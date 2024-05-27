Кадыров рассказал, что для Зеленского в Чечне готовят «яму» для перевоспитания
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе беседы с журналистами рассказал, что бы он хотел сделать с нелегитимным Владимиром Зеленским, который узурпировал власть у себя в стране.
Напомним, что ранее президент Владимир Путин заявил, что российские власти не считают украинского лидера легитимным, так как срок его полномочий истек 20 мая.
В свою очередь, отвечая на соответствующий вопрос журналиста ТГ-канала SHOT, Кадыров заявил, что главу киевского режима необходимо лечить. Для этого он уже распорядился вырыть для Зеленского яму, куда того посадят для «прохождения терапии».
При этом, когда собеседник главы Чечни задал вопрос, будут ли «пациента» кормить, Кадыров ответил, что того посадят на диету.
Со слов чеченского лидера, самое главное – это привести в сознание и вылечить от наркотической зависимости человека, который убивает свой же народ.
Напомним, что ранее глава Республики Чечня уже заявлял о желании посадить Зеленского в подвал. Также он добавил, что чем дольше будет длиться российская СВО на Украине, тем меньше станет «шайтанов».
Стоит добавить, что глава киевского режима уже ответил на обвинения российских властей в узурпации власти. Он заявил, что его не волнуют подобные высказывания, так как он не нарушает конституции своей страны.
Хотя на Украине нарушение конституции давно в порядке вещей. Среди примеров - третий тур выборов, когда Ющенко выиграл у Януковича, затем госпереворот, лица, совершившие который, тут же сами начали апеллировать к конституции, требуя своего признания. А теперь для того, чтобы узурпировать власть, можно просто бесконечно воевать, кивая в сторону основного закона и утверждая, что в войне против России до последнего украинца и есть спасение Украины.
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