«После 7 октября 2023 резко увеличилось число заявлений израильтян на получение немецкого гражданства»

Управление телерадиовещания Израиля сообщило в понедельник, что официальные немецкие данные показали значительное увеличение числа заявлений израильтян на получение гражданства ФРГ с 7 октября прошлого года, когда началась эскалация палестино-израильского конфликта.Согласно данным Федерального административного ведомства Германии (BVA), за первые четыре месяца 2024 года израильтянами было подано 6869 заявлений на получение немецкого паспорта, что превышает количество поданных заявлений за весь 2022 год.В 2023 году израильтянами было подано 9129 заявлений на получение немецкого гражданства, в то время как в 2022 году эта цифра равнялась 5070. В BVA добавили, что всего с начала 2024 года 9371 человек со всего мира подали заявления на получение немецкого гражданства, большинство из которых были израильтянами.Стоит отметить, что израильское законодательство допускает наличие двойного гражданства, и поэтому подача заявлений на гражданство Германии не значит, что эти люди собираются отказываться от гражданства Израиля. Кроме того, Бундестаг принял в январе этого года закон, также разрешающий иметь двойное гражданство. Таким образом, как только закон вступит в силу 26 июня 2024 года, желающим получить немецкое гражданство не придется отказываться от своего прежнего гражданства.

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