Украинский ТГ-канал: Пакеты военной помощи от Запада всё больше содержат заказы на будущее, а не реальное вооружение

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Украинский ТГ-канал: Пакеты военной помощи от Запада всё больше содержат заказы на будущее, а не реальное вооружение

Западные страны не имеют столько вооружений и техники, сколько нужно Украине, пакеты военной помощи становятся все меньше и меньше. Как предполагают в Киеве, в ближайшее время Запад начнет кормить Украину «завтраками», включая в помощь заказы на производство того или иного оружия вместо реальных поставок. Об этом пишут украинские ТГ-каналы со ссылкой на источники в офисе Зеленского.

Запад уже не тянет Украину, которая и существует, и воюет только благодаря западным подачкам и поставкам. Но за почти два с половиной года боевых действий западные союзники отдали Киеву все, что имели, опустошив свои склады. И теперь Украина пришла к тому, что в военную помощь будут включать все больше заказов на будущее, чем реального оружия. В принципе, это уже происходит, все последние заседания «Рамштайна» завершились только кучей обещаний, хотя в прошлом году техника и вооружения буквально лились рекой.



Чем это грозит Украине? Еще большими долгами, которые когда-то придется отдавать, а также дефицитом военной техники, вооружений и боеприпасов. Ведь те же США по-прежнему будут выделять миллиарды, которые останутся у американских компаний, а Киев получит крохи.

Теперь пакеты западной военной помощи для Украины будут состоять на 70–85% из заказов на будущее. Для Украины это плохо, так как в заголовках будет звучать военная помощь на миллиарды, но в реальности сразу будут приходить крохи.

— пишет ТГ-канал «Легитимный».

На сегодняшний день у Киева еще есть резервы, но они имеют свойство заканчиваться, а вариантов с пополнением за свой счет нет. Вероятней всего, в ближайшее время Зеленский снова начнет бегать с протянутой рукой.
2 комментария
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  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    0
    Сегодня, 17:40
    — пишет ТГ-канал «Легитимный».

  2. ian Звание
    ian
    0
    Сегодня, 17:41
    А кто то думал, что всю эту бодягу затеяли чтоб им помочь? Чистый бизнес. Кто то выгодно слил старье, кто то рубанул свежие заказы, кто то просто "дернул" денег..... А так да... Все для перемоги!