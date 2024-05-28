Авиационные ракеты Х-38М в Спецоперации: унификация для демилитаризации
Выставочный макет экспортной ракеты Х-38МЛЭ с лазерной ГСН. Фото КТРВ
На вооружении российской фронтовой авиации имеется целый ряд управляемых ракет «воздух-земля» с разными характеристиками и возможностями. Так, в начале прошлого десятилетия на вооружение поступило изделие Х-38М, и сейчас оно проходит полномасштабную проверку практикой. В ходе текущей Спецоперации по защите Донбасса ракеты этого типа поражают различные объекты противника и наносят урон как его вооруженным формированиям, так и их логистике.
Ракеты на фронте
Первые сообщения о появлении и применении ракет серии Х-38М в зоне боевых действий поступили еще во второй половине 2022 г. Вполне возможно, что они соответствовали действительности, но достойного подтверждения эта информация не получила. Министерство обороны традиционно не уточняло, какими средствами наносились конкретные удары, а неофициальные источники не смогли добыть необходимые доказательства.
Ситуация начала меняться летом прошлого года. Тогда на профильных ресурсах начали появляться видеоролики, снятые разведывательными БПЛА и показывающие, как утверждалось, применение ракет Х-38М по разным объектам и целям. К настоящему времени накопилось значительное количество таких материалов. Также время от времени по неофициальным каналам поступали некоторые сведения о боевом применении ракет и работе их носителей.
Все опубликованные видео демонстрируют ракетные удары по стационарным наземным объектам. В роли целей для Х-38М выступают различные постройки и здания, используемые противником для размещения живой силы, техники и вооружений. Также ракеты «воздух-поверхность» применялись мостам среднего размера с последующим нарушением логистики противника.
Х-38МТ с тепловизионной головкой самонаведения. Фото Russianarms.ru
По известным данным, во всех или почти всех случаях ракеты Х-38М, вне зависимости от модификации и поставленной боевой задачи, применяются фронтовыми бомбардировщиками Су-34. Разведка цели и целеуказание осуществляются при помощи штатных беспилотных авиационных систем армии или собственным оборудованием ударных самолетов.
Ракеты Х-38М выпускаются в нескольких модификациях с разными системами наведения. Также предусматривается установка боевых частей трех типов массой по 250 кг. Как показывают доступные видео, применяемые ГСН обеспечивают высокую точность поражения цели – отклонение от намеченного объекта не превышает нескольких метров. При этом оно полностью компенсируется массой БЧ, и цель успешно поражается и/или уничтожается.
В свободном доступе имеется лишь ограниченное число видеороликов с применением ракет Х-38М. Очевидно, что реальное количество таких эпизодов в разы или в десятки раз выше. При этом есть все основания считать, что во всех случаях эффективность таких ракет остается на высоком уровне. Вне зависимости от разных факторов, изделия семейства Х-38М поражают намеченные цели и наносят урон противнику.
Современное оружие
По известным данным, работы по будущей ракете Х-38 стартовали еще в начале девяностых годов. Разработка проекта велась на одном из предприятий, позже вошедших в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Целью проекта являлось создание новой ракеты малой дальности «воздух-поверхность», отличающейся повышенной точностью и могуществом. Такое изделие рассматривалось в качестве будущей замены для существующих ракет Х-25 и Х-29 разных модификаций.
Результат попадания ракеты Х-38М в здание с живой силой противника, сентябрь 2023 г. Кадр из видео Telegram / "Воин DV"
В силу известных причин, разработка изделия Х-38 серьезно затянулась, и испытания удалось начать только в середине двухтысячных годов. На авиасалоне МАКС-2007 новую ракету в экспортном исполнении впервые показали публике и потенциальным иностранным заказчикам.
После всех необходимых испытаний и процедур, в 2012 г. линейка ракет Х-38М была принята на вооружение российских ВВС. Новое оружие в первую очередь получила фронтовая авиация. Также упоминалась возможность развертывания и применения в армейской авиации. Как и планировалось ранее, новое семейство ракет заменяет изделия предыдущих поколений и дает боевой авиации известные преимущества.
Идеи и решения проекта Х-38М получили развитие и привели к появлению новых средств поражения. В 2015 г. КТРВ разработала систему «Гром» – набор унифицированных модулей, из которых собираются управляемые ракеты и бомбы с разными характеристиками и боевыми качествами. К настоящему времени изделия линейки «Гром» дошли до развертывания в войсках и боевого применения.
Модульный подход
Изделие Х-38М создавалось в качестве многоцелевой средней по массе ракеты малой дальности «воздух-поверхность», и по основным инженерным решениям похоже на предыдущие отечественные разработки. При этом в проекте активно использовали модульный подход к комплектации, за счет чего удалось с минимальными усилиями создать несколько модификаций ракеты с разными возможностями.
Поражение моста через р. Сухие Ялы, октябрь 2023. Кадр из видео Telegram / "Воин DV"
Все варианты ракеты Х-38М строятся в цилиндрическом корпусе длиной 4,2 м и диаметром 310 мм. В центральной части изделия имеется Х-образное крыло размахом 1,14 м, в хвосте – рули. В зависимости от модификации, стартовая масса ракеты не превышает 520 кг.
Ракета оснащена двухрежимным твердотопливным двигателем, при помощи которого набирает скорость до 2,2 М. Максимальная дальность пуска определена в 40 км, минимальная – 3 км. При этом реальные летные характеристики могут зависеть от параметров самолета-носителя на момент пуска. Допускается сброс ракеты с держателя на скоростях до 450 м/с и на высотах до 12000 м.
Для ракеты Х-38М разработали четыре варианта головки самонаведения. Так, модификация Х-38МА оснащается активной радиолокационной ГСН, на Х-38МЛ используется полуактивная лазерная, Х-38МТ комплектуется тепловизионной, а Х-38МК наводится по данным системы ГЛОНАСС. Все варианты ракет, за исключением «МК», имеют дополнительные средства спутниковой и инерциальной навигации. Ими обеспечивается полет в район цели, после чего включается ГСН.
Заявлено наличие трех типов БЧ массой ок. 250 кг каждая. Ракеты с полноценными ГСН оснащаются осколочно-фугасными или проникающими боезарядами. При этом ГСН и БЧ позволяют наиболее полно реализовать потенциал друг друга. Изделие Х-38МК, в свою очередь, несет кассетную боевую часть с суббоеприпасами того или иного типа. Рассеивание боевых элементов позволяет компенсировать отсутствие наведения на конкретный объект.
Ракета Х-38М (выделена кружком) приближается к украинской РЛС, май 2024 г. Кадр из видео Telegram / "Изнанка"
Ракеты Х-38М совместимы с широким кругом носителей. В Спецоперации они применяются в основном бомбардировщиками Су-34. Также возможно использование истребителями Су-57, Су-35С, МиГ-35, штурмовиками Су-25СМ и другой современной техникой. Во всех случаях ракета используется с балочным держателем / катапультным устройством АКУ-58.
В рамках номенклатуры
Фронтовая авиация ВКС России имеет широкую номенклатуру средств поражения «воздух-поверхность», и современные изделия Х-38М используются вместе с другими ракетами и бомбами. Ракеты Х-38М имеют те или иные преимущества перед другим современным вооружением, которые могут быть реализованы при решении конкретных боевых задач.
Главное преимущество ракет семейства Х-38М заключается в модульной архитектуре. Она позволяет одновременно выпускать несколько вариантов ракеты с разными средствами наведения и БЧ, а также положительно сказывается на стоимости готовых изделий. При всем этом, ВКС получают возможность выбирать боеприпас в конкретной комплектации, лучше всего соответствующий текущей боевой задаче.
По тактико-техническим характеристикам и общему потенциалу Х-38М очевидным образом превосходит ракеты предыдущих моделей и поколений, такие как Х-25 или Х-29. Также имеются и преимущества перед современным оружием, в т.ч. активно используемым в Спецоперации.
РЛС поражена. Кадр из видео Telegram / "Изнанка"
К примеру, с 2022 г. наши самолеты и вертолеты широко применяют ракету «Изделие 305» или ЛМУР. При всех своих преимуществах, это легкая ракета с соответствующими характеристиками. Она весит 105 кг и несет 25-кг боевую часть. В свою очередь, средняя по массе Х-38М во всех модификациях несет вдесятеро большую боевую часть. Схожим образом обстоит дело и с дальностью пуска – более тяжелые Х-38М летят на 40 км против 14-15 км у «305».
В последние месяцы в качестве простого и массового авиационного средства поражения активно применяются фугасные авиабомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции. Такие боеприпасы, по разным данным, могут лететь на 50-70 км и наводятся посредством спутниковой навигации. Ракеты Х-38М уступают им по максимальной дальности и по достижимой мощности удара. При этом ракеты имеют полноценные ГСН, которые дают им известные преимущества в части наведения.
Модификации и унификация
На вооружении российской фронтовой авиации состоят ракеты «воздух-поверхность» разной дальности, отличающиеся друг от друга средствами наведения и боевыми частями. В рамках проекта Х-38М отечественная промышленность в лице КТРВ объединила разные решения и компоненты, создав семейство унифицированных ракет с разными возможностями.
Сейчас все модификации ракеты Х-38М проходят проверку практикой в ходе Спецоперации по демилитаризации киевского режима. Они подтверждают свои тактико-технические характеристики и показывают боевой потенциал. Кроме того, наглядно демонстрируются преимущества использованного подхода к конструированию вооружений, и линейка Х-38М успешно дополняет другие отечественные авиационные средства поражения.
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