На Донецком направлении ликвидирован очередной французский наёмник

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На Донецком направлении ликвидирован очередной французский наёмник

В ходе штурма очередного опорного пункта боевиков киевского режима на Донецком направлении был обнаружен труп иностранного наемника, судя по шевронам на форме - военнослужащего Второго парашютного полка Французского иностранного легиона.

В последнее время появляется все больше свидетельств присутствия на линии боевого соприкосновения иностранных наемников. Со слов пленных военнослужащих ВСУ, иностранцы, как правило, избегают участия в активных боевых действиях на передовой, вместо этого предпочитая находиться в тыловых районах. В частности, по данным разведки, значительное число иностранных наемников находятся в оккупированном ВСУ городе Славянск. Украинское командование задействует иностранцев в качестве операторов FPV-дронов, а также привлекает их для разведки. Из данных радиоперехватов следует, что иностранные специалисты присутствуют на Украине не в качестве военных советников, а принимают прямое участие в боевых действиях.



Участие иностранных военнослужащих в вооруженном конфликте на Украине обеспечивает Киеву дополнительные человеческие ресурсы, что немаловажно на фоне значительных проблем с нехваткой в ВСУ личного состава и проблем с массовым дезертирством. По информации западных СМИ, украинские подразделения в среднем недоукомплектованы личным составом на 40%. Нехватка живой силы в украинской армии усугубляется значительными потерями и провальной мобилизацией в стране.
9 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 17:43
    ДА эт не новость... север Артемовска... апрель прошлого года
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 17:48
      Иногда всушники вешают шевроны стран обучения.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 17:51
        Нет увы, там зашитые документики имелись... не в бою, тот опорник арта накрыла по объективке... это когда полюбопытствовать пошли - нашли потом товарища этого среди прочих. Да и по морде лица, ну почти того, что осталось - определить не сложно было, поэтому со спины и сняли feel
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          +1
          Сегодня, 17:53
          там зашитые документики имелись
          В таком случае премия Дарвина нашла победителя.
  2. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    +3
    Сегодня, 17:48
    ликвидирован очередной французский наёмник

    Надо эту новость в "Шарли Ебдо" сообщить. Они славно над ней постебутся. Смеху на всю Францию будет.
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      0
      Сегодня, 18:00
      Цитата: Вежливый Лось
      эту новость в "Шарли Ебдо" сообщить. Они славно над ней постебутся. Смеху на всю Францию будет.
      А кстати здравая идея, мои аплодисменты: пока они своими глазами цинки не увидят - не поймут. Пока что западным правительствам удается скрывать потери своих от публики
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 18:04
      Надо эту новость в "Шарли Ебдо" сообщить
      У нас и своих художников хватает. Эту новость надо из каждой розетки сообщать, чтобы другим неповадно было
  3. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 17:55
    обнаружен труп иностранного наемника, судя по шевронам на форме - военнослужащего Второго парашютного полка Французского иностранного легиона.
    recourse Обычная французская история, "шерше ля фем" request Полетел мотылек на свидание и попал на свечку.... request Бывает. feel
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 18:03
    судя по шевронам на форме - военнослужащего Второго парашютного полка Французского иностранного легиона
    Они там что, в своей форме воюют?