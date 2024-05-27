Замглавы украинского Минобороны назвал российские авиабомбы одной из самых больших проблем для ВСУ
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Первый заместитель главы украинского Минобороны Иван Гаврилюк считает одной из самых больших проблем для ВСУ массовое применение российской армией корректируемых авиабомб.
Гаврилюк отметил, что украинские подразделения несут значительные потери от применения российской авиацией большого количества управляемых авиабомб. По словам замглавы украинского Минобороны, в среднем на позиции ВСУ сбрасывается по 100 – 120 корректируемых авиабомб. Соответственно, за месяц на боевиков киевского режима сбрасывается по три-четыре тысячи боеприпасов этого типа.
Между тем, украинские источники констатируют, что применение ВС РФ ФАБ с УМПК в значительной мере изменило характер ведения боевых действий. Корректируемые авиабомбы уничтожают практически любые укрепления ВСУ, а также массово уничтожают пехоту. Для того чтобы хотя бы частично купировать угрозу, Киеву необходимо обладать значительным количеством установок ПВО и авиации с ракетами "воздух-воздух". Однако, отмечается, что поставки ВСУ американских истребителей F-16 не смогут решить проблему, а способны лишь ситуативно замедлить крах. Даже при самых оптимистичных для Киева условиях Запад вряд ли способен поставить ВСУ достаточное количество самолетов.
При этом на Украине уже к концу текущего года, вероятнее всего, будет ощущаться масштабный дефицит ПВО, поскольку все имеющиеся запасы будут израсходованы, а новых массовых поставок не предвидится.
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