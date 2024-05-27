Российский ЗРК сбил украинский истребитель МиГ-29 при попытке атаки российских войск в районе Волчанска

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Российский ЗРК сбил украинский истребитель МиГ-29 при попытке атаки российских войск в районе Волчанска

Российская ПВО в районе Волчанска сбила украинский истребитель МиГ-29, пытавшийся атаковать наши позиции. Об этом сообщают российские ресурсы.

Истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ сбит в районе Волчанска при попытке нанести удар по российским войскам. Как сообщает ТГ-канал Mach, по самолету отработал зенитный комплекс С-300, размещенный на территории Белгородской области, якобы сразу тремя ракетами. В общем, истребитель упал южнее города и догорает на земле, пилоты, с большой вероятностью, погибли, парашютов в небе не наблюдалось.



Уточняется, что в атаке на Волчанск участвовали два украинских истребителя, летевших со стороны Полтавской области, один был сбит, второй ушел. Возможно, что сбитый истребитель ранее принадлежал словацким ВВС, поскольку накануне в районе линии фронта засветился бывший словацкий МиГ-29AS с бомбами GBU-39B SDB в количестве пяти единиц.

Напомним, что в прошлом году Словакия передала Украине 13 истребителей МиГ-29AS из состава собственных ВВС. Самолеты были переброшены на Украину в марте-апреле 2023-го года, четыре своим ходом под управлением украинских пилотов, остальные наземным транспортом.

На сегодняшний день количество оставшихся у Воздушных сил ВСУ самолетов неизвестно. Пока в сводках еще мелькают названия истребителей МиГ-29 и Су-27, точно еще имеются фронтовые бомбардировщики Су-24. А вот про штурмовики Су-25 давно не слышно.
13 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +1
    Сегодня, 15:39
    . Как сообщает ТГ-канал Mach, по самолету отработал зенитный комплекс С-300, размещенный на территории Белгородской области, якобы сразу тремя ракетами.


    По информации Mash, отработали три ракеты С-400, запущенные из Белгородской области. Накануне в этом районе заметили бывший словацкий Миг-29AS, с бомбами GBU-39B SDB. Пилоты сбитого украинского МиГ-29 в районе Волочанска предварительно погибли. По информации Mash, в сторону ДНР летели два военных самолёта из Полтавской области — первый сбила наша ПВО ракетами С-400, второй сумел улететь.

    https://t.me/mash/54536
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 15:46
      В продолжении поста.Мамкиного пирожка завалить хотят.
      В начале мая СБУ заявила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины по подозрению в подготовке покушения на Зеленского.Два полковника из охраны Владимира Зеленского планировали убийство главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, сообщают The Times.

      «Его убийство планировалось с применением беспилотников и ракетного удара», — говорится в материале.Как указали журналисты, обвиняемые должны были передать информацию о передвижении кортежа главы ГУР, чтобы по нему могли нанести удар баллистической ракетой.В СБУ бездоказательно утверждают, что полковники якобы были связаны с Россией.
      1. kromer Звание
        kromer
        +1
        Сегодня, 15:48
        Цитата: OrangeBigg
        Мамкиного пирожка завалить хотят.


        Хотели бы завалить - давно завалили бы. Чё то тут не так.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 15:51
          Из Буданова возможно лепят замену Зеленского.Залужного Зеленский подальше отодвинул,видно Буданова отодвинуть в сторону не получилось и пришлось идти на крайние меры,просто видать западные спецслужбы всё прослушивающие на Украине вовремя узнали о покушении и предотвратили его.Буданов видать посговорчивее Зеленского будет.Да и подозрительно как то что одно время ракетные удары в своё время были там где находился Залужный,а потом там где был Буданов.Инфу сливали,чтобы избавиться от возможных конкурентов Зеленского.Думаю что эта информация The Times достоверна.Похоже на правду.
  2. 陈 乐为 Звание
    陈 乐为
    +4
    Сегодня, 15:40
    Операция длится уже более двух лет, а у украинцев все еще есть истребители, которые могут взлетать и садиться.
    1. Юра Звание
      Юра
      +3
      Сегодня, 15:42
      Цитата: 陈 乐为
      Операция длится уже более двух лет, а у украинцев все еще есть истребители, которые могут взлетать и садиться.
      С миру по нитке, голому рубашка.
    2. Болторез Звание
      Болторез
      +1
      Сегодня, 15:46
      могут взлетать и садиться.
      И еще и заправляться и обслуживаться.
      1. kromer Звание
        kromer
        0
        Сегодня, 15:56
        Цитата: Болторез
        могут взлетать и садиться.
        И еще и заправляться и обслуживаться.

        Ну обслужить для бывших стран Варшавского договора не проблема.
    3. Vita VKO Звание
      Vita VKO
      0
      Сегодня, 15:52
      Цитата: 陈 乐为
      которые могут взлетать и садиться.

      По гражданским аэродромам наши удары не наносят. Вот они их там и прячут.
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 15:46
    Кажется с линии фронта пропали наши истребители, что вражеские летают возле самой горячей точки в 10 км от границы
    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 15:50
      так их поэтому и сбивают
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:47
    о в прошлом году Словакия передала Украине 13 истребителей МиГ-29AS из состава собственных ВВС.

    А пилотов тоже словаки предоставили ?
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:53
    Предположим, за бугром ещё осталось какое то количество советской/российской техники проданный ранее ... ещё не все собрали/перекусили и отправили скакуасам....
    Такого обилия как раньше уже не будет, но кое что собрать, восстановить могут...