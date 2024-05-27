Испанский премьер не поддержал идею Зеленского использовать оружие НАТО для ударов по России

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Испанский премьер не поддержал идею Зеленского использовать оружие НАТО для ударов по России

Испания продолжит поддерживать Украину в конфликте с Россией, но категорически против использования испанского оружия для ударов по российской территории. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес после встречи с Зеленским.

Нелегитимный президент Украины отправился с визитом в Испанию, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве, которое до сих пор в Киеве называют «гарантиями безопасности». По прилету в Мадрид Зеленский провел переговоры с испанским премьером, подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и выступил на совместном брифинге.



Премьер Испании Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что Испания продолжит поддерживать Украину, оказывая ей всестороннюю помощь, в том числе и военную. Также Испания выделит Украине 1 млрд евро на военные нужды, поучаствует во всех коалициях, которые придуманы в Киеве, но не даст своего разрешения на удары испанским оружием по российской территории.

У нас нет такой воли, такого намерения, и у меня определенно нет информации об этом

— заявил Санчес в ответ на вопрос о возможном разрешении ударов по России.

Ранее сообщалось, что Испания готовит для Украины очередной пакет военной помощи, в который войдут 19 танков Leopard 2A4 с хранения испанской армии, а также зенитные ракеты для ЗРК Patriot.
13 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 18:22
    Это фиаско братан good И коммент увы очень короткий... я конкретно про картинку, а не про финал.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 18:22
    А договорчик подпИсал , хорошего человека Пэдром не назовут.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 18:41
      19 Leopard 2 A4 и ракеты к ЗРК Patriot передаст Испания Украине.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 18:51
      Цитата: Ирек
      А договорчик подпИсал

      Только договорчик с "просроченным" силу де-юре не имеет.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:28
    Испанский премьер не поддержал идею Зеленского использовать оружие НАТО для ударов по России
    . Да ладно, типо, я не я и ручка не моя!? Слышали и видели, кто там зачем и по чем.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 18:35
      rocket757 hi, конечно на словах этот ПЕДРО будет вихлять как маркетанская лодка, оставляя себе лозейку на всякий случай, а по факту куда там Киев будет пулять испанским оружием Мадриду фиолетово.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 18:44
        Забугорных ничего и никак не парит, сейчас... даже потом, когда мы сумеем продавить/доказать, что то, чего они создали на краине, это нацистской, бесчеловечный режим... они ему не разрешали, они не знали, они не видели, да и вообще, и дело сторона!
        Действуют по стандарту.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 18:47
          rocket757, а зачем им менять "схему" если она работает?! Они не боятся ответов и действуют все наглее.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 18:57
            Что поделать, они или не могут или им не дают понять, что бумеранг заущеный не туда, возвращается, зачастую с удвоенной, утроенной силой!
            Когда поймут, будет поздно.
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 18:33
    Зеля как чушпан-малолетка спрашивает у старшей гопоты разрешения: Ну можно я его ударю? Пацаны, ну дайте я его ударю! wassat

    зы А потом когда его фаберже зажмут в тиски - тут же, а это не я агрессор, мне разрешили.
  5. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 18:55
    Испания не разрешила стрелять по России её оружием. Новость на первую полосу.
  6. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 18:58
    Все что произошло на окраине было спланировано заранее. Майдан .Ющенко. Второй майдан. Захват власти. Территория была захвачена не майданутыми , а мировым правительством. Они уже обрадовались ресурсам попавшим в их руки, а тут СВО .Уже и земли под ГМО задействованы . Уже и переселение спланировано . Отсюда такая злоба и ненависть. Отсюда задействованы такие огромные ресурсы. Им трудно смириться с тем что ничего не получат. И это не бидон , шольц , макарон и столтенберг ( белые воротнички на службе ) . Это совсем другие "уважаемые" люди. Вот этим "людям" и нужно разъяснить что лезть сюда со своими грязными руками неполезно. Можно уйти ощипанными !
  7. Stenolaz Звание
    Stenolaz
    0
    Сегодня, 19:03
    Даже испанцы на другом краю Европы понимают каким медным тазом может накрыться мир. Однако прибалты с поляками из штанов выпрыгивают призывая к войне с Россией. Неужели не понимают что первый удар будет по ним?