Израильские военные сделали предупредительные выстрелы в направлении военнослужащих армии Египта якобы в ответ на неспровоцированную стрельбу египтян, находившихся на контрольно-пропускном пункте Рафах на границе с сектором Газа. Без жертв обойтись не удалось.Об этом сообщают ряд СМИ Израиля.Согласно их информации, в результате перестрелки на КПП Рафах от рук израильтян погиб египетский военный. Среди израильских солдат пострадавших нет.СМИ Египта, в свою очередь, инициаторами стрельбы называют военнослужащих ЦАХАЛ. Подробности инцидента стороны не сообщают. Разобраться, кто на самом деле спровоцировал стрельбу, вряд ли возможно.На данный момент в районе пункта пропуска, разделяющего Египет и сектор Газа, сохраняется напряженная обстановка. В значительной степени это связано с вводом израильских войск в приграничный палестинский город. Действия подразделений ЦАХАЛ негативно повлияли также на положение жителей анклава, так как значительная часть гуманитарной помощи палестинцам поступала из Египта через Рафах. Теперь местное население испытывает критическую нехватку продуктов питания, воды, лекарств и топлива.Военная операция армии обороны Израиля в секторе Газа продолжается уже 233 дня.КПП в Рафахе с 7 мая находится под контролем израильтян. На данный момент действует решение международного суда ООН, требующее немедленного вывода войск ЦАХАЛ из города. Израиль его игнорирует.

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