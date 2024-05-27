Глава МИД РФ обвинил генсека НАТО в превышении полномочий
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Союзники Украины в последнее время все чаще обсуждают вопрос, должны ли на Западе разрешить ВСУ наносить удары по территории России своим оружием. Стоит отметить, что на этом буквально настаивает глава киевского режима Владимир Зеленский.
В то же время среди государств-членов НАТО есть много противников вышеупомянутого варианта, так как удары по России западным вооружением неизменно приведут к прямой эскалации нашей страны с Североатлантическим альянсом.
Между тем в своей недавней статье для журнала The Economist генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил союзникам по блоку снова вернуться к рассмотрению снятия моратория для ВСУ на удары по территории РФ в границах 1991 года с использованием передаваемого Киеву западного дальнобойного оружия.
В свою очередь, данную заметку в беседе с журналистами прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр обвинил генсека НАТО в превышении полномочий, так как, по его мнению, последний не имеет права выступать от имени членов блока, не проведя с ними предварительного согласования.
Напоследок Лавров подчеркнул, что поведение Столтенберга уже осудили некоторые представители государств-участниц НАТО. В частности, премьер-министр Италии.
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