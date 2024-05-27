«Интерес к проблемному продукту минимальный»: ВМС США распродают литоральные корабли

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«Интерес к проблемному продукту минимальный»: ВМС США распродают литоральные корабли

С проведением церемонии крещения USS Pierre (LCS 38) ВМС США готовятся в ближайшее время принять на вооружение последний в его лице литоральный боевой корабль класса Independence.

Примечательно, что параллельно осуществляется списание его «собратьев»: только в прошлом году был отправлен «на покой» USS Sioux City (LCS-11) после всего пяти лет службы и USS Milwaukee (LCS-5), проходивший под флагом США лишь восемь лет.



Этот проект, наряду с Freedom, столкнулся с конструктивными и механическими проблемами всех видов, что привело к решению командования флота об их преждевременном выводе из своего состава

- говорится в издании Zona Militar.

Как отмечается, программа литоральных кораблей оказалась насыщенной затруднениями и противоречиями, поскольку конструкция классов Freedom и Independence так и не удовлетворила ВМС США из-за свойственных ей технических проблем, которые преследовали оба варианта.

При этом отсутствовали адекватные боевые возможности [из-за сбоев в создании модульных систем вооружений, что, впрочем, свойственно и российскому проекту 22160; да и сама идея модульности предусматривает наличие нескольких штатов на один корабль, что сложно назвать рациональным распределением личного состава].

На фоне появления новых угроз в различных районах мира, таких как Арктика и Индо-Тихоокеанский регион, такие вымпелы оказались не востребованы и в стратегическом ключе.

ВМС США уже выразили заинтересованность в продаже списанных [литоральных] кораблей третьим странам в рамках программы. Однако ожидается, что интерес к этому продукту будет минимальным, учитывая характерные для кораблей высокие эксплуатационные расходы, различные ограничения, накладываемые их конструкцией, и широкий спектр проблем механического плана

- указывается в издании.

10 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 20:49
    Вот ведь ироды, а могли бы передать нуждющимся))) этож самих американенов корабли а это 100500 к мощи и светлости.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 21:17
      .«Интерес к проблемному продукту минимальный»: ВМС США распродают литоральные корабли


      Зеленский первый в очереди.
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    +4
    Сегодня, 20:51
    К
    литоральные корабли

    видимо в сенате убрали всех кто их обласкивал в распиле бабок lol
  3. 1erWahrheitsMinister_1984 Звание
    1erWahrheitsMinister_1984
    -1
    Сегодня, 20:54
    Ich glaube die Chinesen wären kurzfristigen am Ankauf interessiert...!
    Sie benötigen noch Landungs-Schiffe für ihre Überfahrt nach Taiwan...!! laughing laughing
  4. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 21:14
    ВМС США уже выразили заинтересованность в продаже списанных [литоральных] кораблей третьим странам в рамках программы. Однако ожидается, что интерес к этому продукту будет минимальным, учитывая характерные для кораблей высокие эксплуатационные расходы, различные ограничения, накладываемые их конструкцией, и широкий спектр проблем механического плана

    - указывается в издании.
    Часом не в(на)Украину ли спишут ?! Спишут по одной цене, а передадут в рамках пакета помощи по другой и разумеется разницу как бы никто и заметит request
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 21:15
    Я не понял ,они там вообще с дуба рухнули с своей лгбтэшностью - у мазохистов в руках голубенькие пластмассовые автоматы.Досмотрите до конца видео к статье.
  6. gmss Звание
    gmss
    +1
    Сегодня, 21:16
    даёшь USS Getman Sagaydachniy (LCS-404) what
    хотя не, тут вроде продают, а не дарят безкоштовно negative
  7. Макsim
    Макsim
    0
    Сегодня, 21:20
    пятачкам вщеневмерлии продадут?
  8. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    -1
    Сегодня, 21:21
    Как отмечается, программа литоральных кораблей оказалась насыщенной затруднениями и противоречиями
    В строительстве тоже так бывает.

    Допустим, кто-то из братвы в 90-е решил легализоваться. Купил землю, купил проект и решил построить элитный торговый центр.
    Но старые грехи догнали и его или убили, или посадили.
    Дальше череда собственников, инвесторов, вмешательства государства, воровства всего и вся.
    Объект превращается, тем временем, в долгострой никому не ясного назначения.
    Так длится лет двадцать, пока уже ни у кого ни денег, ни желания этим заниматься. Всё растаскивается, зарастает кустарником и разваливается от естественных причин.
    В конце-концов в регион приходит инвестор из столицы, скупает всю эту разруху оптом за ничтожные (по столичным меркам) деньги и строит элитный жилой комплекс, квартиры в котором продаются ещё 20 лет (и то скупаются, в большинстве, жителями столицы как вложение в недвижимость, потому что за квартиру в регионе в столице можно купить собачью будку).

    Удивительно...
    Описанная мною ситуация - из российского строительного бизнеса. То, что в статье - типично для американского ВПК. А схема - одна и та же.
  9. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 21:24
    Ххлы купят, они только рады будут, а Эуропа оплатит, они всегда платят.