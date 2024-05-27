Испанский премьер не поддержал идею Зеленского использовать оружие НАТО для ударов по России
Испания продолжит поддерживать Украину в конфликте с Россией, но категорически против использования испанского оружия для ударов по российской территории. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес после встречи с Зеленским.
Нелегитимный президент Украины отправился с визитом в Испанию, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве, которое до сих пор в Киеве называют «гарантиями безопасности». По прилету в Мадрид Зеленский провел переговоры с испанским премьером, подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и выступил на совместном брифинге.
Премьер Испании Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что Испания продолжит поддерживать Украину, оказывая ей всестороннюю помощь, в том числе и военную. Также Испания выделит Украине 1 млрд евро на военные нужды, поучаствует во всех коалициях, которые придуманы в Киеве, но не даст своего разрешения на удары испанским оружием по российской территории.
— заявил Санчес в ответ на вопрос о возможном разрешении ударов по России.
Ранее сообщалось, что Испания готовит для Украины очередной пакет военной помощи, в который войдут 19 танков Leopard 2A4 с хранения испанской армии, а также зенитные ракеты для ЗРК Patriot.
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