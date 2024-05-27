По военно-промышленному объекту в Харькове нанесён очередной авиаудар

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По военно-промышленному объекту в Харькове нанесён очередной авиаудар

Поступают сообщения об очередных авиаударах по объектам военно-промышленной инфраструктуры в Харькове. В частности, по сообщениям очевидцев, в Харькове зафиксировано по меньшей мере два "прилета", вероятнее всего авиабомб. Предположительно, были поражены объекты в Холодногорском районе Харькова - на территории Танкоремонтного завода и завода Электроаппаратуры.

Между тем, украинское руководство маскирует объекты военной логистики, инфраструктуры и производства среди гражданских объектов. Недавние прилеты по помещению типографии в котором был оборудован цех по сборке беспилотных систем, или по складам строительного гипермаркета "Эпицентр", в которых хранились боеприпасы и другое военное оборудование, в очередной раз подтверждают это. При этом практически неизбежны жертвы среди гражданского населения, которые пропаганда киевского режима пытается представить как целенаправленные атаки на мирных.



Между тем, украинские источники сообщают, что гражданское население массово покидает территорию Харькова, поскольку предполагает, что в зимний период город станет абсолютно непригодным для жизни. Из-за уничтожения объектов тепловой и энергетической генерации, в частности, ТЭЦ-5, которая обеспечивала значительную часть областного центра теплом и электроэнергией. В то время как передача электроэнергии возможна из других подконтрольных киевскому режиму регионов, то в случае с отоплением это сделать невозможно.
23 комментария
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  1. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +1
    Сегодня, 18:47
    Такое ощущение что в Харьков и округу его стягивают много вооружение - наши кошмарят бомбочками каждый день и не по разу. Переживают за Харьков бандиты укрорейха что могут потерять его. )) Удачи нашим разведчикам, зорьких глаз и надеюсь что местные ещё помогают в выявлении жирных мест.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 18:53
      Харьков используется как плацдарм для ударов по территории России из-за его близости. Такая большая Авдеевка,где вместо Донецка приграничные территории, тот же Белгород.
      С появлением УМПК стало проще действовать ВКС.За счёт хороших аэродинамических свойств, заметно лучших, чем у обычных ФАБов «с крылышками», Д-30СН способны лететь на расстояния до 120 км, неся при этом боевую часть, эквивалентную ФАБ-250.Но 120 км это без движка,просто за счет аэродинамических качеств и крыльев.Для повышения дальности такая бомбо-ракета может снабжаться импульсным реактивным двигателем, благодаря модульной компоновке, но это заметно влияет на мощь её боевой части. Кроме того, как уже и было заявлено, новый снаряд унифицирован с РСЗО «Торнадо-С» и становится для нашей флагманской РСЗО ещё одним видом умных и относительно недорогих боеприпасов. Дальность Д-30СН в этом случае вырастает до 250 км.
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +1
        Сегодня, 19:08
        Харьков используется как плацдарм для ударов по территории России из-за его близости.

        Ну тогда объясните мне, уважаемый, почему (до определенного момента) не было такого количества ударов ВКС России по Харькову. Ну если оттуда долетает до Белгорода то и из Белгорода должно долетать до Харькова. А ударов, с нашей стороны, было минимальное количество, а вот они себя не ограничивали. request
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 19:13
          Мы же бьём по конкретным целям.Там высокоточным оружием по выявленным складам,по ПВО.Это ВСУшники террористы из РСЗО беспорядочно бьют по Белгороду.Мы так не делаем.Это сейчас после использования Харькова как такой большой Авдеевки для ударов по тому же Белгороду остро встал вопрос по нейтрализации боевого потенциала Харьковской группировки ВСУ,создания зоны безопасности. Опять же пошли в серийное производство высокоточные УМПБ Д-30СН.
          1. Лешак Звание
            Лешак
            -1
            Сегодня, 19:23
            Поспорю. С самого Харькова не наносились удары по Белгороду - тем чем наносились удары (кроме БПЛА) просто не достать. И мы, ранее, били по Харькову только ракетами по выверенным целям. Удары по Белгороду наносились из харьковской области, а в связи с наступлением группировки "Север" у нас появилась возможность наносить удары фабами с УМПК именно по самому Харькову, а вот возможности укрорейха в ударах по Белгороду (именно по городу) уменьшилась в разы. Из этого сравнивать Харьков и Белгород с Авдеевкой и Донецком, абсолютно, не корректно. hi
            1. invisible_man Звание
              invisible_man
              -1
              Сегодня, 19:37
              Цитата: Лешак
              И мы, ранее, били по Харькову только ракетами по выверенным целям.

              Обе стороны конфликта уже третий год не стесняясь стреляют куда черт пошлет, оправдывая попадания в жилые дома работой ПВО. Забейте в гугл (или яндекс) картинках слово "Салтовка". Половина этого района Харькова раздолбана еще весной-летом 2022 года.

              Пример: https://cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/LDSR3R2VLNEEDLYPEQZD2DHP4M.jpg
              1. Лешак Звание
                Лешак
                -1
                Сегодня, 19:41
                .Забейте в гугл (или яндекс) картинках слово "Салтовка". Половина этого района Харькова раздолбана еще весной-летом 2022 года.

                Ну раз Вы забыли то забейте в Гугл где были наши войска весной-летом 2022 года. И в каком году началось массовое применение фаб с УМПК. hi
                1. invisible_man Звание
                  invisible_man
                  0
                  Сегодня, 19:44
                  Я вам и без всяких гуглов отвечу, что весной и летом 2022 года они были в Харьковской области. "Контрнаступ" противника начался в сентябре.
                  1. Лешак Звание
                    Лешак
                    0
                    Сегодня, 19:45
                    Вот вы сами и ответили на мой пост опубликованный ранее. request
                    1. invisible_man Звание
                      invisible_man
                      -1
                      Сегодня, 20:00
                      Вы написали, что "ранее" били "только по выверенным" целям. Но "ранее" били не только по выверенным целям, но и вовсю наваливали по городским окраинам из РСЗО (а у них точности вообще никакой).
  2. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    0
    Сегодня, 18:53
    Мне, жутко интересен механизм : как Наши вычисляют точки поражения ! Неужели так обширна агентурная сеть?? what
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -1
      Сегодня, 19:05
      Если бы была обширна эта сеть,то прошло бы гораздо интереснее.Это касается в первую очередь командования,политиков,мест производства..
    2. invisible_man Звание
      invisible_man
      -2
      Сегодня, 19:09
      Получают план - за неделю поразить столько-то складов/пунктов дислокации с техникой и боеприпасами. Иногда - бьют довольно точно. Но в большинстве случаев выбирают более-менее подходящий объект (вокзал какой-нибудь) и выпускают по нему "дежурную" ракету. Далее в отчетах "наверх" идут сотнитрупов и десяткитанков, хотя в реальности ничего подобного даже и близко нет. В 2022 году эта показуха имела наиболее впечатляющие масштабы, особенно в плане "уничтожения" вражеских средств ПВО и аэродромов с самолетами. Результат пожинаем до сих пор.
      1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
        Себастьян Аристархович Перейра
        +1
        Сегодня, 19:38
        Вот благодаря таким смелым,умным и отважным ,как вы , сегодня мы и наш народ ,наконец, узнали горькую правду о происходящем !
        Берегите себя и ваш уникальный дар аналитика ,разведчика , борца и правдоруба ! Продолжайте неистово разоблачать и нести в массы истинную картину нашей катастрофической жизни....
        Очень надеюсь,что ваш пост прочитают в Министерстве Обороны и позастреливаются от стыда по кабинетам или даже самолично сорвав с себя генеральские погоны ,пойдут рядовыми искупать все эти "дежурные " ракеты, усмехающиеся трупы, типа, взятые опорники и якобы освобожденные территории!
        Откройте нам глаза и расскажите, так чей же сегодня Мариуполь, Авдеевка ,Бахмут и сотни других населенных пунктов.....
        1. invisible_man Звание
          invisible_man
          -1
          Сегодня, 19:39
          Половину нашего Минобороны давно пора отправить под трибунал и далее - в штрафбаты, за воровство, показуху и неоправданные потери в тупых лобовых атаках.
          1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
            Себастьян Аристархович Перейра
            +1
            Сегодня, 19:43
            Да вы не стесняйтесь,чего там половину, всех под трибунал!
            Думаю,что вам можно смело взять под себя Генштаб и тогда все проблемы будут решены !
            Возьмем Харьков без потерь ,шума и пыли !
            Так что,Вперед, в Атаку, с нами бох и три пулемета ?!?!
            1. invisible_man Звание
              invisible_man
              0
              Сегодня, 19:47
              Я бы не брал под себя никаких Генштабов, а еще в 2014 году дал хоxлам взятку (которую они явно вымогали) и обошелся без войны, к которой мы были не готовы от слова "совсем" - ни физически, ни морально. Но для таких операций надо иметь мозг, а не единственную извилину от фуражки.
              1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
                Себастьян Аристархович Перейра
                +1
                Сегодня, 19:55
                Где же вы раньше были, Спаситель наш .. ?!
    3. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 19:09
      Разведка работает и агентура нашлась. Учимся работать с населением так сказать (и это радует). yes
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:54
    Предположим, обеспечить электричеством и теплом, не большой объект можно, НО, это супер дорого и надо иметь большой запас топлива и резервные системы/комплекты, по выработки энергии и тепла!
    В общем, все очень ограничено, по объективным причинам.
    Военные могут себе это позволить, по возможности, а гражданским об таком не следует и мечтать...
    В общем, в городе все может стать очень сложно и об том стоит задуматься заранее.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -3
      Сегодня, 19:09
      Есть модульные котельные,заводской готовности.Но верно заметили-топливо и персонал...Я одно время занимался пусконаладкой подобного,тут нужны классные спецы.Впрочем в их условиях могут сформировать какие то летучие бригады с неизвестным качеством работ
  4. ergh081 Звание
    ergh081
    +1
    Сегодня, 19:02
    Правильно делают. Надо съезжать ибо бомбы и ракеты будут прилетать всё чаще и чаще. Высокоточно не высокоточно, а один хрен куда-нибудь не туда залетит. Так что, если есть куда - надо сваливать
  5. patxi46 Звание
    patxi46
    0
    Сегодня, 19:46
    Solo digo que el ataque al almacén de construcción se podría haber realizado de noche para minimizar victimas civiles.