Подавивший с помощью спецназа выступления коренного населения Новой Каледонии Макрон заявил, что «возмущён до предела» событиями в Рафахе

Ситуация продолжает ухудшаться. Палестинский народ подвергается беспрецедентному давлению, нарушению прав. Страдают сотни людей, не имеющих никакого отношения к ХАМАС. Это нельзя оправдать.

В Рафахе гибнут беженцы, включая младенцев. Я решительно это осуждаю. Удары должны быть немедленно прекращены. А постановления МУС должны соблюдаться всеми сторонами.

Чиновники различных рангов в странах ЕС комментируют израильские авиаудары по палестинскому Рафаху. Напомним, что в результате таких ударов за последние сутки погибли не менее 45 палестинцев, среди которых женщины, дети и старики.В правительстве Италии заявили, что бомбардировки Рафаха «ничем не могут быть оправданы». Министр обороны Италии Гвидо Крозетто:Глава евродипломатии Жозеп Боррель также выступил с критикой в адрес Израиля. По его словам, из-за действий израильской армии в секторе Газа не осталось безопасного места.Боррель:Отметился и Макрон, по приказу которого только что жестоко подавили выступления коренного народа Новой Каледонии – канаков. Лицемерный президент Франции объявил, что он возмущён «до предела» происходящим в Рафахе.Напомним, что ранее в правительстве Израиля заявили, что проведут операцию в Рафахе, даже если весь остальной мир выступит против.