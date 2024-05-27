Президенты России и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества в сферах экономики и атомной энергетики

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Президенты России и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества в сферах экономики и атомной энергетики

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Ташкенте с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым подчеркнул, что отношения между странами продолжают динамично развиваться на принципах взаимоуважения и равноправия. В частности, подготовлен к подписанию пакет документов в сфере торговли, коммерции и атомной энергетики. В частности, согласно распоряжению российского правительства, РФ планирует построить в Узбекистане АЭС малой мощности, в состав которой войдут до шести энергоблоков на 55 МВт.

Российский лидер также отметил хорошие темпы роста товарооборота между РФ и Узбекистаном, при этом создаются благоприятные условия для прямых инвестиций, объем которых в узбекскую экономику достигает десяти миллиардов долларов и продолжает расти. Экспорт российского газа в Узбекистан через Казахстан осуществляется со значительным опережением графика.



Президент Узбекистана выразил надежду, что объемы товарооборота с Россией увеличатся до двадцати миллиардов долларов. Кроме того, Россия и Узбекистан намерены запустить инвестиционную платформу для поддержки и развития совместных проектов.

Помимо прочего, для укрепления отношений между Россией и Узбекистаном в рамках проекта "Класс!" почти во все школы Узбекистана предполагается направить российских учителей для качественной переподготовки узбекистанских преподавателей русского языка. Всего в программе до 2030 года предполагается подготовить около 30 тысяч педагогов.
5 комментариев
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  1. Болторез Звание
    Болторез
    +2
    Сегодня, 15:49
    во все школы Узбекистана предполагается направить российских учителей
    Проще и логичнее сделать узбекский государственным в России fool . Не обижать же братский народ шовинизЬмом.
  2. Анатоль Клим Звание
    Анатоль Клим
    0
    Сегодня, 15:51
    А чем Мирзиёев угощал Путина, вот Си Цзиньпин угощал уткой по-пекински, Путин аж не удержался и второй кусок съел, Рыгорыч поставил мочанку с блинами и салат "молодость" собственного рецепта, а вот в Узбекистане чем угощали? тишина однако, прям так охота узнать laughing fellow
    1. Болторез Звание
      Болторез
      0
      Сегодня, 15:54
      вот в Узбекистане чем угощали?
      Скорее всего насваем.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:51
    почти во все школы Узбекистана предполагается направить российских учителей для качественной переподготовки узбекистанских преподавателей русского языка.

    Не учителей в школы надо направлять а строить учебные центры .Что бы сюда приезжали уже профи ,а не шашлычники ,таксисты и парикмахеры .Нужны ЧПУшники ,значит пусть дома и готовят .Нужны сварщики ,арматурщики ,химики ,пусть дома учатся. Почему то в Ю Корею едут и язык учат ,правила соблюдают ,а тут не хотят
    1. Болторез Звание
      Болторез
      0
      Сегодня, 15:56
      Нужны ЧПУшники ,значит пусть дома и готовят
      А россияне обучение на ЧПУшника не потянут что ли?