«Это не будет линия Мажино»: раскрыты особенности польского укрепрайона «Восточный щит»
Минобороны Польши анонсировало на днях создание оборонительной линии вдоль границы с Россией и Белоруссией, дав ей наименование «Восточный щит». Начальник Генштаба генерал Веслав Кукула раскрыл особенности этого укрепрайона.
- отметил военный.
Как он пояснил, обустройство границы призвано воспрепятствовать передвижению боевых порядков противника, содействовать перемещению собственных подразделений, защитить войска и население.
С его слов, в ходе реализации многолетнего инфраструктурного проекта, «самого крупного после 1945 года», предполагается создать укрепления, рвы, укрытия, бункеры, арсеналы с запасами, противотанковые траншеи, железобетонные ежи, замаскированные минные заграждения, водные преграды.
Планируется изменить ландшафт местности, выстроить сеть автомобильных дорог с мостами, приспособить отдельные объекты транспортной инфраструктуры к тяжелым нагрузкам.
Будет создана сеть базовых станций, размещены мачты с сенсорами визуальной и радиоэлектронной разведки, расставлены средства РЭБ для борьбы с беспилотниками. За мониторинг воздушного пространства будут отвечать группировка аэростатов Barbara-4 [производства США общей стоимостью около $1 млрд] и спутниковый компонент, которые обеспечат дозор на любой высоте.
Реализация проекта потребует не менее $2,5 млрд. После создания укрепрайон «Восточный щит» может быть интегрирован в оборонительную линию, которую возводят прибалтийские государства.
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