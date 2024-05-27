«Будем вести войну на морском дне»: ВМС Швеции раскрыли стратегию своего флота
Министр обороны Швеции Пол Юнсон указал, что его страна пользуется подводным флотом с 1904 года.
- отметил министр.
В соленой Атлантике на глубине сенсоры, используемые для обнаружения подлодок противника, работают плохо. Разница температур создает в морской толще слои, которые скрывают субмарины от активных гидролокаторов. Иначе дело обстоит в Балтийском море, которое является мелководным и обладает низким содержанием соли, что делает его подходящей площадкой для небольших субмарин.
- отметил командор Петер Остбринг, начальник штаба 1-й флотилии подлодок ВМС Швеции, слова которого приводятся в издании USNI News.
Подводный флот Швеции состоит из четырех субмарин: трех ударных 1600-тонных класса Gotland, построенных в 1990-х годах, и одной более старой 1500-тонной ПЛ проекта Södermanland. Все они оснащены ВНЭУ, которая позволяет лодкам работать под водой в течение длительного времени.
Мелководная Балтика имеет в среднем глубину около 70 метров, что требует особого подхода к действиям субмарин. Остбринг раскрыл информацию по этому поводу, пояснив, что ВМС Швеции намерены достичь превосходства над противником за счет перехода к новой боевой стратегии:
Для ведения «войны на морском дне» ВМС Швеции строят субмарины нового класса A-26 Blekinge, которые смогут неделями работать на небольших глубинах Балтики и будут оснащены в носовой части большим шлюзом для размещения водолазов или беспилотных подводных аппаратов.
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