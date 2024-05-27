Замглавы украинского Минобороны назвал российские авиабомбы одной из самых больших проблем для ВСУ

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Замглавы украинского Минобороны назвал российские авиабомбы одной из самых больших проблем для ВСУ

Первый заместитель главы украинского Минобороны Иван Гаврилюк считает одной из самых больших проблем для ВСУ массовое применение российской армией корректируемых авиабомб.

Гаврилюк отметил, что украинские подразделения несут значительные потери от применения российской авиацией большого количества управляемых авиабомб. По словам замглавы украинского Минобороны, в среднем на позиции ВСУ сбрасывается по 100 – 120 корректируемых авиабомб. Соответственно, за месяц на боевиков киевского режима сбрасывается по три-четыре тысячи боеприпасов этого типа.



Между тем, украинские источники констатируют, что применение ВС РФ ФАБ с УМПК в значительной мере изменило характер ведения боевых действий. Корректируемые авиабомбы уничтожают практически любые укрепления ВСУ, а также массово уничтожают пехоту. Для того чтобы хотя бы частично купировать угрозу, Киеву необходимо обладать значительным количеством установок ПВО и авиации с ракетами "воздух-воздух". Однако, отмечается, что поставки ВСУ американских истребителей F-16 не смогут решить проблему, а способны лишь ситуативно замедлить крах. Даже при самых оптимистичных для Киева условиях Запад вряд ли способен поставить ВСУ достаточное количество самолетов.

При этом на Украине уже к концу текущего года, вероятнее всего, будет ощущаться масштабный дефицит ПВО, поскольку все имеющиеся запасы будут израсходованы, а новых массовых поставок не предвидится.
6 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 16:53
    Ну, как говорится на фпв нашелся хитрый болт good laughing Потому, что баклашка 1,5 литровая не тепловая цель, только в радиодиапозоне.... чем ее сбивать то? Гефест сролял в Сирии, тут залететь нельзя... крылышки приделали laughing Только странно что у джамм или как там у их амерских - уже давно ничего не слышно. А... жопоэсс не того... сочувствуем хором laughing
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 16:54
    И чего, нам теперь что ли извиняться перед какелами за УМПК и УМПБ ????? lol

    зы ешьте сами с волосами (с)
  3. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 16:59
    в среднем на позиции ВСУ сбрасывается по 100 – 120 корректируемых авиабомб.


    На тысячу километров фронта это массово?
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 17:01
    НАТО изучило ТТХ наших бонб и примерила на себя .Пока думает.Обещали некоторые авиаблогеры испытания через пару недель "трёхлитровок" по " немцам " на ЛБС .Но мнения разделились,может для НАТО они будут нужнее ,у НАТО есть время окопаться.Но эксперименты по " немцам" точно будут,в гуманитарных целях.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:04
    У нас этих бомбочек , ещё с пятидесятых годов , на складах немеряно хранится, на всех вражин хватит.
  6. tarakan Звание
    tarakan
    0
    Сегодня, 17:52
    Для Украины самая большая проблема, это ВС России, если её убрать, Укр. выиграет войну laughing