Поступают сообщения об очередных авиаударах по объектам военно-промышленной инфраструктуры в Харькове. В частности, по сообщениям очевидцев, в Харькове зафиксировано по меньшей мере два "прилета", вероятнее всего авиабомб. Предположительно, были поражены объекты в Холодногорском районе Харькова - на территории Танкоремонтного завода и завода Электроаппаратуры.Между тем, украинское руководство маскирует объекты военной логистики, инфраструктуры и производства среди гражданских объектов. Недавние прилеты по помещению типографии в котором был оборудован цех по сборке беспилотных систем, или по складам строительного гипермаркета "Эпицентр", в которых хранились боеприпасы и другое военное оборудование, в очередной раз подтверждают это. При этом практически неизбежны жертвы среди гражданского населения, которые пропаганда киевского режима пытается представить как целенаправленные атаки на мирных.Между тем, украинские источники сообщают, что гражданское население массово покидает территорию Харькова, поскольку предполагает, что в зимний период город станет абсолютно непригодным для жизни. Из-за уничтожения объектов тепловой и энергетической генерации, в частности, ТЭЦ-5, которая обеспечивала значительную часть областного центра теплом и электроэнергией. В то время как передача электроэнергии возможна из других подконтрольных киевскому режиму регионов, то в случае с отоплением это сделать невозможно.

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