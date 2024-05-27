Украинское подполье: В ходе ракетного удара по Снигирёвке Херсонской области уничтожена группа «охотников на БПЛА» ВСУ
ВС России нанесли удар по Снигиревке Херсонской области, где происходит разгрузка эшелонов с военной техникой и личным составом ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Российские войска нанесли ракетный удар по Снигиревке, предварительно, уничтожена группа украинских «охотников на беспилотники» вместе со всем оборудованием, а также другие цели, точнее установить не удалось. После прилета некоторое время были слышны звуки вторичной детонации, к месту попадания были направлены несколько машин скорой помощи, как гражданских, так и военных.
- приводит РИА Новости слова Лебедева.
Точнее установить, что поражено, не удалось, место поражения оцеплено.
В последнее время Россия перешла к тактике точечных ударов, уничтожая одну-две выявленных заранее целей. Удары наносятся как в глубине обороны Украины, так и ближе к переднему краю. Активизировались украинские подпольщики, которые и передают необходимую информацию о целях нашим военным. Также часть целей выявляется разведывательными дронами, подполье при возможности подтверждает или опровергает поражение цели.
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