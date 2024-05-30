«Пандемическое соглашение»: прямая и явная угроза суверенитету России

Социализм ВОЗ

«…будут другие пандемии и серьезные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Ни одно правительство или многостороннее агентство не смогут справиться с этой угрозой в одиночку…».

ВОЗ наступает

«Это не провал. Мир по-прежнему нуждается в соглашении по пандемии, и мир должен быть готов».