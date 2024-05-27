После 7 октября 2023 резко увеличилось число заявлений израильтян на получение немецкого гражданства

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После 7 октября 2023 резко увеличилось число заявлений израильтян на получение немецкого гражданства

Управление телерадиовещания Израиля сообщило в понедельник, что официальные немецкие данные показали значительное увеличение числа заявлений израильтян на получение гражданства ФРГ с 7 октября прошлого года, когда началась эскалация палестино-израильского конфликта.

Согласно данным Федерального административного ведомства Германии (BVA), за первые четыре месяца 2024 года израильтянами было подано 6869 заявлений на получение немецкого паспорта, что превышает количество поданных заявлений за весь 2022 год.



В 2023 году израильтянами было подано 9129 заявлений на получение немецкого гражданства, в то время как в 2022 году эта цифра равнялась 5070. В BVA добавили, что всего с начала 2024 года 9371 человек со всего мира подали заявления на получение немецкого гражданства, большинство из которых были израильтянами.

Стоит отметить, что израильское законодательство допускает наличие двойного гражданства, и поэтому подача заявлений на гражданство Германии не значит, что эти люди собираются отказываться от гражданства Израиля. Кроме того, Бундестаг принял в январе этого года закон, также разрешающий иметь двойное гражданство. Таким образом, как только закон вступит в силу 26 июня 2024 года, желающим получить немецкое гражданство не придется отказываться от своего прежнего гражданства.
27 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 16:03
    Интересно ,патриотизм в Израиле не в моде ?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +7
      Сегодня, 16:09
      У них там хитро всё - еврей с любым паспортом еврей... Мировой сионизм....
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 16:18
      Макаревич заранее предвидел. laughing

      Накануне, 7 октября, израильтяне проснулись под звуки сирен. Страна подверглась ракетному обстрелу и вторжению боевиков ХАМАС. Певец Андрей Макаревич вышел на связь с поклонниками в соцсетях, чтобы прокомментировать сложившуюся ситуацию. Артист, напомним, переехал на ныне полыхающую Землю обетованную в прошлом, 2022 году.

      Как оказалось, сейчас Макаревич в Германии у знаменитости гастрольный тур по Европе. По словам артиста, его концерты на Западе проходят с успехом.

      «Сегодня завершили тур по Германии и завтра летим в Лондон. Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы. Пожалуйста, будьте живы», — написал артист.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 16:23
        Макаревич не хочит ридной Израиль защищать ??? Ухилянт! wassat

        зы Как после этого его жена-еврейка его воспринимает....
    3. Luminman Звание
      Luminman
      +1
      Сегодня, 16:20
      Цитата: APASUS
      Интересно ,патриотизм в Израиле не в моде ?

      О еврейском патриотизме можно судить по массовому их выезду из СССР в 1989-1993 году
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 16:27
        О да.... Они патриоты. laughing Там где задница в тепле (с) Брат 2

        зы один еврейчик свалил в 90е из нашего института. даже мать с собой не забрал даже когда там устроился - ходит пенсионерка, подрабатывает до сих пор..... одинокая... сынок свалил и болт положил.
    4. alystan Звание
      alystan
      +1
      Сегодня, 16:26
      Интересно другое, почему евреи бегут в Германию. belay
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 16:54
        Дык ведь самые крупные лагеря смерти были в Польше, а не в Германии. Отмазка для евреев такая.
        1. alystan Звание
          alystan
          +1
          Сегодня, 17:00
          Возможно это страх их погнал в Германию. Правда они там еще умудрились нехило поживиться на послевоенных выплатах.
    5. Ратник с пулеметом Звание
      Ратник с пулеметом
      +5
      Сегодня, 16:43
      Тень художника тихо рыдает по ночам в Берлине-"все было напрасно,они возвращаются"...
  2. Arzt Звание
    Arzt
    +10
    Сегодня, 16:03
    В Германию???!!! Я бы на их месте с таким решением не торопился... laughing
    1. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 16:21
      Цитата: Arzt
      В Германию???!!! Я бы на их месте с таким решением не торопился... laughing


      Это точно.
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 16:03
    Ну а смысл бежать в Германию, которая собирается вводить всеобщую воинскую повинность, рискуя оказаться на Украине... Евреи бегите к Орбану - он не за наших и не за ваших, он за независимую Венгрию...good
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 16:07
    Бьют не по паспорту, а по морде! (с)
    ...давняя народная мудрость
  5. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 16:08
    Забыли про Аушвиц-Биркенау...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 16:17
      Они этот Биркенау сейчас палестинцам устраивают.... И ещё и скулят что вооружений недостаточно.
    2. wanna Звание
      wanna
      -1
      Сегодня, 16:30
      Они не забывали и каждый день преувеличивали и усиливали это. Теперь они приручили немцев.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:19
    «После 7 октября 2023 резко увеличилось число заявлений израильтян на получение немецкого гражданства» —

    — Они не могут жить в стране агрессоре ...
    1. северный кавказ Звание
      северный кавказ
      0
      Сегодня, 17:14
      Хороший плакатик!
      — Они не могут жить в стране агрессоре ...
  7. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 16:34
    Если в Израиле в армии обязаны служить все,в том числе и женщины,то стоит ли удивляться?
    "Ухилянты" на краине,"бегунки"-или как там называли наших "пацифистов"сбежавших в Израиль и Грузию??Или это "другое"... laughing
  8. al3x Звание
    al3x
    +2
    Сегодня, 16:43
    Странный выбор для евреев бежать в страну, где их предков тысячами живьём сжигали в крематориях и душили в газовых камерах. А ведь могут повторить, опыт у немчуру имеется bully
    1. Олег Апушкин Звание
      Олег Апушкин
      0
      Сегодня, 16:51
      Брайан Ригг написал книгу «Еврейские солдаты Гитлера».
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 16:56
      Еврейские грабли, однако...
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 16:46
    на историческую родину потянуло?!
  10. Bianconeri Звание
    Bianconeri
    +1
    Сегодня, 16:48
    Это так.. Символично)) Сейчас бургеры поймут, что турки с остальными арабами не так уж и плохо))
  11. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    +1
    Сегодня, 17:13
    А в это время в какой нибудь Мюнхенской пивной ефрейтор с художественным талантом набрасывал в блокнотик свои мысли о пангерманизме, антисемитизме и антикоммунизме...
  12. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 18:02
    не думаю что Германия сейчас одна из самых безопасных стран для проживания там граждан Израиля