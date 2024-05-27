На Донецком направлении ликвидирован очередной французский наёмник
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В ходе штурма очередного опорного пункта боевиков киевского режима на Донецком направлении был обнаружен труп иностранного наемника, судя по шевронам на форме - военнослужащего Второго парашютного полка Французского иностранного легиона.
В последнее время появляется все больше свидетельств присутствия на линии боевого соприкосновения иностранных наемников. Со слов пленных военнослужащих ВСУ, иностранцы, как правило, избегают участия в активных боевых действиях на передовой, вместо этого предпочитая находиться в тыловых районах. В частности, по данным разведки, значительное число иностранных наемников находятся в оккупированном ВСУ городе Славянск. Украинское командование задействует иностранцев в качестве операторов FPV-дронов, а также привлекает их для разведки. Из данных радиоперехватов следует, что иностранные специалисты присутствуют на Украине не в качестве военных советников, а принимают прямое участие в боевых действиях.
Участие иностранных военнослужащих в вооруженном конфликте на Украине обеспечивает Киеву дополнительные человеческие ресурсы, что немаловажно на фоне значительных проблем с нехваткой в ВСУ личного состава и проблем с массовым дезертирством. По информации западных СМИ, украинские подразделения в среднем недоукомплектованы личным составом на 40%. Нехватка живой силы в украинской армии усугубляется значительными потерями и провальной мобилизацией в стране.
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