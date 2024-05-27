Кадыров рассказал, что для Зеленского в Чечне готовят «яму» для перевоспитания

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Кадыров рассказал, что для Зеленского в Чечне готовят «яму» для перевоспитания

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе беседы с журналистами рассказал, что бы он хотел сделать с нелегитимным Владимиром Зеленским, который узурпировал власть у себя в стране.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин заявил, что российские власти не считают украинского лидера легитимным, так как срок его полномочий истек 20 мая.



В свою очередь, отвечая на соответствующий вопрос журналиста ТГ-канала SHOT, Кадыров заявил, что главу киевского режима необходимо лечить. Для этого он уже распорядился вырыть для Зеленского яму, куда того посадят для «прохождения терапии».

При этом, когда собеседник главы Чечни задал вопрос, будут ли «пациента» кормить, Кадыров ответил, что того посадят на диету.

Со слов чеченского лидера, самое главное – это привести в сознание и вылечить от наркотической зависимости человека, который убивает свой же народ.

Напомним, что ранее глава Республики Чечня уже заявлял о желании посадить Зеленского в подвал. Также он добавил, что чем дольше будет длиться российская СВО на Украине, тем меньше станет «шайтанов».

Стоит добавить, что глава киевского режима уже ответил на обвинения российских властей в узурпации власти. Он заявил, что его не волнуют подобные высказывания, так как он не нарушает конституции своей страны.

Хотя на Украине нарушение конституции давно в порядке вещей. Среди примеров - третий тур выборов, когда Ющенко выиграл у Януковича, затем госпереворот, лица, совершившие который, тут же сами начали апеллировать к конституции, требуя своего признания. А теперь для того, чтобы узурпировать власть, можно просто бесконечно воевать, кивая в сторону основного закона и утверждая, что в войне против России до последнего украинца и есть спасение Украины.
29 комментариев
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 15:57
    Свинцом Зелю лечить надо. Девять грамм достаточно.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 16:02
      Коноплей... в виде пеньковой веревки
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +5
        Сегодня, 16:22
        И всё-таки глубокая открытая яма в Чечне думаю аттракцион тот ещё, Зеленскому "понравится", да и чеченам тоже. Пусть его осудят, а срок отбывает в яме, в Чечне !
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          0
          Сегодня, 16:27
          Цитата: Starover_Z
          чеченам

          Коллега, без обид, но поправлю... уж пишите чеченцы или нохчий. Да я понимаю, что на вике мож написано "чечен". Но тем не менее. Это довольно грубая формулировка hi
          1. Starover_Z Звание
            Starover_Z
            0
            Сегодня, 16:29
            Спасибо, ну извиняюсь, не додумал, коррекция ужо не проходит
        2. Starover_Z Звание
          Starover_Z
          0
          Сегодня, 16:33
          P.S. Тем более, что на Украине воюют подразделения чеченцев и погибшие там тоже есть !
          1. Enceladus Звание
            Enceladus
            +4
            Сегодня, 16:43
            Есть, но сам Ахмат состоит не только из чеченцев по крови, много русских. Те, кого не то что МО, даже РГ бракует. Там те, кто порой инвалиды 2-й группы и т.д.... там берут за владение, навыки и знания. Я уже бомбил в январе, когда мне в итоге заруб пришел от РГ, хотя и сборы проходил и стрельбы и т.д. Сказали тупо инструктор и все тут. Буквально на следующий день от Ахмата написали... приезжай, что куда и т.д. Экипировка - все оплатят, что попросишь (хотя у меня на тот момент свое было все) - хочешь только ком взвода, проблем нет, сам можешь бойцов подобрать и т.д.. Просто у меня там свои терки не очень - не рискнул... увы и ах... recourse
        3. Кот Александрович Звание
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 16:44
          А лупцевать Зеленского в яме будет младший сын Кадырова Адам - многожды орденоносец, Герой и имногожды при должностях.
          1. Enceladus Звание
            Enceladus
            0
            Сегодня, 17:13
            Андрей, зря вы так... знаете мне самому глубоко фиолетово на этого "байца" и делать какие-либо выводы. Знаете как в Вагнерах было, но я не могу отвечать за все отряды. Любой мог уйти в любой момент... испугался. не выдержал на этапе подготовки и не важно, просто срыв физический или моральный. Человека этого никто не гнобил, у каждого своя судьба. Жетон ты получал только после первого боя. А тыкать там сынок и т.д. - ну толку от него на поле боя? Ну пойдет он, а смысл, как и прочие детки.... Это призвание... я вояка (хотелось сказать uh laughing ) - в 4 поколении... ты или вояка или с тебя как козла молока. 1 из 2х... другого варианта нет. И не важно срочник ты или нет... Каждый человек для себя решает и я когда людей во взвод брал... в первую очередь в глаза смотрел всегда. Ты сам чувствуешь можно положиться на человека там в аду или нет. И никакие навыки не помогут, если мотивации нет. Меня в бою спас человек, у которого за плечами был хороший такой срок... я его обучал... и он стал моим замом и я не ошибся в нем.
            А с этих сынков взять что? Ну покривляться на камеру и т.д. А что им еще делать. Нужно относится снисходительно имхо feel
            З.Ы. hi fellow drinks
    2. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 17:46
      Посадить его пожизненно на кол.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 15:58
    Зеля, срочно в европейскую клинику на излечение от наркотической зависимости, там по любому лучше чем в яме в гостях у Рамазана...laughing am
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 16:21
      Интересно какую яму для Зеленского там подготовили? 2 метра на 1,5 метра?
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 16:05
    Кокс сожрал мозг Зели ,так бы не поступал. Человек разумный всегда сомневается и только идиот ,всегда прав
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 16:07
    Много ям,однако, придётся рыть.Одну яму для Земли,другую для Макроши,третью для Ливерной колбасы. . .не лучше ли одну траншею для всех для них трактором отрыть,хлоркой присыпать и зарыть. . . winked
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:11
    «Кадыров заявил, что главу киевского режима необходимо лечить» —

    — "Всех вылечим!" ...
    1. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 17:04
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      "Всех вылечим!"

      После лечения в яме , у Зели денег на кокс не будет , это точно . Долги по неоплаченным кредитам будут . Очень дорогое лечение , и болезнь неизлечимая , может и фатальный конец приключиться . А если серьезно , деды бандеровцев просто вешали на площади , после оглашения Приговора . hi
  6. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 16:13
    Для этого он уже распорядился вырыть для Зеленского яму, куда того посадят для «прохождения терапии».


    Для более успешной терапии не забыть в этой яме Зе закопать живьём
  7. Дво Звание
    Дво
    +1
    Сегодня, 16:19
    Странные вы люди он давно уже труп ,его по любому спишут как только он отыграет до конца свою роль в этой драме .Посмотрите кто его охраняет ,это английские спецслужбы там срыва ноль ,Зеленский будет 200 слишком много знает .
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 16:26
      Цитата: Дво
      Странные вы люди он давно уже труп


      Не факт. Американцы наверняка его в своей стране укроют.
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +1
        Сегодня, 16:44
        Не факт. Американцы наверняка его в своей стране укроют.
        Извиняюсь, вопрос без всякого подвоха, а зачем он нужен американцам? Он отработанный материал с неустойчивой психикой который может выкинуть фортель в самый не подходящий момент. Его проще утилизировать и вспоминать когда удобно.
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 16:50
          Цитата: Лешак
          Извиняюсь, вопрос без всякого подвоха, а зачем он нужен американцам?


          Американцам главное что он с деньгами, большими деньгами. Сеня-Кролик им тоже не нужен, но ведь живой.
  8. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 16:23
    главное – это привести в сознание и вылечить от наркотической зависимости человека

    Правильно! Вылечить, а потом казнить. Мы ж не изверги какие-то.
  9. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 16:46
    Стесняюсь спросить, а перевоспитывать будет случайно не Кадыров младший?
  10. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    +1
    Сегодня, 16:49
    21 век говорите ? Это смотря от какой даты мерить ..
    1. DMFalke Звание
      DMFalke
      0
      Сегодня, 17:21
      А это когда то менялось? Всю историю человека, шаг в сторону от "правильной" улицы и ты в другом мире, где твой гуманизм и цивилизованность помогут разве что стать местным клоуном. На большей части Земли глухое средневековье, кое где век так 18-19. В основном* везде век 20, и лишь избирательно, в редких областях век 21 и то если у тебя есть деньги.

      *в основном - это в тех странах, которые первыми придут на ум о цивилизованном мире.
      1. Knell Wardenheart Звание
        Knell Wardenheart
        +1
        Сегодня, 17:33
        Ну сам факт того что в цивилизованном обществе (вроде как мы пока себя причисляем к таковым) в новостную ленту попадает подобное какбэ намекает на то, что нормальных новостей уже недостаточно, или на них нет спроса. А вот таких - валом вал , а еще и отдельные комментаторы вполне нормально это воспринимают, типа даже как "хорошо,так держать".
  11. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 16:58
    У чеченцев, какие то методы грубые всегда. Просто в помещение с обитыми стенами. Круглосуточно гимн России. Обязательное чтение литературы с пересказом, истории и классики. За хорошее поведение, фильм советской хроники. good
  12. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    +1
    Сегодня, 17:05
    Пожалуй яма в горах в Чечне будет даже лучше для перевоспитания чем "Полярная Сова" . В яме он напишет блокбастер " Кавказский пленник " 2 . Ахмат сила !
  13. lisikat2 Звание
    lisikat2
    0
    Сегодня, 17:14
    "Вырыть для Зелинского яму". Думаю, Зеленский не захочет менять адрес .
    Если бы, Кадыров, ему наркоты пообещал, возможно, согласился на*зиндан "