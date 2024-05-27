СБУ заочно обвинила замминистра обороны России Криворучко, отвечающего за снабжение войск
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила замминистра обороны России Алексея Криворучко, отвечающего за снабжение российских войск, действующих в зоне СВО. Согласно документу киевских силовиков, высокопоставленный военный подозревается в том, что он якобы планировал, готовил и осуществлял полномасштабное «вторжение» Вооруженных сил РФ на украинскую территорию.
Об этом пресс-служба СБУ сообщила в своем Telegram-канале.
- говорится в релизе.
На военачальника ВС России украинская спецслужба завела уголовное дело по статье «Ведение агрессивной войны», заочно объявив ему «подозрение».
Собственно, подобная активность правоохранителей Незалежной не является чем-то особенным. Так, недавно СБУ предпринимала похожие шаги в отношении спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и музыканта Юрия Бардаша.
Конечно, вряд ли стоит воспринимать подобные сообщения слишком серьезно. Ведь они поступают из страны, имеющей серьезные проблемы с легитимностью своего первого лица – «просроченного» президента Владимира Зеленского.
С другой стороны, претензии со стороны украинского руководства российский военный должен воспринимать как признание значимости и эффективности его деятельности. Поэтому Алексею Криворучко, наверное, стоит относиться к объявлению «пидозры» СБУ почти как к вручению награды.
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