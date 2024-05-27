Если Запад одобрил поставку Киеву танков и истребителей, то и создание бесполётной зоны над Западной Украиной не выглядит невероятным

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Если Запад одобрил поставку Киеву танков и истребителей, то и создание бесполётной зоны над Западной Украиной не выглядит невероятным

Представители властей ряда стран Европы всё настойчивее обсуждают тему создания бесполётной зоны на западными регионами Украины. И несмотря на то, что в США и Германии от идеи сбивать российские ракеты и дроны над «незалежной» пока отмахиваются, сама идея озвучена не просто так.

Напомним, что началось всё далеко не с Украины. Когда Иран предпринял атаку на Израиль, то сбивали иранские ракеты и дроны не только ПВО ЦАХАЛ, но и ПВО-ПРО целого ряда стран, включая США и Британию. Тогда же включился Владимир «Украина никогда ни у кого ничего не попросит» Зеленский. Он призвал Запад действовать так же, как тот действовал при оказании помощи Израилю.



Пока уговорить Запад ему не удаётся. Однако нельзя забывать, что в своё время примерно такая же дискуссия шла относительно а) «Байрактаров», б) «Джавелинов», в) танков «Леопард», «Челленджер» и «Абрамс», г) ракет Storm Shadow и ATACMS, д) истребителей F-16 и т.п. Начинали с касок и сухпайков и вот дошли до введения бесполётной зоны над территорией Украины. И если не ввели эту зону, то именно пока. Потому что всё остальное к настоящему моменту уже либо воплотили в реальность, либо как минимум одобрили.

В такой ситуации, как отмечают эксперты на самом Западе, попытки сбивать российские ракеты натовскими ЗРК действительно могут быть предприняты – сначала над приграничными районами Украины. Такая «проба пера» действительно не может быть невероятной, так как НАТО продолжает повышать градус эскалации и искать «болевой порог» России. Соответственно, исключать введение как минимум частичной бесполётной зоны, например, над западом Львовщины, через которую на Украину идут более половины объёмов поставок военных грузов, было бы слишком самонадеянно.
74 комментария
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +9
    Сегодня, 20:03
    Конечно нет, это следующий этап поддержки Украины.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -3
      Сегодня, 20:58
      создание бесполётной зоны над Западной Украиной не выглядит невероятным

      Ну а после создания бесполётной зоны вероятность третьей мировой войны становится почти стопроцентной, да и вероятность применения в ней ЯО становится почти такой же... am
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 21:00
        Lev Russia hi, НО на данный момент судя по заявлениям с той стороны это не особо пугает этих (цензура).
        1. ilimnoz Звание
          ilimnoz
          0
          Сегодня, 21:15
          обмен ударами ТЯО практически неизбежен. и границей между Россией и западом будет полоса с радиоактивным заражением.
      2. Владимир80 Звание
        Владимир80
        0
        Сегодня, 21:10
        после создания бесполётной зоны вероятность третьей мировой войны становится почти стопроцентной, да и вероятность применения в ней ЯО становится почти такой же...

        да ничего принципиально не изменится, только еще больше будут потери, еще труднее будет нашим бойцам (к сожалению!)
      3. Zoer Звание
        Zoer
        +5
        Сегодня, 21:15
        Опять турбо-шапки левы полетели,. laughing
        Тут вон хинзиры по нашей компоненте СЯС отстрелялись, и ничо, молча терпим.
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    -4
    Сегодня, 20:06
    Зато закончат или памперсами или мешками. Мы сказали денацификация, запад сказал да... до последнего украинца am
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 20:29
      Зато закончат или памперсами или мешками

      вы прям неисправимый оптимист, а для чего это "до последнего украинца", "до последнего русского" и т.д. ???
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        -7
        Сегодня, 20:36
        Дык они сказали (запад)... мы возьмем куев за 3 дня и что теперь украина до последнего... я то тут причем? request 4 месяца под Артёмом... нифига не 3 дня recourse Много чего перевидал, и как свои жэ в спины стреляли (кто не хотел) идейных у них много... Во что-то верят до сих пор, даже в протухшего зеликокса... хотя я знаю каким образом... находили кое-что wassat
  3. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
  4. belost79 Звание
    belost79
    +3
    Сегодня, 20:09
    Да ну, глупости. Пригрозят красной линией и они забудут об этой идее. Надо только грозно так пригрозить, и нахмуриться
  5. kvv Звание
    kvv
    0
    Сегодня, 20:10
    так если у Кремля в качестве ответки только китайские фломастеры(своих даже нет), то скоро не только бесполетная зона, там и до контингента не далеко, да и ТЯО дадут. Зато гарант делает очень ценные визиты в узбекистан , больше заняться видимо нечем, у него ведь ГШ щелкает всё как орешки
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      -4
      Сегодня, 20:48
      Вы про те фломастеры, которыми наши бойцы каждый день карту меняют? wink
      1. Zoer Звание
        Zoer
        +4
        Сегодня, 21:21
        Меняют карту наши бойцы кровью, своей кровью. И как раз потому, что западники плевали на вовины фломастеры.
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 20:56
      Цитата: kvv
      Зато гарант делает очень ценные визиты в узбекистан , больше заняться видимо нечем, у него ведь ГШ щелкает всё как орешки

      Узбекистан это хлопок . Хлопок это пороха . Порох это выстрел из автомата , орудия . "К примеру, взрывчатое вещество пироксилин делают из хлопковой целлюлозы. И этого ингредиента, который производится из хлопка, нужно много. В России хлопок не выращивают, его надо закупать за рубежом, причем делать заказ за год до урожая. " ... Заняться не чем пишите Вы ... А ваш зеля колесит по миру с юмористическими выступлениями ? Или это другое ... am
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        +4
        Сегодня, 21:08
        Узбекистан это хлопок . Хлопок это пороха

        это только подтверждает абсолютную (!) неподготовленность всего происходящего... или просто именно так и задумали заокеанские кукловоды...
      2. kvv Звание
        kvv
        0
        Сегодня, 21:46
        ну может упырь киевский и ваш, я с этим не спорю,а насчет продажи хлопка так вы очень наивны, договора на его продажу уже давно заключены и на несколько лет вперед
  6. Север35 Звание
    Север35
    -1
    Сегодня, 20:11
    Все эти разговоры нужны что б подготовить население используя подконтрольные СМИ . А решение скорее всего принято, план "А" и план "Б".
  7. 1erWahrheitsMinister_1984 Звание
    1erWahrheitsMinister_1984
    +2
    Сегодня, 20:12
    Ich finde dieses seit Jahren andauernde Feststellung des offensichtlichen mittlerweile absolut öde...!!

    Wenn Russland nicht klipp und klar ankündigt, sofort und ohne jede weitere Vorwarnung massiv Vergeltung zu üben, falls auch nur eine russische "Fliege" durch außerhalb der Ukraine stationierte NATO (!!!) Flugabwehr abgeschossen wird, kann man schon jetzt die Gräber der heldenhaften, russischen Piloten ausheben, die dieser verantwortungslosen Lethargie Moskau`s zum Opfer fallen werden...!!!

    WAS so frage ich, muß denn noch alles passieren, damit Russland sich endlich wie eine ATOMMACHT verhält, die diesen Schweinen das Fürchten lehrt...?!?
    1. Alexej Звание
      Alexej
      -2
      Сегодня, 20:17
      Цитата: 1erWahrheitsMinister_1984

      WAS so frage ich, muß denn noch alles passieren, damit Russland sich endlich wie eine ATOMMACHT verhält, die diesen Schweinen das Fürchten lehrt...?!?

      Changing the elite
      1. alexfx Звание
        alexfx
        +1
        Сегодня, 20:57
        Это мягко говоря!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 20:15
    Ну а чем они защищать будут? Если там будут барражировать западные истребители то это конечно тот ещё плевок, ведь сбивать их видимо низя. А если там вдоль границы пэтриоты поставят против гераней, то милости просим
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +6
      Сегодня, 20:23
      Да найдут они чем.Просто эта тема в статье уже выглядит устаревшей.НАТО уже вовсю на вна.И это факт.А что там делают хорошую мину?Так это плохая игра.
  9. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +9
    Сегодня, 20:15
    Начинали с касок и сухпайков и вот дошли до введения бесполётной зоны

    Бесполетная зона - это не предел.
    Передача ЯО, вот к чему мы движемся.
    Такое впечатление, что время играет против нас. А мы не желаем заканчивать, жёстко, но быстро. Всё чего то ждем. Дождемся...
    1. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      +2
      Сегодня, 20:31
      Цитата: Neo-9947
      Такое впечатление, что время играет против нас. А мы не желаем заканчивать, жёстко, но быстро

      Это не впечатление -- это факт. И не мы не желаем, а правительство с Путиным!
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 20:32
      А мы не желаем заканчивать, жёстко, но быстро. Всё чего то ждем

      цели у сценаристов этой войны иные, и действующие лица продолжают чётко выполнять свои роли (ну по крайней мере со стороны все выглядит именно так!)
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        -2
        Сегодня, 20:43
        Именно, что иные, создание бесполётной зоны не входит в эти цели, ибо это немедленно повлечет развитие куда более жёсткого и кровавого развития конфликта. Бесполётную зону можно попробовать создать у гораздо более слабого врага, хотя Хуситы с этим не согласны и наглядно каждый день показывают, что само понятие бесполётной зоны от лукавого!
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          -3
          Сегодня, 20:47
          Бесполётную зону можно попробовать создать у гораздо более слабого врага

          зачем, над ливией, ираком, йемен уже потренировались... сейчас перейдут к соперникам покрупнее...
          1. Сергей3 Звание
            Сергей3
            -6
            Сегодня, 21:22
            Как перейдут, так и умоются кровью и радиоактивным пеплом, шутки кончились господа.
            1. Практик23354df Звание
              Практик23354df
              +2
              Сегодня, 21:29
              Цитата: Сергей3
              Как перейдут, так и умоются кровью

              Вы уверены, что умоются?
              1. Сергей3 Звание
                Сергей3
                -4
                Сегодня, 21:30
                Абсолютно уверен!!! И лично сделаю для этого всё, что в моих силах...
                1. Практик23354df Звание
                  Практик23354df
                  +1
                  Сегодня, 21:33
                  Цитата: Сергей3
                  Абсолютно уверен!!!

                  Очень радует Ваш оптимизм.
                  1. Сергей3 Звание
                    Сергей3
                    -3
                    Сегодня, 21:35
                    Это не оптимизм, это Факт, основанный на знании того что происходит из нутри...
                    1. Практик23354df Звание
                      Практик23354df
                      +2
                      Сегодня, 21:36
                      Цитата: Сергей3
                      что происходит из нутри...

                      Простите, изнутри чего?
                      1. Сергей3 Звание
                        Сергей3
                        -1
                        Сегодня, 21:45
                        Вам знать не положено, узнаете, когда Ваша Темза станет дико радиоактивным болотом.
                      2. Практик23354df Звание
                        Практик23354df
                        0
                        Сегодня, 21:46
                        Цитата: Сергей3
                        Ваша Темза

                        Ну исполать Вам батенька, Вы мне Темзу подарили. Куда прийти за подарком?
                      3. Сергей3 Звание
                        Сергей3
                        -1
                        Сегодня, 21:50
                        В ад батенька, в ад, там ваше место.
                      4. Практик23354df Звание
                        Практик23354df
                        0
                        Сегодня, 21:56
                        Цитата: Сергей3
                        В ад батенька,

                        Мне там дадут Темзу от Вашего имени?
            2. Владимир80 Звание
              Владимир80
              +1
              Сегодня, 21:34
              шутки кончились господа.

              вы до этого шутили??? извините, но на войне шутки неуместны!
              1. Сергей3 Звание
                Сергей3
                -2
                Сегодня, 21:39
                А до этого войны и не было, народ развлекался и его не заботили боевые действия где то там... А сейчас война пришла на порог, минут 40 назад недалеко от моего дома взахлёб стреляли пушки ПВО, а живу я в огромном мегаполисе минимум в 1,5 тыс км от Украине. Свинолёт походу утопили в реке, но пол города слышало работу панциря.
            3. Сергей3 Звание
              Сергей3
              -1
              Сегодня, 21:52
              Я смотрю, этот сайт стал станом врага, эк минусуют черти, ничё, запомним кому минусы ставить, не жалуйтесь потом.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 21:56
      Цитата: Neo-9947
      Такое впечатление, что время играет против нас. А мы не желаем заканчивать, жёстко, но быстро. Всё чего то ждем. Дождемся...
      Ещё Жириновский говорил, что нельзя ждать 22 июня 1941-го.
      У нас сейчас все - от "верхов" до ура-патриотов на форумах - говорят, что "мы не ждали, мы в 2022-м сыграли на упреждение".

      А у меня ощущение, что "22 июня 1941-го" ещё не наступило. Сейчас "1938-й". Максимум - "сентябрь 1939-го". А "22 июня" начнётся тогда, когда Украина получит западные контингенты, "бесполётную зону" и прочее, вплоть до тактического ЯО.
      Вот что надо "упреждать".
      О способах не мне судить, на то Генштаб с Верховным есть. Я на своём месте делаю, что могу.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 20:18
    Ирану надо было изобразить ИКД,ему не надо было глобальной конфрантации,чтобы вытребовать от США плюшки по экспорту нефти и он их вытребовал.США ввели абсолютно беззубые санкции против экспорта Ираном нефти в КНР.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 20:31
      Не надо сравнивать Иран и Россию, у нас совсем другие цели.Мы точно не остановимся.
  11. Русский ватник Звание
    Русский ватник
    0
    Сегодня, 20:20
    Ждем новых красно коричневых линий и грозного сопения. А потом стонов, что опять обманули. И очередного чартера Абрамовича с тирамису. Соплежуйство до добра не доводит.
    1. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      -5
      Сегодня, 20:32
      Цитата: Русский ватник
      Ждем новых красно коричневых линий

      Серобурокозявчатых!
  12. Germanboy Звание
    Germanboy
    +3
    Сегодня, 20:23
    Неудевлюсь если безполётную зону сделают и войска введут. Может так и будет.
  13. Березин Звание
    Березин
    +1
    Сегодня, 20:23
    А каким реально мог бы быть наш ответ? Желательно с географическими и техническими деталями
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 20:29
      Ну Вы прям так сразу чтобы всю базу выдать, спокйнЕЕ. "Потом сюрприз будет" (В. Винокур).
      1. Практик23354df Звание
        Практик23354df
        +1
        Сегодня, 21:16
        Цитата: Лешак
        "Потом сюрприз будет"

        Интересно, для кого?
        1. Лешак Звание
          Лешак
          0
          Сегодня, 21:52
          "Потом сюрприз будет"
          Интересно, для кого?

          request Это известно "не только лишь всем" (В. Кличко).
          1. Практик23354df Звание
            Практик23354df
            0
            Сегодня, 21:54
            Цитата: Лешак
            Это известно "не только лишь всем"

            Для меня это слишком сложно. Философию такого уровня я пока не постиг. Наверное мало выпил.
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -2
      Сегодня, 20:34
      каким реально мог бы быть наш ответ

      для того чтобы дать ответ надо быть во-первых самостоятельными, а не марионетками (марионеток дергают за ниточки - и они выполняют то, что было задумано заокеанским дядей)
    3. next322 Звание
      next322
      +4
      Сегодня, 20:36
      реально еще полтора года назад должен быть уничтожен бескидский тоннель,уничтожена ж/д инфраструктура галичины....логистика ж/д в салорейхе работаетдо сих пор исправно даже в районе лбс,мосты через днепр и гэс работают.....в куеве через день приемы делегаций со всего мира
  14. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    0
    Сегодня, 20:31
    Безевропейской зоной чревато.
  15. Адрей Звание
    Адрей
    0
    Сегодня, 20:38
    Заметка - знатный вброс под занавес суток laughing.
    Но надо признать, не беспочвенная.
    На счет ЯО - это перебор конечно.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 20:52
      На счет ЯО - это перебор конечно.

      перебор, но только в том смысле, что у запада есть более эффективные вооружения, которыми он снабдит бандеровцев...
      1. Адрей Звание
        Адрей
        0
        Сегодня, 20:56
        Цитата: Владимир80
        перебор, но только в том смысле, что у запада есть более эффективные вооружения, которыми он снабдит бандеровцев...

        Вы забыли добавить - НЕ превышая уровень эскалации конфликта hi
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          +1
          Сегодня, 21:05
          Вы забыли добавить - НЕ превышая уровень эскалации конфликта

          не забыл, запад устанавливает и отменяет правила в зависимости от интересов и целей...
          1. Адрей Звание
            Адрей
            0
            Сегодня, 21:25
            Цитата: Владимир80
            не забыл, запад устанавливает и отменяет правила в зависимости от интересов и целей...

            Трудно Вам возразить request
            Но, наверно не в этом случае. Такой себе ящик Пандоры.
            Так все могут, тогда себе такое позволить request
  16. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +3
    Сегодня, 20:38
    Где кнопка дизлайк автору?! am Прошу модераторов вернуть сей аргумент демократии.
  17. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 20:41
    Если Запад одобрил поставку Киеву танков и истребителей, то и создание бесполётной зоны над Западной Украиной не выглядит невероятным

    Тогда создание бесполётной и судоплвательной зоны в чёрном море неминуемо request
    1. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      0
      Сегодня, 20:47
      Цитата: igorbrsv
      Тогда создание бесполётной и судоплвательной зоны в чёрном море неминуемо

      Для какой страны?
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        -1
        Сегодня, 20:49
        Полностью...................
        1. Практик23354df Звание
          Практик23354df
          -1
          Сегодня, 20:50
          Цитата: igorbrsv
          Полностью...

          Ну, хоть так. Тоже не плохо.
  18. opuonmed Звание
    opuonmed
    -2
    Сегодня, 20:57
    ну сразу ядерная война начнется !
  19. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    -1
    Сегодня, 21:04
    Реально не новость, а какой-то вброс на вентилятор.

    в своё время примерно такая же дискуссия шла относительно а) «Байрактаров», б) «Джавелинов»

    Вообще-то, нет. Байрактары и Джавелины были вна Украине уже до начала войны и укропатриоты рассуждали о том, как они одной рукой будут пить каву, а другой тысячами уничтожать российские танки. А выпрашивание оружия началось с артиллерии ближе к осени 2022-го.

    дошли до введения бесполётной зоны над территорией Украины
    Про бесполётную зону разговоры были ещё в самом начале, после того как наши выкосили бо́льшую часть укроПВО и практически всю авиацию.

    Начинали с касок и сухпайков... НАТО продолжает повышать градус эскалации и искать «болевой порог» России

    Да, нифига НАТО не повышает и не ищет.
    Начинали они с касок и сухпайков потому что считали, что этого достаточно и Украина сама справится после того, как наши отошли от Киева. Потом решили, что для укропобеды нужна западная артиллерия. К лету 2023-го оказалось, что нужны западные танки, которые должны были обеспечить успех великого контрнаступа. Сейчас Украине и Западу кажется, что для того что бы остановить российское наступление нужны Ф-16 и бесполётная зона.

    Всё просто, на самом деле.
    Перемены не в уровне эскалации, а в мотивации: сначала победить, разгромив Россию, потом победить хоть как-нибудь, сейчас хотя бы не проиграть. Следующим этапом будет проиграть не катастрофически.
  20. Last centurion Звание
    Last centurion
    -1
    Сегодня, 21:19
    Дорожная карта того что будет:
    И только не говорите что будут розовые поняшки и радуга и счастье

    ... Тут всякая мелочь типа обычного вооружения...
    Обстрелы АЭС
    Взрывы плотин
    Поставка абрамсов
    Поставка Атакмс
    Разрешение удара по глубине территории РФ
    Вывод из строя объектов СПРН
    (Мы тут)
    Ввод инструкторов стран НАТО официально
    Бесполетная зона
    Поставка ф-16
    Ввод войск отдельных стран нато
    Атаки авиацией НАТО авиации рф
    Вывод из строя спутников РФ
    Подвеска под ф-16 тактического Яо
    "Тактическая " ядерная война
    "Стратегическая" ядерная война
    Становление цивилизации рад-тараканов
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +2
      Сегодня, 21:28
      Тут далеко ходить не надо, только что, полчаса назад ПВО рядом с моим домом стреляло, а я живу примерно в 1,5 тыс. км. от хохлорейха. Хохлолёт походу в реке утопили, ибо взрыва нигде не последовало.
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 21:40
      "Стратегическая" ядерная война
      Становление цивилизации рад-тараканов


      запад, который все этого развязал, не идиоты, у них все просчитано, и даже если будет серьезный "замес"- по ним не прилетит я.о. 100%
      1. Last centurion Звание
        Last centurion
        0
        Сегодня, 21:57
        Конечно не прилетит, так как они уже пытаются вывести из строя СПРН своими прокси. Когда бахнут со всех сторон свои Яо первыми есть хороший шанс что ответка им не прилетит. Что пока на нас будут бомбы падать кто-то будет искать новые оттенки красных фломастеров, вместо ключа на старт. По всем действиям выходит именно так.
    3. военком Котёнок Звание
      военком Котёнок
      0
      Сегодня, 21:56
      Могу без поняшек и радуги просто поспорить на деньги, что последних трёх пунктов не будет. А если вдруг ВС РФ решат применить ТЯО по Украине, НАТО при полном одобрении глобального юга явится на войну с полной мощью своих конвенциональных средств (томагавки, АУГ и т.п.) с целью срочно купировать неприемлемую ситуацию без превращения её в обмен ядерными ударами. (И ровно это и есть причина, почему ВС РФ не применяют ТЯО по Украине и вряд ли когда-либо применят.)
  21. Макsim
    Макsim
    -1
    Сегодня, 21:21
    а сейчас разве не бес полётная зона?
  22. Персия Звание
    Персия
    0
    Сегодня, 21:23
    Russia should react they lost all their fear of Russia and increasingly they are convinced that they have escalation dominance and there is very little time left before they conclude no matter what they do, Russia do not dare to engage with the NATO
    I am not Russian, but for some reason I get angry when see that little by little, Russia becomes less scary for its enemies
    the fact that to this day US didn't dare to retaliate against any of Iran attacks shows you that they only act right when they fear you and fact of the matter is US despite being the most powerful military, fear Iran because they know Iran do not backdown and US rather fanatically wants to maintain the image of invincibility so they literally backdown and coverup its casualty to avoid being in a war with an adversary that do not ear them and willing to be in a all out war with it necessary .
    The US is heavily dependent on deterrence, and they do not engage in conflict with regional powers such as China, Russia, or Iran. If he concludes that they have lost this deterrence, it is because they are aware that they cannot win a war against any of those powers because they are engaged in a defensive war, which is far easier, particularly in a conflict where they must travel 10,000 miles to reach the battlefield, which is impossible after Iran invented the ASBM (anti ship ballistic missile), a technology that is currently only possessed by Iran's inventor, and China, which either copied the technology or acquired it from Iran a few years later. Therefore, all they have is effectively a dangerous poker game. And they keep taking away your chips if you do not react, you should call their bluff 
  23. Физорг Звание
    Физорг
    0
    Сегодня, 21:53
    О чем статья, умоизмышления?
    Статейка провоцирующая вой: о красных линиях,договорняках итд.
    Ценной информативности ноль. Похожа на заказную