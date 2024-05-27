«Приветствую инициативу Франции»: Сырский сообщил о решении Парижа отправить военных инструкторов на Украину
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Франция отправляет военных инструкторов на Украину, об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский по итогам переговоров по видеосвязи с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню.
Как сообщил Сырский, сегодня он совместно с министром обороны Украины Рустемом Умеровым поговорили с Лекорню, который уведомил представителей Киева о том, что Франция приняла решение направить своих военных инструкторов для обучения украинских солдат на территории Украины. По его словам, документы, необходимые для легализации французов, уже подписаны.
Приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.
— написал Сырский в одной из запрещенных в России соцсетей.
На данный момент никакой другой информации нет, Франция официально не заявляла об отправке военных на Украину. Впрочем, этого следовало ожидать, Макрон уже давно хотел примерить на себя титул «защитника Украины». Если данная информация подтвердится, то с большой вероятностью на Украине в ближайшее время окажутся также военные из Латвии, Литвы и Эстонии, возможно, что и Польши. Предполагается, что все они будут находиться на Западной Украине, не приближаясь к фронту. Координаты всех учебных центров ВСУ у наших военных есть.
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