«Пандемическое соглашение»: прямая и явная угроза суверенитету России
Социализм ВОЗ
После пандемии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вознамерилась защитить мир от будущих вирусных несчастий. В декабре 2021 года на втором заседании Межправительственного переговорного органа ВОЗ представила так называемый нулевой вариант «Пандемического соглашения». На первый взгляд все выглядит красиво. Борьба с заразой должна проходить строго согласованно, а не так, как это произошло в последнюю пандемию. Одни страны вводили драконовские меры, а другие, наоборот, отпускали удила, словно ничего и не случилось. Китай, к примеру, не допускал международных наблюдателей к месту старта пандемии, да и вообще заметно притормозил информирование мировой общественности о новой заразе. По мнению специалистов ВОЗ, все это заметно осложнило борьбу с COVID-19. В итоге мир потерял не менее 7 миллионов человек.
Идея сконцентрировать власть в руках ВОЗ пришла в головы сильных мира сего в марте 2021 года. Тогда представители «золотого миллиарда» и близкие к ним заявили, что
«Пандемическое соглашение» просто пестрит возмутительными требованиями. Каждый, кто подпишет данную бумаженцию должен отказаться в будущем подписывать иные договоры, касающиеся борьбы с пандемиями. Без мнения чиновников ВОЗ теперь никак. Это первый удар по государственной самостоятельности. Участники соглашения отныне будут не в праве самостоятельно защищать собственное население от биологических угроз. Только после ободрения «большого босса» из ВОЗ. По мнению специалистов, несогласованные действия отдельной страны могут нанести некий ущерб остальным участникам. Проще говоря, мэр Москвы Собянин не сможет без отмашки ВОЗ ввести, к примеру, масочный режим в столице. И наоборот, обязан будет подчиниться, если импортные командиры прикажут надеть намордники всему городу.
По «Пандемическому соглашению» Россия должна будет полностью раскрыть все свои лаборатории и исследовательские учреждения, занятые работами с патогенами и охраной общественного здоровья. Все ноу-хау и разработки должны быть тут же обнародованы и апробированы. А это означает моментальный отток технологий из страны и, вероятнее всего, вместе со специалистами. Теперь же все общее – зачем работать на родину, если она отныне везде? Надгосударственный социализм ВОЗ, не иначе.
Еще более опасно выглядит требование обеспечить «доступ международных организаций и их доноров к генетическим ресурсам для передачи интероперабельных данных о генетических последовательностях, патогенах, образцах, материалах и данных пациентов». Переводим на русский – потенциально генотип каждого россиянина может быть доступен специалистам из ВОЗ. Пока этническое оружие массового поражения кажется научной фантастикой, но подобные меры явно ускорят прогресс. Кто исключит появления супер-вируса, заражающего только жителей центральной России, к примеру? Не всех, конечно, а только носителей определенных генов. Но даже без фантастических предубеждений передача генетических ресурсов населения на сторону – это крайне рискованное предприятие. Такими персональными данными не разбрасываются.
ВОЗ наступает
Дальше – больше. Активисты от ВОЗ призывают оккупировать национальные образовательные стандарты в медицине. Кто в России борется с пропагандой ЛГБТ? Подписывайте «Пандемическое соглашение» и начинайте заново. Медицинские рекомендации по смене пола и прочая адова ересь станут привычными в России. Особенно, когда щупальца ВОЗ доберутся до факультетов педиатрии.
Всем подписантам «Пандемического соглашения» придется прощаться с суверенным информационным полем. Если оно, конечно, присутствует. Статья 16 документа обязывает создавать информационную повестку в государстве в интересах ВОЗ, то есть под её контролем. Все остальное под нож, то есть отныне никакого независимого экспертного мнения.и«Антиваксерам» придется туго в такой ситуации.
Делегирование солидной части независимости само по себе звучит кисло, но когда речь идет о ВОЗ, тошно становится вдвойне. Контора находится под полным финансовым и политическим контролем Соединенных Штатов. В первую очередь, финансы ВОЗ черпает от нежелательного в России Фонда Джорджа Сороса и Билла Гейтса. В нынешних реалиях это означает запуск зверя в свой дом через черный вход.
Репутация ВОЗ испачкана давно и бесповоротно. В начале 90-х годов японцы хорошо заплатили за выборы своего директора Хироси Накадзимы. Нынешний босс Тедрос Адханом Гебрейесус из Эфиопии и ни разу не врач. На своей родине, будучи министром здравоохранения, он допустил сразу три эпидемии холеры. В глобальном масштабе шеф ВОЗ Гебрейесус закрепил свои навыки уже с COVID-19. И этот человек будет учить страны борьбе с новыми пандемиями.
ВОЗ неоднократно инспирировала ложные слухи об эпидемиях по всему миру. Очень хороший прием, когда хочешь улучшить материальное положение конторы новыми пожертвованиям. Так было со свиным гриппом в 2009 году, от которой погибло менее двух тысяч человек. Но фармацевтические корпорации изрядно нажились на срочном и тотальном вакцинировании, на котором настояло ВОЗ. К слову, лоббирование интересов биг-фармы – это старая традиция организации. Особую нелюбовь в ВОЗ вызывают достижения России в области производства вакцин. Все помнят скандал, когда Запад отказался регистрировать наш «Спутник-V» исключительно из финансовых соображений. Зачем золотой четверке Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson конкуренты? Попробуй ВОЗ, скажи что-то против, Гебрейесуса тут же бы обвинили в домогательствах и заменили более уживчивой персоной.
Констатируя итоги, можно сказать, что создание наднациональной «пожарной структуры» для борьбы с будущими пандемиями, идея неплохая. Как минимум, она позволит сократить время реагирования и сохранит множество жизней. Но руководить структурами «Пандемического соглашения» должны истинные ангелы во плоти, настолько у них безграничные полномочия в руках. В нынешней ситуации необходимо либо распускать ВОЗ и собирать что-то новое (непонятно, как такое вообще осуществимо), либо посылать подальше инициаторов очередного глобального развода. Робкую надежду на изменения дает создание альтернативной организации – Всемирного Совета Здоровья, собранной из видных деятелей медицины. Только вот в ней всего 40 стран зарегистрировано и конкуренция ВОЗ здесь чисто номинальная.
Не удивительно, что за рубежом «Пандемическое соглашение» вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию. В Японии с апреля многотысячные протесты тех, кто вчитался в положения договора. Сюда же присовокупились антиваксеры, что добавило перца. Англичанин Эндрю Стивенсон заявил, что Великобритания не подпишет «Пандемическое соглашение». Он государственный министр здравоохранения и ему виднее. Британцы просто пожадничали – соглашение регламентировало резервирование 20 процентов национальных вакцин и лекарственных препаратов, которые в случае опасности безвозмездно передавались бы беднейшим странам. Это не устроило островитян.
Беда пришла откуда не ждали – губернаторы США призвали Байдена не подписывать соглашение, так как оно «подорвет национальный суверенитет, ущемит права штатов и поставит под угрозу гарантированные конституцией свободы». Забегая вперед, скажем, что принять драконовские условия «Пандемического соглашения» не смог вообще никто. На последнем слете ВОЗ 194 страны не приняли положение, отправив на доработку. Попытка захватить весь мир у ВОЗ сорвалась. Крайне подозрительно выглядит позиция России по этому вопросу. Например, 22 мая состоялась закрытое заседание Госдумы по вопросу подписания «Пандемического соглашения». Почему закрытое и почему ни слуху ни духу об итогах? И как голосовала Россия на тематической сессии ВОЗ, начавшейся 27 мая и ознаменовавшейся провалом соглашения?
Известно только, что тот самый Тедрос Адханом Гебрейесус заявил по итогам:
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