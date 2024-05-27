Глава МИД Польши: Передвижение российских дипломатов по стране будет ограничено

Я только что объявил о решении Польши в связи с участием российского государства в гибридной войне против ЕС, включая Польшу. Это будут ограничения на передвижение российских дипломатов в нашей стране

Польские власти продолжают проводить враждебную политику по отношению к России. На этот раз они решили ограничить свободу передвижения российских дипломатов.Об этом, как сообщают польские СМИ, заявил вчера в Брюсселе глава МИД Польши Радослав Сикорский. Причиной принятия такого решения он назвал участие России в гибридной войне против ЕС, в том числе и Польши.- приводит слова Сикорского польское издание NC INFO.По его словам, российское посольство в ближайшее время получит ноту по этому вопросу. Министр также уточнил, что это решение касается как сотрудников непосредственно российского посольства, так и его консульского персонала в Польше.Посольские работники смогут перемещаться по территории Мазовецкого воеводства, где находится и польская столица Варшава, а дипломаты, работающие в консульствах – в границах регионов, где находятся консульства. При этом ограничения не коснутся посла России в Польше.Ранее Чехия предлагала ограничить передвижение российских дипломатов по Евросоюзу теми странами, где они аккредитованы.