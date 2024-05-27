Глава МИД Польши: Передвижение российских дипломатов по стране будет ограничено

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Глава МИД Польши: Передвижение российских дипломатов по стране будет ограничено

Польские власти продолжают проводить враждебную политику по отношению к России. На этот раз они решили ограничить свободу передвижения российских дипломатов.

Об этом, как сообщают польские СМИ, заявил вчера в Брюсселе глава МИД Польши Радослав Сикорский. Причиной принятия такого решения он назвал участие России в гибридной войне против ЕС, в том числе и Польши.



Я только что объявил о решении Польши в связи с участием российского государства в гибридной войне против ЕС, включая Польшу. Это будут ограничения на передвижение российских дипломатов в нашей стране

- приводит слова Сикорского польское издание NC INFO.

По его словам, российское посольство в ближайшее время получит ноту по этому вопросу. Министр также уточнил, что это решение касается как сотрудников непосредственно российского посольства, так и его консульского персонала в Польше.

Посольские работники смогут перемещаться по территории Мазовецкого воеводства, где находится и польская столица Варшава, а дипломаты, работающие в консульствах – в границах регионов, где находятся консульства. При этом ограничения не коснутся посла России в Польше.

Ранее Чехия предлагала ограничить передвижение российских дипломатов по Евросоюзу теми странами, где они аккредитованы.
7 комментариев
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  1. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +1
    Сегодня, 17:41
    А нам действительно нужны дипломатические отношения с Польшей, Прибалтикой, Финляндией? Про личные интересны наших дипломатов в этих странах прошу по возможности не упоминать. Понимаю, что лучше в Европе, чем в Судане или там в ЦАР.
  2. vadi64 Звание
    vadi64
    0
    Сегодня, 17:45
    И я о том-же. Можно уже сейчас ограничить все перемещения пшецких дипов по России, а полоумного главу МИД этой страны объявить персоной нон-грата
  3. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 17:55
    Я только что объявил о решении Польши в связи с участием российского государства в гибридной войне против ЕС, включая Польшу. Это будут ограничения на передвижение российских дипломатов в нашей стране
    - приводит слова Сикорского польское издание NC INFO.

    Аналогично нужно поступить с поляками. Пусть пасутся на территории своих диппредставительств. Шаг влево, шаг вправо - попытка шпионажа и за кордон
    1. ВитаминBF3mg Звание
      ВитаминBF3mg
      0
      Сегодня, 18:04
      намекаете на- Отзыв ПОСЛОВ?
  4. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 17:59
    Это будут ограничения на передвижение российских дипломатов в нашей стране
    recourse А в московском зоопарке есть свободные клетки рядом с обезьянами? Надо бы зарезервировать их для польских дипломатов. feel
  5. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    0
    Сегодня, 18:01
    Почему-то Европейские политики упорно не могут понять, что это игра на двоих. Что они этим хотят добиться? Ровно тоже самое будет в отношении их дипломатов.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:04
    Очередной... не, не психованный, просто отрабатывает заказ...
    Они там большая часть именно такие, просто некоторые умудряются ещё и играть на публику, а для большинства это просто работа, за которую бабло платят.