Новинки военной техники показаны на словацкой выставке IDEB 2024

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Новинки военной техники показаны на словацкой выставке IDEB 2024

14-16 мая в Братиславе, Словакия, прошла выставка военной техники IDEB 2024, на которой ряд европейских производителей оружия продемонстрировал свои новинки.


Бронеавтомобиль Zetor Gerlach 4x4 от словацкой компании Zetor Engineering





КП, расположенный в специализированном контейнере, и мобильная диспетчерская вышка полевого аэродрома от компании Martin (входит в словацкую MSM Group)



Дистанционно-управляемая башня Turra 30 с современными элементами противодроновой и противотанковой защиты от словенской компании EVPÚ



САУ BIA 6×6 (слева) и 120-мм самоходный миномет AM120


В этом году снова была представлена самоходная гаубица BIA 6×6, которая, как утверждается, сочетает в себе преимущества САУ Zuzana 2 и EVA. Состоялась премьера словацкого 120-мм самоходного миномета AM120 компании ZTS Špecial на шасси Tatra 815-7 6x6 с бронекабиной Puma L2 Long. Экипаж 2-4 человека, диапазон возвышения от 40° до 80°, минимальная дальность огня 504 метра, максимальная 8200 метров, темп огня до 20 выстрелов в минуту.


ОБТ Leopard 2A8 от KNDS



ЛТ CV90/120 от шведского филиала BAE Systems


BAE Systems, как и в прошлом году, привезла на выставку машину CV90/120, которая должна выполнять роль легкого танка, будучи снаряженной 120-мм пушкой.

5 комментариев
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  1. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +2
    Сегодня, 07:51
    КП, расположенный в специализированном контейнере, и мобильная диспетчерская вышка полевого аэродрома от компании Martin
    Наверно, полезная вещь.
    1. 75Сергей Звание
      75Сергей
      0
      Сегодня, 08:55
      Так в итоге их самолёты могут тоже садится на полевые аэродромы?
  2. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +1
    Сегодня, 08:05
    Они думают, что это оружие им чем-то поможет?
    Наивные...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 08:53
      Леопард по сравнению с Т-90 с противодроновой защитой вообще ни о чём.
  3. bars042 Звание
    bars042
    0
    Сегодня, 08:59
    Да везли бы сразу на Поклонную или в Кубинку. Больше бы навара было бы. Отдохнули бы на просторах России, блинов бы отведали, медведей с руки покормили бы. А так, зазря выброшенные деньги.