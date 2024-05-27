Российский ЗРК сбил украинский истребитель МиГ-29 при попытке атаки российских войск в районе Волчанска
Российская ПВО в районе Волчанска сбила украинский истребитель МиГ-29, пытавшийся атаковать наши позиции. Об этом сообщают российские ресурсы.
Истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ сбит в районе Волчанска при попытке нанести удар по российским войскам. Как сообщает ТГ-канал Mach, по самолету отработал зенитный комплекс С-300, размещенный на территории Белгородской области, якобы сразу тремя ракетами. В общем, истребитель упал южнее города и догорает на земле, пилоты, с большой вероятностью, погибли, парашютов в небе не наблюдалось.
Уточняется, что в атаке на Волчанск участвовали два украинских истребителя, летевших со стороны Полтавской области, один был сбит, второй ушел. Возможно, что сбитый истребитель ранее принадлежал словацким ВВС, поскольку накануне в районе линии фронта засветился бывший словацкий МиГ-29AS с бомбами GBU-39B SDB в количестве пяти единиц.
Напомним, что в прошлом году Словакия передала Украине 13 истребителей МиГ-29AS из состава собственных ВВС. Самолеты были переброшены на Украину в марте-апреле 2023-го года, четыре своим ходом под управлением украинских пилотов, остальные наземным транспортом.
На сегодняшний день количество оставшихся у Воздушных сил ВСУ самолетов неизвестно. Пока в сводках еще мелькают названия истребителей МиГ-29 и Су-27, точно еще имеются фронтовые бомбардировщики Су-24. А вот про штурмовики Су-25 давно не слышно.
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