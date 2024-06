The Sandhills Project: роботы и беспилотники для инженерных войск США

Опытная техника на базе роботизированных платформ

Потребности и возможности



РТК S-MET с манипулятором убирает проволочное заграждение

Первый эксперимент



Комплекс EMAV с системой MICLIC выдвигается на позицию



Запуск удлиненного заряда



S-MET в роли каткового тральщика

Новые решения



Бульдозер с дистанционным управлением засыпает противотанковый ров

Планы на будущее



Визуализация поиска мин с БПЛА



БПЛА с кассетой для инженерных зарядов разминирования

Перспективы развития

Инженерные войска США проявляют большой интерес к различным беспилотным и безэкипажным системам и планируют принимать их на вооружение. Сухопутные и воздушные беспилотники предлагается использовать в сфере расчистки заграждений и разминирования, за счет чего хотят снизить риски для человека. Сейчас прорабатываются различные концепции и решения такого рода, а для их проверки на практике проводятся испытания серии The Sandhills Project.Одной из основных задач инженерных войск США является расчистка проходов для основных сил. Используя то или иное оснащение и технику, инженерные части должны убирать с пути войск инженерные заграждения и завалы, обезвреживать минные поля и т.д. Сейчас такие задачи решаются в основном при помощи специализированных бронемашин под управлением экипажей. Однако практика показывает, что инженерная техника и ее экипажи при работе подвергаются повышенным рискам.Резко снизить риски для личного состава без потерь в рабочих возможностях в теории позволяет применение беспилотной и безэкипажной техники. В этом случае в опасной зоне присутствует только машина или робототехнический комплекс, тогда как его операторы находятся на безопасном удалении. Подобная роботизация инженерных войск может идти разными путями, и сейчас ищут оптимальные.В прошлом году Пентагон запустил научно-исследовательскую работу под обозначением The Sandhills Project, целью которой является поиск наилучших концепций применения беспилотной техники инженерных войск. Проведение исследования поручили 20-я инженерной бригаде 18-го воздушно-десантного корпуса, несущей службу на базе Форт-Либерти (быв. Форт-Брэгг, шт. Северная Каролина).Специалистам бригады предстояло изучить существующие разработки американской промышленности, найти образцы и изделия, пригодные для использования в инженерных войсках, а также проработать вопросы их применения. Затем планировали провести серию натурных испытаний на полигоне с применением разных беспилотных образцов и средств. По итогам всех этих мероприятий собираются выработать рекомендации для дальнейшей роботизации саперных подразделений.Теоретические изыскания и основные поиски были завешены к декабрю прошлого года. По их результатам, 11 декабря стартовал первый натурный эксперимент «Сэндхиллз Проджект». В условиях полигона испытали несколько готовых наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов. В рамках эксперимента техника под управлением удаленных операторов решала разные задачи, характерные для инженерных частей.В качестве опытных образцов в эксперименте использовали несколько многоцелевых сухопутных РТК типа S-MET производства General Dynamics Land Systems, бульдозеры Caterpillar D3 и D7 с дистанционным управлением, БПЛА R80D SkyRaider от FLYR Systems и т.д. Наземные и воздушные платформы, в зависимости от предполагаемой задачи, несли свое штатное оснащение или получали оборудование инженерных войск.На полигоне было подготовлено комплексное инженерное заграждение. Условный проход для войск перекрыли колючей проволокой, бетонными надолбами, противотанковыми и противопехотными минами и противотанковым рвом. Опытная техника должна была расчистить местность от препятствий с применением тех или иных устройств и систем.Свои возможности показала сухопутная платформа S-MET с крановой установкой. При помощи крана-манипулятора она разорвала и убрала в сторону проволочное заграждение, а также сместила надолбы. Кроме того, манипулятором убрали с пути противотанковые мины. Дистанционно управляемые бульдозеры показали возможность разрушения проволочных заграждений и смещения бетонных. Также они без труда засыпали противотанковый ров.РТК типа EMAV стал носителем системы дистанционного разминирования с удлиненным зарядом M58 MICLIC. Гусеничная платформа без труда доставила ящик с зарядом и пусковую направляющую с ракетой на заданную позицию, а затем выполнила пуск и обезвредила условное минное поле.Еще один S-MET стал носителем БПЛА «Скайрейдер». Беспилотник оснастили оптическими средствами наблюдения и лидаром. С их помощью он произвел съемку местности и выявил мины, установленные открыто на грунт. После такой оценки угрозы можно было привлекать к работе любой подходящий комплекс.В целом эксперимент The Sandhills Project показал принципиальную возможность применения беспилотных комплексов, наземных и воздушных, в инженерной разведке и в расчистке территорий от различных угроз. Благодаря этому 20-я инженерная бригада и смежники смогли приступить к проработке следующих идей и начать подготовку новых испытаний.В конце марта-начале апреля провели новые испытания The Sandhills Project 2.0. В рамках этого мероприятия планировали повторить некоторые эпизоды предыдущего, а также провести совершенно новые испытания. Основные нововведения были в той или иной мере связаны со сферой БПЛА и с применением такой техники в инженерных частях.Для вторых испытаний на базе платформы S-MET изготовили машину разминирования с катковым тралом. Это изделие показало свою способность проделывать сплошной проход в минном поле. При этом ширина расчищенной полосы невелика и равна габариту самого РТК.Так же на колесной платформе выполнили носитель легких беспилотников-квадрокоптеров. РТК с ровной грузовой платформой оснастили некоторыми устройствами для взаимодействия с БПЛА. В ходе испытаний демонстрировалась ее способность нести до 20 беспилотников. При этом размеры и грузоподъемность платформы позволяет перевозить в разы больше аппаратов.РТК двигался по полигону с БПЛА на борту. По команде оператора, коптеры осуществляли взлет с платформы и выполняли полет по заданному маршруту с некоторым групповым маневрированием. Также демонстрировалась посадка обратно на носитель. Более сложные задачи, по всей видимости, не решались.Был проведен эксперимент по борьбе с заграждениями при помощи БПЛА. Так, квадрокоптер доставил к минам кассету с малоразмерными инженерными зарядами и сбросил их. Миниатюрные подрывные заряды должны вызывать детонацию мин.Развитие идей «Сэндхиллз Проджект» продолжается. В обозримом будущем 20-я инженерная бригада и другие участники проекта должны провести еще одни испытания известных образцов и новых разработок. Уже раскрыты некоторые планы на ближайшее будущее. Как и в случае со второй серией экспериментов, основные идеи находятся в сфере БПЛА.В первую очередь, предлагается разработать и испытать новые системы управления для беспилотников на основе искусственного интеллекта. БПЛА с ИИ должны будут выполнять групповые вылеты в составе «роя», вместе обследовать местность и искать опасные предметы. Возможно, таким квадрокоптерам в будущем доверят и обезвреживание найденных опасных предметов.Концепцию «роя» БПЛА предлагается объединить с недавним опытом групповой перевозки коптеров на самоходной роботизированной платформе. Получившийся беспилотный комплекс сможет самостоятельно или при минимальном участии оператора выдвигаться на требуемую позицию, обследовать местность и расчищать ее от мин или инженерных заграждений. При этом роль оператора будет минимальной, что упростит выполнение задач. Кроме того, резко снизится зависимость системы от устойчивости каналов связи с удаленным оператором.Вполне возможно, что на испытаниях The Sandhills Project 3.0 будут присутствовать и другие образцы инженерной техники и оснащения. 20-я бригада может испытать модернизированные варианты существующих изделий или совершенно новые разработки. При этом их будут проверять самостоятельно или в связке с актуальными РТК и БПЛА.Таким образом, в рамках программы The Sandhills Project уже разработано и испытано несколько необычных образцов инженерной техники, а также готовятся новые изделия. При отсутствии серьезных затруднений и проблем, по результатам текущих экспериментов армия США сможет получить несколько колесных и гусеничных роботизированных платформ с разной нагрузкой. На них разместят манипуляторы, систему пуска удлиненного заряда и БПЛА. Кроме того, возможно поступление на вооружение перспективных беспилотных авиационных систем с принципиально новыми возможностями.Текущий экспериментальный проект показывает, что инженерные войска США следят за актуальными тенденциями в области техники и готовы использовать последние разработки в разных сферах. Кроме того, удалось показать возможность применения новых образцов при решении саперных задач. Однако теперь предстоит выполнить самые сложные работы – довести смелые и многообещающие концепции до практической реализации и полноценного внедрения в войсках.