«Будем вести войну на морском дне»: ВМС Швеции раскрыли стратегию своего флота

Я бы заявил о наших уникальных активах и возможностях на Балтике, потому что мы десятилетиями работали под водой

Сложность моря в прилегающих к нам районах в наших интересах. Именно по этой причине наши субмарины имеют соответствующие размеры: они оптимизированы для работы на мелководье

Проект А-26

Концепция ведения войны на морском дне – это довольно новая концепция, кривая обучения в этом плане крутая. Но мы довольно быстро продвигаемся вперёд. Мы будем более подготовленными [к конфликту].