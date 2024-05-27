В результате перестрелки на КПП Рафах от рук израильтян погиб египетский военный

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В результате перестрелки на КПП Рафах от рук израильтян погиб египетский военный

Израильские военные сделали предупредительные выстрелы в направлении военнослужащих армии Египта якобы в ответ на неспровоцированную стрельбу египтян, находившихся на контрольно-пропускном пункте Рафах на границе с сектором Газа. Без жертв обойтись не удалось.

Об этом сообщают ряд СМИ Израиля.

Согласно их информации, в результате перестрелки на КПП Рафах от рук израильтян погиб египетский военный. Среди израильских солдат пострадавших нет.

СМИ Египта, в свою очередь, инициаторами стрельбы называют военнослужащих ЦАХАЛ. Подробности инцидента стороны не сообщают. Разобраться, кто на самом деле спровоцировал стрельбу, вряд ли возможно.

На данный момент в районе пункта пропуска, разделяющего Египет и сектор Газа, сохраняется напряженная обстановка. В значительной степени это связано с вводом израильских войск в приграничный палестинский город. Действия подразделений ЦАХАЛ негативно повлияли также на положение жителей анклава, так как значительная часть гуманитарной помощи палестинцам поступала из Египта через Рафах. Теперь местное население испытывает критическую нехватку продуктов питания, воды, лекарств и топлива.

Военная операция армии обороны Израиля в секторе Газа продолжается уже 233 дня.

КПП в Рафахе с 7 мая находится под контролем израильтян. На данный момент действует решение международного суда ООН, требующее немедленного вывода войск ЦАХАЛ из города. Израиль его игнорирует.
9 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 19:17
    Замяли инцидент до этого, и этот замнут.
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 19:56
      Нет, они ща из всех стволов бахнут по еврейцам! (Смотри фото).
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    -1
    Сегодня, 19:19
    Арабы и египтяне этого израильтянам не забудут.... При случае - "отрыгнётся"...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 19:25
      Nexcom hi, эт вряд-ли, уж сколько было ЗАЯВЛЕНИЙ от арабского мира по поводу Израиля и его операции на территории Палестины, сколько обещали.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 19:27
        Воевать может и не полезут а гнобить избранных станут. При случае могут и прирезать.... hi Уже был случай - египетский коп пристрелил пару евреев вроде бы в Каире
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 19:30
          Nexcom, изралетяне привыкли к интифадам и прочим атакам они в этом живут давно, такие атаки были и будут, только вот и Израиль отвечает не особо стесняясь так что ничего удивительного из этого инцидента не выйдет.
    2. alystan Звание
      alystan
      -2
      Сегодня, 19:40
      Только не при этом продажном президенте Сиси.

      Инцидент жестко цензурируется в СМИ и египетском сегменте интернета.

      Поэтому информации с той стороны очень мало, но она все же есть. Пишут, что погибло два египетских пограничника, причем от рук "своих". Когда началась стрельба на КПП приехала Военная полиция, которая и открыла огонь по своим.
  3. Nord11 Звание
    Nord11
    -7
    Сегодня, 19:22
    Евреи имеют право на всё, они в Холокост настрадались и имеют карт-бланш на пару веков вперёд..
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 19:24
      Если бы Моссад не перекупил тогда египетских высших офицеров и одного высшего чиновника - египтяне бы наваляли сионистам по-полной. Но... Увы... Осел гружёный золотом в очередной раз взял крепость....