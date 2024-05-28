Показаны кадры работы турецкой системы обнаружения мин Yener

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Показаны кадры работы турецкой системы обнаружения мин Yener

Недавно переданная турецкой армии система обнаружения мин Yener, которая была разработана местной компанией Aselsan, прошла «боевое крещение», приняв участие в учениях EFES 2024. Соответствующие кадры были показаны прессой.

В рамках сценария учений Yener успешно выполнил свою задачу и осуществил обнаружение мин. Найденные им взрывные устройства были уничтожены саперной группой с помощью роботизированного манипулятора, названного Çaki и также созданного Aselsan.





Yener предназначен для обнаружения, идентификации и маркировки самодельных взрывчатых устройств и мин с помощью имеющегося у него специального оборудования. Комплекс оснащен радарами и металлоискателями, которые размещены в выдвижных устройствах, находящихся спереди и по бокам бронемашины. Это позволяет системе искать мины, расположенные как под дорожным покрытием, так и по обочине.

Наблюдение осуществляется посредством электрооптической системы. Имеется комплекс самозащиты от помех.


Çaki


Благодаря новому поколению радиолокационных алгоритмов, способных обнаруживать угрозы разного типа и масштаба и на различных типах местности, Yener внесет значительный вклад в боевой потенциал вооруженных сил Турции

- отмечается в издании SavunmaSanayiST.

3 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -2
    Сегодня, 05:51
    — «Когда страна приобретает любое вооружение у нас или у любой другой страны,оно перестает быть турецким, русским или украинским. 
    То есть как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким.
    Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине» ...
    (Министр иностранных дел Турции Чавушоглу,31 октября 2021)
    1. Andy_nsk Звание
      Andy_nsk
      +2
      Сегодня, 05:56
      теперь оно принадлежит Украине» ...

      Я что-то не уловил, такие системы переданы окраине или Вы просто вангуете?
  2. Voronezh Звание
    Voronezh
    0
    Сегодня, 06:19
    Я чего то недопонял? Т. е. система обнаруживает мину, обозначает её и едет дальше? И не уничтожает? А если у мины акустический, магнитный или сейсмический датчик?