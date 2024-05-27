«Будем вести войну на морском дне»: ВМС Швеции раскрыли стратегию своего флота

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«Будем вести войну на морском дне»: ВМС Швеции раскрыли стратегию своего флота

Министр обороны Швеции Пол Юнсон указал, что его страна пользуется подводным флотом с 1904 года.

Я бы заявил о наших уникальных активах и возможностях на Балтике, потому что мы десятилетиями работали под водой

- отметил министр.



В соленой Атлантике на глубине сенсоры, используемые для обнаружения подлодок противника, работают плохо. Разница температур создает в морской толще слои, которые скрывают субмарины от активных гидролокаторов. Иначе дело обстоит в Балтийском море, которое является мелководным и обладает низким содержанием соли, что делает его подходящей площадкой для небольших субмарин.

Сложность моря в прилегающих к нам районах в наших интересах. Именно по этой причине наши субмарины имеют соответствующие размеры: они оптимизированы для работы на мелководье

- отметил командор Петер Остбринг, начальник штаба 1-й флотилии подлодок ВМС Швеции, слова которого приводятся в издании USNI News.

Подводный флот Швеции состоит из четырех субмарин: трех ударных 1600-тонных класса Gotland, построенных в 1990-х годах, и одной более старой 1500-тонной ПЛ проекта Södermanland. Все они оснащены ВНЭУ, которая позволяет лодкам работать под водой в течение длительного времени.


Проект А-26


Мелководная Балтика имеет в среднем глубину около 70 метров, что требует особого подхода к действиям субмарин. Остбринг раскрыл информацию по этому поводу, пояснив, что ВМС Швеции намерены достичь превосходства над противником за счет перехода к новой боевой стратегии:

Концепция ведения войны на морском дне – это довольно новая концепция, кривая обучения в этом плане крутая. Но мы довольно быстро продвигаемся вперёд. Мы будем более подготовленными [к конфликту].


Для ведения «войны на морском дне» ВМС Швеции строят субмарины нового класса A-26 Blekinge, которые смогут неделями работать на небольших глубинах Балтики и будут оснащены в носовой части большим шлюзом для размещения водолазов или беспилотных подводных аппаратов.

12 комментариев
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  1. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    +1
    Сегодня, 21:28
    Ничего страшного. Мы и на морском дне достанем врага
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 21:33
      Ничего страшного. Мы и на морском дне достанем врага

      Саму Швецию можно достать и не опускаясь на морское дно... Зачем так сложно... Несколько Сарматов и она сама опустится на самое дно... am
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 21:56
        Цитата: Lev_Russia
        Ничего страшного. Мы и на морском дне достанем врага

        Саму Швецию можно достать и не опускаясь на морское дно... Зачем так сложно... Несколько Сарматов и она сама опустится на самое дно... am

        Чего мы, рыжие что-ли, искать их на дне морском. winked
        Можно подождать их на морских базах, когда у них, на дне морском фантазия закончится и они проголодаются.
  2. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    +2
    Сегодня, 21:28
    Все это будет актуально в случае,если после начала войны Шведским субмаринам будет откуда выходить и куда возвращаться. Там походу не всегда это догоняют ..
  3. НИКНН Звание
    НИКНН
    +1
    Сегодня, 21:31
    Не сторонник я сегодня в дискуссию включатся, но шведы здраво мыслят.
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      0
      Сегодня, 21:33
      Я в смысле, что не надо лезть к нам. у них шансов меньше чем у хозяев
  4. agoran Звание
    agoran
    +3
    Сегодня, 21:34
    У шведов национальная забава искать русские подводные лодки.
    Была инфа как шведская дамочка приняла топляк с сучком за российскую субмарину. Позвонила, чуть-ли не все ВМС Швеции были подняты по тревоге. Потратили много денег и усилий, но топляк нашли.
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 21:38
      Было дело. текст моего комментария слишком мал
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 21:35
    А у нас есть сенсоры на дне Балтики? Ну чтоб шведский флот к ним присоединился, если что?
    1. Mister22408 Звание
      Mister22408
      0
      Сегодня, 21:45
      У нас был "Шведский комсомолец" (613), который каким то чудом :-) обошел их сенсоры ...Причем сам того не хотя...:-)
  6. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 21:46
    Концепция ведения войны на морском дне – это довольно новая концепция, кривая обучения в этом плане крутая. Но мы довольно быстро продвигаемся вперёд. Мы будем более подготовленными [к конфликту].
    Лишь бы шведская концепция понравилась в штаб-квартире НАТО с тем чтобы хоть чем-нибудь оправдать своё членство в организации.laughing Но как гордо звучит - шведские подводники, примерно как финские космонавты laughing
  7. Last centurion Звание
    Last centurion
    0
    Сегодня, 21:51
    Товарищи голуби мира. Вам и тут и опять говорят что готовятся к войне.
    Вы ударите по их подлодками мирной конференцией какой-то?

    Алë, ведя войну веди войну!!! Войны и великие победы по нормальному заканчиваются только безоговорочной капитуляцией, а не договорами и заморозками.