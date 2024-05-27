Украинский ТГ-канал: Пакеты военной помощи от Запада всё больше содержат заказы на будущее, а не реальное вооружение
Западные страны не имеют столько вооружений и техники, сколько нужно Украине, пакеты военной помощи становятся все меньше и меньше. Как предполагают в Киеве, в ближайшее время Запад начнет кормить Украину «завтраками», включая в помощь заказы на производство того или иного оружия вместо реальных поставок. Об этом пишут украинские ТГ-каналы со ссылкой на источники в офисе Зеленского.
Запад уже не тянет Украину, которая и существует, и воюет только благодаря западным подачкам и поставкам. Но за почти два с половиной года боевых действий западные союзники отдали Киеву все, что имели, опустошив свои склады. И теперь Украина пришла к тому, что в военную помощь будут включать все больше заказов на будущее, чем реального оружия. В принципе, это уже происходит, все последние заседания «Рамштайна» завершились только кучей обещаний, хотя в прошлом году техника и вооружения буквально лились рекой.
Чем это грозит Украине? Еще большими долгами, которые когда-то придется отдавать, а также дефицитом военной техники, вооружений и боеприпасов. Ведь те же США по-прежнему будут выделять миллиарды, которые останутся у американских компаний, а Киев получит крохи.
— пишет ТГ-канал «Легитимный».
На сегодняшний день у Киева еще есть резервы, но они имеют свойство заканчиваться, а вариантов с пополнением за свой счет нет. Вероятней всего, в ближайшее время Зеленский снова начнет бегать с протянутой рукой.
Информация