Новинки военной техники показаны на словацкой выставке IDEB 2024
14-16 мая в Братиславе, Словакия, прошла выставка военной техники IDEB 2024, на которой ряд европейских производителей оружия продемонстрировал свои новинки.
В этом году снова была представлена самоходная гаубица BIA 6×6, которая, как утверждается, сочетает в себе преимущества САУ Zuzana 2 и EVA. Состоялась премьера словацкого 120-мм самоходного миномета AM120 компании ZTS Špecial на шасси Tatra 815-7 6x6 с бронекабиной Puma L2 Long. Экипаж 2-4 человека, диапазон возвышения от 40° до 80°, минимальная дальность огня 504 метра, максимальная 8200 метров, темп огня до 20 выстрелов в минуту.
BAE Systems, как и в прошлом году, привезла на выставку машину CV90/120, которая должна выполнять роль легкого танка, будучи снаряженной 120-мм пушкой.
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