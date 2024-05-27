Украинское подполье: В ходе ракетного удара по Снигирёвке Херсонской области уничтожена группа «охотников на БПЛА» ВСУ

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Украинское подполье: В ходе ракетного удара по Снигирёвке Херсонской области уничтожена группа «охотников на БПЛА» ВСУ

ВС России нанесли удар по Снигиревке Херсонской области, где происходит разгрузка эшелонов с военной техникой и личным составом ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Российские войска нанесли ракетный удар по Снигиревке, предварительно, уничтожена группа украинских «охотников на беспилотники» вместе со всем оборудованием, а также другие цели, точнее установить не удалось. После прилета некоторое время были слышны звуки вторичной детонации, к месту попадания были направлены несколько машин скорой помощи, как гражданских, так и военных.



Снигиревка получила ракетный удар по месту расположения техники и живой силы. Известно, что в Снигиревку постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой.

- приводит РИА Новости слова Лебедева.

Точнее установить, что поражено, не удалось, место поражения оцеплено.

В последнее время Россия перешла к тактике точечных ударов, уничтожая одну-две выявленных заранее целей. Удары наносятся как в глубине обороны Украины, так и ближе к переднему краю. Активизировались украинские подпольщики, которые и передают необходимую информацию о целях нашим военным. Также часть целей выявляется разведывательными дронами, подполье при возможности подтверждает или опровергает поражение цели.
16 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 19:03
    И поэтому про действия подполья пишут в открытом доступе? Не разумнее держать подобную информацию в тайне до окончательной победы?
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      +7
      Сегодня, 19:09
      Скорее всего здесь и нет следов ни какого подполья.И пишут поэтому так, чтобы искали, чего нет.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 19:13
        ГГВ hi, то есть пусть СБУ и еже с ними дабы показать что работают хватают "подпольщиков" которых потом никто не увидит и не найдет?
        1. ГГВ Звание
          ГГВ
          +1
          Сегодня, 19:16
          Ну типа того,что там есть не подпольщики,а "подпольщики".А если серьезно,то в в ближайшем тылу противника,с современными видами разведки, подпольщики и необязательны.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -1
        Сегодня, 19:21
        На этих территориях отслеживает СБУ весьма пристально.Если и есть сочувствующие,то даже не по кухням-опасно..Про какое то подполье говорить не приходится.Просто вскрыли разведкой,сутником.Может и БПЛА пролетел.Это все не далеко от фронта
        1. ГГВ Звание
          ГГВ
          +1
          Сегодня, 19:26
          Вот это то,о чём я и пробовал донести.Скорее всего там подпольщиками и не пахнет, скорее всего обычные виды разведки.А дезинформация рулит.
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 19:33
            В этом вопросе рулит скорее пропаганда.Вот какие молодцы -подпольщики!И те,кто это организовал(как бы не похвалить себя,любимого).А на самом деле,все гораздо проще.Обычные ребята на передовой,разведка итд..
    2. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 19:17
      Цитата: Ропот 55
      про действия подполья пишут в открытом доступе?
      Вы из этой статьи можете получить хоть какую-то инфу о подполье? А СБУ пусть бегает с подожженным хвостом и ищет то, чего возможно и нет, или есть, но совсем не то, что ищут, и не там, где ищут. И ваще, может эту инфу сами СБУшники запустили, потому что искать подполье в Херсоне куда безопасней, чем сидеть в подполье разбитого дома под Часов-Яром и ждать прилета ФАБов.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 19:23
        Наган hi, кто знает кого они схватят при "охоте на ведьм" если такая начнется, не думаю что опера СБУ участвуют в боевых действиях, уж кому отправка на передний край не грозит так им точно. А вот начать хватать всех кто хоть маленько похож на сочувствующих запросто.
        1. Наган Звание
          Наган
          0
          Сегодня, 19:31
          Если они не похватают кого под руку попадет, и тем не докажут свою нужность там, где они есть, их самих похватают и на ЛБС, там скоро дыры некем затыкать будет. Вроде как полицаев уже хватают, а они, бедолаги, думали, что надежно окопались в тылу.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 19:38
            Наган, пока до этого далеко, спец подразделения СБУ и прочих силовых участвуют по мере надобности, опера нет. С новобранцами проблем пока нет еще волны на две нагребут и без силовиков и бегунков зарубежных.
    3. Лешак Звание
      Лешак
      +1
      Сегодня, 19:39
      И поэтому про действия подполья пишут в открытом доступе? Не разумнее держать подобную информацию в тайне до окончательной победы?
      hi Тут озвучивается только координатор подполья, а он может находиться где угодно... В Польше или в Лондоне... А переписку с ним (и доверенными лицами) отслеживать довольно сложно. Так что не волнуйтесь - анонимность соблюдена. wink
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 19:42
        Лешак, кто знает, спецслужбы Украины в одиночку не работают ими руководит коллективный Запад а там как не прискорбно дураков нет и работать они умеют, а вот если начнут хватать всех кого не попадя эт не совсем хорошо.
        1. Лешак Звание
          Лешак
          +1
          Сегодня, 19:43
          . а вот если начнут хватать всех кого не попадя эт не совсем хорошо.
          Вот именно так спецслужбы Украины и работают. hi
  2. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 19:04
    Только по наводкам подполья долго получится надо вообще все что хоть как то можно использовать в военных целях бандерам уничтожать и все на что есть какие то подозрения.
  3. Nord11 Звание
    Nord11
    0
    Сегодня, 19:20
    Ага, а еще в штабе работает наш разведчик Штирлиценко..