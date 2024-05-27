Член Совета по правам человека РФ: в начале СВО на Украине Россия не была готова к кибератакам

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Член Совета по правам человека РФ: в начале СВО на Украине Россия не была готова к кибератакам

Начав СВО на Украине в 2022 году, Россия вступила в противостояние не только с нацистским киевским режимом, но и со всем коллективным Западом. При этом враг пытается атаковать нашу страну в самых различных областях, включая экономику и даже цифровое пространство.

По мнению члена Совета по правам человека, главы «Белого Интернета» Элины Сидоренко, одной из серьезнейших угроз, к которым Россия не была готова в начале СВО на Украине, стали кибератаки. Заявление чиновницы опубликовано в официальном ТГ-канале СПЧ.



С её слов, преступники из даркнета теперь работают на враждебное государство, выполняя конкретные заказы, нацеленные против РФ. О каком именно государстве идет речь, в публикации не говорится. Вероятно, речь об Украине, которая спонсируется целым конгломератом государств Запада.

В свою очередь, Сидоренко подчеркнула, что в поле интересов киберпреступников сегодня находятся личные данные российских пользователей. При этом в качестве жертв злоумышленники зачастую выбирают не пожилых людей, а детей, которых затем склоняют к совершению различных преступлений.

В итоге, по мнению главы «Белого Интернета», чтобы противостоять вышеупомянутой угрозе, в России необходимо развивать законодательство в области кибербезопасности, а также создать комфортную цифровую среду, включая сферу цифрового бизнеса.
19 комментариев
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  1. ian Звание
    ian
    +2
    Сегодня, 16:53
    Спасибо кэп...
    "На второй год отсидки Зоркий глаз заметил, что в камере нет задней стены."
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 17:13
      На второй год отсидки Зоркий глаз заметил
      Этот зоркий глаз заметил что РФ не была готова к кибератакам, т.е. остальные аспекты готовности РФ к войне она пока не рассмотрела.
  2. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 17:00
    А к чему реально были готовы? Ни обмундирования, ни средств связи, ни БПЛА и т.д.
    1. фа2998 Звание
      фа2998
      +1
      Сегодня, 17:10
      Ну надо было что то сказать-вот и отметились! А права человека у нас и так все в ажуре! И причем здесь совет по правам и киберпреступность?У нас есть МВД,и в ФСБ есть специальное подразделение и эти туда же! what request
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 17:01
    По мнению члена Совета по правам человека, главы «Белого Интернета» Элины Сидоренко, одной из серьезнейших угроз, к которым Россия не была готова в начале СВО на Украине, стали кибератаки.
    если это правда, то кто ответит, если брехня то почему брехунья еще не сидит?
    1. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 17:11
      Цитата: Василенко Владимир
      если это правда, то кто ответит, если брехня то почему брехунья еще не сидит?


      Да эта пигалица то тут причём? Это работа служб безопасности ...
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 17:13
        Цитата: kromer
        Да эта пигалица то тут причём? Это работа служб безопасности ...

        внимательно ВЕСЬ мой текст прочтите, повторюсь ВНИМАТЕЛЬНО
        1. kromer Звание
          kromer
          +1
          Сегодня, 17:20
          Хорошо, отвечу чуть более расширенно. Кто отвечает за кибербезопасность какого ни будь предприятия? Сотрудники безопасности этого предприятия. Как отвечают - не знаю. Можно спросить у администрации данного сайта, так как на него тоже кибератаки были. А сажать курицу за пустой трёп - это перебор.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 17:45
            еще раз
            если ОНА ПРАВА, то ВИНОВНЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАКАЗАНЫ!!!
            если она МЕЛЕТ ЯЗЫКОМ НЕ ИМЕЯ НА ТО ПОЛНОМОЧИЙ и при этом еще и брешет, то почему еще не на нарах?!!
            Цитата: kromer
            А сажать курицу за пустой трёп - это перебор.

            это не пустой треп, это паникерство во время войны, уж молчу что панику наводит госслужащий
            1. kromer Звание
              kromer
              0
              Сегодня, 17:56
              Цитата: Василенко Владимир
              если она МЕЛЕТ ЯЗЫКОМ НЕ ИМЕЯ НА ТО ПОЛНОМОЧИЙ и при этом еще и брешет, то почему еще не на нарах?!!


              Прошу прощения, а у Вас лично есть полномочия определять: сидеть ей на нарах или отделаться штрафом? Или это другое?
      2. Попуас Звание
        Попуас
        0
        Сегодня, 17:19
        противостоять вышеупомянутой угрозе, в России необходимо развивать законодательство.... Запретить интернет.. Не бороться с кибер преступностью, а запретить жертвам преступников к свободному доступу! Думаю она это имела ввиду..
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:06
    Дык украинские киберпреступники бомбят всех,даже до евреев добрались.Мне звонил самый главный следователь по терроризму в России- с таким удовольствием на три буквы послал.Потом пожалел ,надо было поглумиться .Послать бы всегда успел.Теперь вот у них в " чёрных списках". lol
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 17:12
      Цитата: tralflot1832
      Потом пожалел ,надо было поглумиться .

      когда у меня есть время обязательно издеваюсь, раза четыре звонил рыдающий голос с воплями что кого то задавил и срочно нужны бабки ментам
      один раз минут 15 издевался над бабой, второй раз сказал, что бы мочила мента и осваивала с места ДТП, та запала секунд на 30, после отключилась
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 17:21
        Владимир ,мы на эту тему с вами разговаривали ,помню. hi
  5. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 17:06
    Россия добровольно стала колонией запада, воевать с хозяином она не собиралась, поэтому, она и оказалась ни к чему ни готовой.
  6. НЕзлобный
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 17:14
    "... в 2022 году, Россия вступила в противостояние не только с нацистским киевским режимом, но и со всем коллективным Западом. " - здря она так. Мулька в том, что она подставила тока что своей эмоциональной прокламацией достойных людей, которые минимум с 2022 года продолжают торгово-экономические отношения между РФ и вна (с режимом т.е.). Это как возможно, Тётенька? Ты в чиом обвинила только что уважаемых людей? Типа, "что Рф платит денги за транзит нацистам?" Ты больная совсем?!?!?! Почему больная? Ну, наверное, ударилась головой при рождении. Откуда могу знать причины?
    Скажу больше: те самые торго-экономические отношения между РФ и вна планируют, якобы, и после 2024 продолжить. Через прокладку. Это ложь, разумеется! Нельзя воевать с нациками и платить им тут же деньги.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -1
      Сегодня, 17:17
      Если мне не изменяет память, то в 2022 вторая по большинству партия в раде была медвечука, первая слуга народа которая не декларировала нацизма. Вопрос что вдруг случилось, что все на украине стали нацистами? Как и когда это произошло?
  7. Комментарий был удален.
  8. НЕзлобный
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 17:20
    Цитата: Trapp1st
    Если мне не изменяет память, то в 2022 вторая по большинству партия в раде была медвечука, первая слуга народа которая не декларировала нацизма. Вопрос что вдруг случилось, что все на украине стали нацистами? Как и когда это произошло?


    Надо спросить у "члена Совета по правам человека, главы «Белого Интернета» Элины Сидоренко".
  9. Poru4ik Звание
    Poru4ik
    +2
    Сегодня, 17:24
    Это чё, опять что ли обманули друзья и партнёры?