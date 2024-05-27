«Это не будет линия Мажино»: раскрыты особенности польского укрепрайона «Восточный щит»

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«Это не будет линия Мажино»: раскрыты особенности польского укрепрайона «Восточный щит»

Минобороны Польши анонсировало на днях создание оборонительной линии вдоль границы с Россией и Белоруссией, дав ей наименование «Восточный щит». Начальник Генштаба генерал Веслав Кукула раскрыл особенности этого укрепрайона.

Это не будет польской линией Мажино. Мы хотим использовать лучший опыт, который исходит от Украины

- отметил военный.



Как он пояснил, обустройство границы призвано воспрепятствовать передвижению боевых порядков противника, содействовать перемещению собственных подразделений, защитить войска и население.

С его слов, в ходе реализации многолетнего инфраструктурного проекта, «самого крупного после 1945 года», предполагается создать укрепления, рвы, укрытия, бункеры, арсеналы с запасами, противотанковые траншеи, железобетонные ежи, замаскированные минные заграждения, водные преграды.

Планируется изменить ландшафт местности, выстроить сеть автомобильных дорог с мостами, приспособить отдельные объекты транспортной инфраструктуры к тяжелым нагрузкам.



Будет создана сеть базовых станций, размещены мачты с сенсорами визуальной и радиоэлектронной разведки, расставлены средства РЭБ для борьбы с беспилотниками. За мониторинг воздушного пространства будут отвечать группировка аэростатов Barbara-4 [производства США общей стоимостью около $1 млрд] и спутниковый компонент, которые обеспечат дозор на любой высоте.

Реализация проекта потребует не менее $2,5 млрд. После создания укрепрайон «Восточный щит» может быть интегрирован в оборонительную линию, которую возводят прибалтийские государства.

23 комментария
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  1. ian Звание
    ian
    +13
    Сегодня, 18:15
    Другими словами им стало завидно, сколько денег можно спереть на строительстве линий обороны и прочих укреплениях и они решили "воспользоваться украинским опытом"....
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +1
      Сегодня, 19:14
      Не только. Еще военные объекты в школах, больницах, торговых центрах и т.д.
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 19:25
        Мы хотим использовать лучший опыт, который исходит от Украины

        Не получится.
        Столько денег, сколько своровали на Украине, Польше и за сотню лет не набрать.
    2. bambr731 Звание
      bambr731
      +2
      Сегодня, 19:21
      Другими словами им стало завидно, сколько денег можно спереть на строительстве линий обороны и прочих укреплениях и они решили "воспользоваться украинским опытом"....

      Да, думаю 1/3 бюджета этой линии обороны "инициаторы" этой затеи отожмут точно. Нападать на пшеков РФ не собирается, а случись такая нужда, так ракеты никто не отменял и, думаю, Россия не будет сортировать в Польше, кто брат, а кто нет
      1. svarog77 Звание
        svarog77
        0
        Сегодня, 19:46
        Так ракеты летят низенька-низенька, для защиты достаточно же забор повыше сделать... так вна Украине говорили yes
  2. kromer Звание
    kromer
    +8
    Сегодня, 18:16
    Такое ощущение, что поляки решили угробить свою экономику в хлам, превращая страну в казарму.
    1. Коте пане Коханка Звание
      Коте пане Коханка
      +2
      Сегодня, 18:33
      Такое ощущение, что поляки решили угробить свою экономику в хлам, превращая страну в казарму.

      Меня улыбнул посыл интеграции данного оборонительного сооружения прибалтийскими государствами. Они бедные на забор из рябицы с колючей проволокой половину польского проектного бюджета уже освоили. А воз и ныне там. Теперь на новый виток, коли Польша воевать с Россией не собирается. Будут по старой схеме осваивать деньги.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 18:47
      Цитата: kromer
      Такое ощущение, что поляки решили угробить свою экономику в хлам, превращая страну в казарму.
      Они просто смотрят на старших товарищей и думают, что на чужой войне разрешено зарабатывать КАЖДОМУ.
      Только они не понимают, что кому-то разрешено зарабатывать, а есть те, за чей счёт зарабатывают. И их большинство. И платят они кто чем - кто "жировой прослойкой", накоплениями, кто суверенитетом, а кто и жизнями людей.
      Бжезинский умер, объяснить полякам эту простую вещь некому. Никому другому они просто не поверят, а американцы им этого не скажут.

      Н.Коперник, М.Склодовская-Кюри, Ф.Дзержинский, Д.Бен-Гурион, Р.Полански и маршал Рокоссовский ещё не гарантия, что оптом, всю нацию, можно назвать умной. Вот и пытаются свой злотый насущный сшибить так, как умеют.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 18:21
    Сколько пафоса в ролике, какая экспрессия laughing, все, абсолютно все снимают подобные ролики, только вот в жизни оно по другому.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +2
      Сегодня, 18:28
      Голливуд задал планку вот все и пытаются соответствовать.
      Отсюда и ролики - близнецы. yes
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 18:31
        Лешак hi, чего у США не отнять так это умения насаждать свои стандарты, шмотки, хавчик, фильмы, язык,образ жизни и поведения.
        1. Лешак Звание
          Лешак
          +1
          Сегодня, 18:35
          Согласен с Вами. У США стоит поучиться устанавливать свои правила и стандарты там где им выгодно. И дело не только в бумажках с их президентами, они за жабры берут разными методами ( отчасти теми что Вы перечислили), да и вообще ни чем не гнушаются в своих интересах.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 18:38
            Лешак, полностью поддерживаю, вообще в адрес противников надо использовать любые методы, грязные не грязные, главное процветание и величие своей страны.
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 18:30
    Просто поляки настолько люто нас ненавидят (по крайней мере их политики) что хотят с нами сотворить нечто невообразимое, но при этом сами боятся что получат по полной - вот и стараются обезопасить себя...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 18:40
      Nexcom hi, у них фантомные боли, по своей истории и пролюбленных территориях, вот и пыжаться.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 18:31
    Планируется изменить ландшафт местности, выстроить сеть автомобильных дорог с мостами, приспособить отдельные объекты транспортной инфраструктуры к тяжелым нагрузкам.

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  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:39
    Это не будет польской линией Мажино. Мы хотим использовать лучший опыт, который исходит от Украины
    . Учатся у ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! Проигравший, жалеют и то не всегда...
    А так, хотят баблишка на тырить, не свое, при том... судя по заявлению, всяких разных, пшеки будут баблишко тянуть с союзников... разве смогут они отказать, ведь на "святое дело, свободы, безопасности и защиты дермократии" все "пойдёт"... ну то, что не сумеют разворовать!
    А уж технологии воровства/казнокрадство, они знают/умеют ничуть не хуже зелебобиков!!! wink
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 19:09
      Цитата: rocket757
      А уж технологии воровства/казнокрадство, они знают/умеют ничуть не хуже зелебобиков!!!

      Так может именно об этом украинском опыте он и говорил. Поучиться то никогда не грех.
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 18:53
    А бандерогеи поленьям рассказали о чудотворном воздействии на оборонительные линии Российского святого ФАБ 3000 с крылышкми?
  8. ескела Звание
    ескела
    0
    Сегодня, 19:03
    Мы хотим использовать лучший опыт, который исходит от Украины
    Ну понятно тоже хотят попилить бюджет)))
  9. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 19:03

    С его слов, в ходе реализации многолетнего инфраструктурного проекта, «самого крупного после 1945 года», предполагается создать укрепления, рвы, укрытия, бункеры, арсеналы с запасами, противотанковые траншеи, железобетонные ежи, замаскированные минные заграждения, водные преграды.
    Планируется изменить ландшафт местности, выстроить сеть автомобильных дорог с мостами, приспособить отдельные объекты транспортной инфраструктуры к тяжелым нагрузкам.
    Так, если они это реализуют - линия Мажино на том свете от зависти удавится. Хотя "ЕСЛИ" хорошее слово.
  10. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 19:07
    «Это не будет линия Мажино»
    Они её, наверное, "от можа до можа" хотят построить и думают, что так легко, как немецкие танки "линию Мажино", русские танки "линию Кукулы" не обойдут.

    Они вобще, в каком веке живут?
    Известно, что "военные всегда готовятся к прошедшей войне". Но ведь не до такой же степени, чтобы на "линии Мажино" и "линии Маннергейма" делать ставку в будущей, как они считают, войне с Россией!
    Они понимают, что, в случае войны с Россией, месяцами штурмовать "избушку лесника" в Польше или в Германии, как на Украине, никто не будет?
    Война с Европой и США, если они её таки развяжут - это совсем не то же самое, что война с Украиной. И "линия Кукулы" будет застеклована точно так же, как Варшава или Краков.

    Моё мнение - это воровство плюс самонакачка "вон, какой я сильный!"
    Почему-то вспомнился "парад мощной эстонской армии"... laughing
  11. Комментарий был удален.
  12. Nord11 Звание
    Nord11
    0
    Сегодня, 19:25
    Ясновельможные, руководить строительством рекомендую назначить пана Яйценюка, у него большой опыт, он забор в незалежности строил. Загляденье какой забор..