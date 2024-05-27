Глава МИД РФ обвинил генсека НАТО в превышении полномочий

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Глава МИД РФ обвинил генсека НАТО в превышении полномочий

Союзники Украины в последнее время все чаще обсуждают вопрос, должны ли на Западе разрешить ВСУ наносить удары по территории России своим оружием. Стоит отметить, что на этом буквально настаивает глава киевского режима Владимир Зеленский.

В то же время среди государств-членов НАТО есть много противников вышеупомянутого варианта, так как удары по России западным вооружением неизменно приведут к прямой эскалации нашей страны с Североатлантическим альянсом.



Между тем в своей недавней статье для журнала The Economist генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил союзникам по блоку снова вернуться к рассмотрению снятия моратория для ВСУ на удары по территории РФ в границах 1991 года с использованием передаваемого Киеву западного дальнобойного оружия.

В свою очередь, данную заметку в беседе с журналистами прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр обвинил генсека НАТО в превышении полномочий, так как, по его мнению, последний не имеет права выступать от имени членов блока, не проведя с ними предварительного согласования.

Напоследок Лавров подчеркнул, что поведение Столтенберга уже осудили некоторые представители государств-участниц НАТО. В частности, премьер-министр Италии.
10 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:13
    Классическая дипломатия - работать на противоречиях,с позиции силы.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 17:21
      Классическая дипломатия - работать на противоречиях,с позиции силы.
      Классический вариант быть посланным всеми участниками дебатов))
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -2
        Сегодня, 17:30
        Нам торописа не надо,в 2021 в декабре мы были просто посланы .А сейчас они ни чего не могут сделать ,чтобы нас остановить.Посылать легко,а вот люлей они получат.Какой вой у них поднят ,в случаи победы России над Украиной ,для запада с их миропорядком основанных на правилах - это катастрофа.Нея сказал ,а все руководители запада об этом верещат ,за редким исключением.
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          +1
          Сегодня, 17:36
          Нам торописа не надо
          В обще то на фронте каждый день гибнут люди, а в месте с ними потенциал РФ.
          Какой вой у них поднят ,в случаи победы России над Украиной

          Когда Македонский пришел в Лаконию и начал рассказывать Спартанцам какие увлекательные гадости он сними сделает если захватит город, ответ был "Если". Я к тому что фантазировать можно много что, в том числе победу)...
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 17:59
        Смотришь на все это бодание дипломатов и вспоминаешь..Ты-д у р а к!Сам такой....А ведь у нас Софронков в дип.корпусе(если не убрали совсем)..Так тот готов был урну на голову оппоненту одеть..По поаоду позиции силы..Да нет ее.Сильных не игнороруют,не грозят(зачастую не дипломатично)
  2. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    -5
    Сегодня, 17:31
    Лаврову палец в рот не клади! За ним не заржавеет!
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 17:38
      Я скажу вам откровенно, - отвечала панама, - Сноудену пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы. И, нимало не смущаясь тем, что Сноуден ни за что на свете не позволил бы Валиадису лезть пальцем в свой рот, старик продолжал

      lol
  3. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 17:36
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг после своих слов об использовании западного оружия Украиной для ударов по территории РФ должен извиниться или отправиться в отставку, заявил 26 мая вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

    Столтенберг пусть либо извиняется, либо уходит в отставку. Потому что он не может говорить о войне, об использовании бомб, ракет и оружия, направленного нами Украине для обороны, для того чтобы сражаться, убивать за пределами своей территории, от моего имени, от лица итальянского народа.

    Слова Столтенберга осудили канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 18:03
      И продолжили поставлять оружие... yes Танки и БТР,орудия..Это чисто оборонительное оружие?В распоряжении бешенной собаки?
  4. megadeth Звание
    megadeth
    0
    Сегодня, 17:39
    Российский министр обвинил генсека НАТО в превышении полномочий, так как, по его мнению, последний не имеет права выступать от имени членов блока, не проведя с ними предварительного согласования
    Не вражеский устав надо обсуждать, а думать как и чем отвечать. имхо soldier