Член Совета по правам человека РФ: в начале СВО на Украине Россия не была готова к кибератакам
Начав СВО на Украине в 2022 году, Россия вступила в противостояние не только с нацистским киевским режимом, но и со всем коллективным Западом. При этом враг пытается атаковать нашу страну в самых различных областях, включая экономику и даже цифровое пространство.
По мнению члена Совета по правам человека, главы «Белого Интернета» Элины Сидоренко, одной из серьезнейших угроз, к которым Россия не была готова в начале СВО на Украине, стали кибератаки. Заявление чиновницы опубликовано в официальном ТГ-канале СПЧ.
С её слов, преступники из даркнета теперь работают на враждебное государство, выполняя конкретные заказы, нацеленные против РФ. О каком именно государстве идет речь, в публикации не говорится. Вероятно, речь об Украине, которая спонсируется целым конгломератом государств Запада.
В свою очередь, Сидоренко подчеркнула, что в поле интересов киберпреступников сегодня находятся личные данные российских пользователей. При этом в качестве жертв злоумышленники зачастую выбирают не пожилых людей, а детей, которых затем склоняют к совершению различных преступлений.
В итоге, по мнению главы «Белого Интернета», чтобы противостоять вышеупомянутой угрозе, в России необходимо развивать законодательство в области кибербезопасности, а также создать комфортную цифровую среду, включая сферу цифрового бизнеса.
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