Подавивший с помощью спецназа выступления коренного населения Новой Каледонии Макрон заявил, что «возмущён до предела» событиями в Рафахе

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Подавивший с помощью спецназа выступления коренного населения Новой Каледонии Макрон заявил, что «возмущён до предела» событиями в Рафахе

Чиновники различных рангов в странах ЕС комментируют израильские авиаудары по палестинскому Рафаху. Напомним, что в результате таких ударов за последние сутки погибли не менее 45 палестинцев, среди которых женщины, дети и старики.

В правительстве Италии заявили, что бомбардировки Рафаха «ничем не могут быть оправданы». Министр обороны Италии Гвидо Крозетто:

Ситуация продолжает ухудшаться. Палестинский народ подвергается беспрецедентному давлению, нарушению прав. Страдают сотни людей, не имеющих никакого отношения к ХАМАС. Это нельзя оправдать.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель также выступил с критикой в адрес Израиля. По его словам, из-за действий израильской армии в секторе Газа не осталось безопасного места.

Боррель:

В Рафахе гибнут беженцы, включая младенцев. Я решительно это осуждаю. Удары должны быть немедленно прекращены. А постановления МУС должны соблюдаться всеми сторонами.

Отметился и Макрон, по приказу которого только что жестоко подавили выступления коренного народа Новой Каледонии – канаков. Лицемерный президент Франции объявил, что он возмущён «до предела» происходящим в Рафахе.

Напомним, что ранее в правительстве Израиля заявили, что проведут операцию в Рафахе, даже если весь остальной мир выступит против.
4 комментария
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  1. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    +1
    Сегодня, 17:08
    Нет предела возмущению тому, что творит этот варвар в Новой Каледонии. Свободу народу !
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:16
    Напомню,повстанцы в Новой Каледонии добились своего ,закон о правах голосования вновь прибывших отложен.Убито 5 местных и два жандарма прибывших из Франции.Официальные данные.
  3. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 17:20
    Лицемерный президент Франции объявил, что он возмущён «до предела» происходящим в Рафахе.

    Меня поражает то, как деградировал Запад. Предела нет его лживости, лицемерию и коварству. Совсем человеческий облик потеряли со своей гендерностью и наркотой. С ними в принципе уже нельзя иметь никаких дел и веры нет никакой. Реально выродились в ноль. Абсолютно никакой морали. Это всё от вседозволенности. Давно морду основательно не били вот и распустились
  4. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 17:28
    Вы не понимаете, это другое. wink