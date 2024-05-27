СБУ заочно обвинила замминистра обороны России Криворучко, отвечающего за снабжение войск

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СБУ заочно обвинила замминистра обороны России Криворучко, отвечающего за снабжение войск

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила замминистра обороны России Алексея Криворучко, отвечающего за снабжение российских войск, действующих в зоне СВО. Согласно документу киевских силовиков, высокопоставленный военный подозревается в том, что он якобы планировал, готовил и осуществлял полномасштабное «вторжение» Вооруженных сил РФ на украинскую территорию.

Об этом пресс-служба СБУ сообщила в своем Telegram-канале.

Служба безопасности собрала доказательную базу на заместителя министра обороны России Алексея Криворучко

- говорится в релизе.

На военачальника ВС России украинская спецслужба завела уголовное дело по статье «Ведение агрессивной войны», заочно объявив ему «подозрение».

Собственно, подобная активность правоохранителей Незалежной не является чем-то особенным. Так, недавно СБУ предпринимала похожие шаги в отношении спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и музыканта Юрия Бардаша.

Конечно, вряд ли стоит воспринимать подобные сообщения слишком серьезно. Ведь они поступают из страны, имеющей серьезные проблемы с легитимностью своего первого лица – «просроченного» президента Владимира Зеленского.

С другой стороны, претензии со стороны украинского руководства российский военный должен воспринимать как признание значимости и эффективности его деятельности. Поэтому Алексею Криворучко, наверное, стоит относиться к объявлению «пидозры» СБУ почти как к вручению награды.
10 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 17:17
    претензии со стороны украинского руководства российский военный должен воспринимать как признание значимости и эффективности его деятельности. Поэтому Алексею Криворучко, наверное, стоит относиться к объявлению «пидозры» СБУ почти как к вручению награды.

    Как бы не зазнался... feel
  2. spirit Звание
    spirit
    +5
    Сегодня, 17:19
    Новая стратегия)Что делать что бы тебя не посадили за воровство?Точно!! ,надо Чубам денег дать ,что бы они тебя похаяли и дело состряпали там у себя.Тогда все увидят что я "хороший хапуга" пользу приношу,(враг же критикует) значит сажать нельзя.Профит bully
  3. Новик225 Звание
    Новик225
    +2
    Сегодня, 17:20
    тоже решили подключиться к нашей "чистке" МО?
    и без сопливых разберемся!
    Что, в ВСУ уже всех воров и взяточников переловили?
  4. lisikat2 Звание
    lisikat2
    0
    Сегодня, 17:23
    "Планировал, готовил и осуществлял"
    Я,где-то читала, что они пугали ордером на арест: Шойгу и
    1. lisikat2 Звание
      lisikat2
      0
      Сегодня, 17:42
      Как же Наташа Поклонская и Шойгу? Их, осудили , оправдали или забыли?
      В любом случае, с логикой, они плохо ладят
  5. советник 2 уровня Звание
    советник 2 уровня
    +1
    Сегодня, 17:47
    они его биографию читали хоть? перед тем как обвинить в разработке военных! планов.. хотя.. если он будучи студентом был уже директором вертолетного завода- всякое бывает.. гений..
    1. lisikat2 Звание
      lisikat2
      0
      Сегодня, 17:58
      Со мной училась Вера Криворучко. Ас математики . свой вариант контрольной решала и ещё 2_-3 варианта .
      Чтоб не*спалится"договаривалась, что будут мелкие ошибки. Сегодня, на 3 сделает, а следующий раз на 5. Мы, были довольны
  6. wladomir Звание
    wladomir
    0
    Сегодня, 17:48
    Отмазывают очередного "взяточника" в пользу укрорейха.
  7. Третий район Звание
    Третий район
    0
    Сегодня, 17:56
    Компания по отмазыванию Криворучко , пытаются показать его великим стратегом. Видимо олигархи с этой стороны, через своих партнёров олигархов с той стороны делают выбросы в укровские СМИ.
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 17:59
    Надеюсь, все эти майданутые обаинители все окажутся на скамье подсудимых, а затем и на виселице