Проект «Азориан». Как ЦРУ пыталось поднять советскую подлодку К-129
Проект 629А
Б-103, К-129 – советская дизель-электрическая подводная лодка проекта 629А. Скорость – 12–14 узлов (подводная и надводная); предельная глубина погружения – 300 м; автономность – 70 суток, экипаж – 89 человек. Водоизмещение – 2 300 т (надводное), 2 800 т (подводное); длина – 98 м, ширина – 8 м, средняя осадка – 8 м. Вооружение: носовые и кормовые торпедные аппараты (4 и 2 533-мм торпеды); ракетный комплекс Д-2 с баллистическими ракетами Р-13 (3 единицы).
Большие габариты ракетных шахт и малая ширина корпуса позволили на этих лодках разместить в один ряд только три пусковых установки в ограждении рубки. Ракета Р-13 стала первой в СССР ракетой, специально разработанной для запуска с подводных лодок. По сравнению с ранее принятой на вооружение Р-11ФМ дальность её была значительно увеличена (со 160 до 600 км), а мощность ядерного боезаряда повышена (1 Мт). Однако основной недостаток – надводный старт, устранить не удалось.
При этом техническая надёжность ракет была достаточно высокой, и принятие их на вооружение позволило начать проведение боевых дежурств у берегов США. Это стало важным шагом на пути к обеспечению ядерного паритета с США.
С 1959 по 1962 год в строй советского ВМФ вступили 22 подводных лодки проекта 629, вооружённых ракетами Р-13. Строительство велось двумя заводами – № 402 в Северодвинске и № 199 в Комсомольске-на-Амуре. Дежурство осуществлялось в Северной и Западной Атлантике – в районе Канарских островов и у побережья США в районе Ньюфаундленда и в Тихом океане.
После принятия на вооружение комплекса Д-4 с ракетой Р-21 началось постепенное переоснащение новыми ракетами лодок 629 проекта (новый проект получил обозначение 629А). Всего с 1962 по 1972 год по проекту 629А было переоборудовано 13 лодок. На этом комплексе впервые в СССР был отработан подводный старт, что значительно повысило боевую устойчивость ракетоносцев. Дальность ракеты была увеличена до 1 400 км.
Подводная лодка К-129 (бортовой номер 574), проект 629А
Гибель подлодки
Подлодка Б-103 (К-129) была заложена на заводе № 199 в Комсомольске-на-Амуре в марте 1958 года, принята в строй в декабре 1959 года. Субмарина несла службу в составе 29-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота, базировавшейся на берегу бухты Крашенинникова в посёлке Рыбачий. Командиром был один из лучших офицеров ТОФ капитан 1-го ранга Владимир Кобзарь.
К-129 покинула акваторию Авачинской губы в ночь с 24 на 25 февраля 1968 года и, приняв подводное положение, двинулась на юг. Она затонула во время патрулирования приблизительно 7–8 марта 1968 года в северной части Тихого океана на глубине порядка 5 600 м. Погиб весь экипаж в составе 98 человек. Очевидно, гибель лодки была внезапной и стремительной.
Днем командование флота было извещено об отсутствии связи с К-129. 10 марта 1968 года после объявления тревоги по флоту была задействована разведывательная авиация, в том числе и переброшенная с Северного флота. С аэродромов Елизово и Буревестник было выполнено более 280 вылетов самолетами Ту-95РЦ и Ту-16Р. С 14 марта к поиску подключилась группа судов, которой командовал заместитель командира 29-й дивизии подводных лодок капитан 1-го ранга В. Бец. Поиски никаких результатов не принесли.
Информация о гибели подлодки в СССР была засекречена. Было выдвинуто несколько версий.
Первая – техническая неисправность, затопление лодки через шахту РДП (устройство для работы двигателя под водой) при зарядке батарей при её зарядке, либо взрыв водорода при зарядке аккумуляторных батарей из-за неисправности систем вентиляции, разрушение корпуса и затопление.
Большую часть времени лодки этого проекта находились в режиме РДП – очень сложном и опасном режиме, требующем от ходовой вахты непрерывного напряжения сил и неослабного внимания. По существующим в то время нормативам предписывалось не менее 90 % времени боевой службы находиться в подводном положении или на перископной глубине.
Осложняла ситуацию необходимость иметь заряд аккумуляторных батарей не ниже 2/3 номинальной емкости для обеспечения в любой момент немедленной предстартовой подготовки, которая вынуждала командиров или часто производить зарядку аккумуляторных батарей, или использовать для движения дизель.
Вторая версия – столкновение с американской подлодкой USS Swordfish (SSN-579), либо с надводным судном, что привело к повреждению корпуса и гибели.
Третья – американцы, исследовав корпус лодки (операция «Азориан» или «Дженнифер») на дне океана и при подъеме, выдвинули версию об аварии ракетного оружия – взрыв двигателей ракет Р-21. Акустические наблюдения американцев подтверждают факт взрыва ракет.
В 2017 году военно-морской эксперт, капитан 2-го ранга Илья Курганов, по сути, подтвердил версию об аварии ракетного оружия на борту К-129. Сначала произошёл взрыв в шахте № 1, в результате чего субмарина находилась трое суток без связи в аварийном состоянии на поверхности. Затем 11 марта затонула, не дождавшись помощи. При затоплении ракетоносца произошел взрыв оставшихся двух ракет, что было зафиксировано акустическим наблюдением сил ВМС и ВВС США.
Проект «Азориан»
Американские спецслужбы уже летом 1968 года решили поднять К-129, чтобы изучить советское оружие, оборудование и коды. Автором проекта был Джон Парангоски.
Имеющееся в распоряжении американского флота поисковое судно «Мицар», с помощью которого были обнаружены затонувшие американские атомные подлодки «Трешер» и «Скорпион», для поиска не годилось, так как оно было известно советской разведке. Операция должна была быть тайной.
В распоряжении морской разведки находилась атомная подводная лодка специального назначения «Хэлибэт», предназначенная для поиска затонувших объектов. АПЛ уже имела опыт поиска затонувшего советского вооружения с помощью управляемых аппаратов «Фиш» (Fish) в марте 1968 года. В ходе поисковой операции, получившей кодовое название «Бархатный кулак», подлодка «Хэлибэт» в августе 1968 года обнаружила обломки К-129 и сделала около 22 тыс. фотоснимков.
Советский корабль с сильно деформированным и переломленным корпусом лежал на правом борту, кормовая часть, начиная с 5-го отсека, находилась в 100 м от носовой части. Американцы отметили, что часть ограждения рубки К-129 в месте расположения ракетных шахт сильно повреждена, обшивка рубки вывернута далеко в стороны, а шахты № 2 и 3 выше палубы надстройки как таковые отсутствуют. Есть только нагромождения бесформенных металлических конструкций. Боеголовки и сами ракеты внутри шахт тоже отсутствуют.
Из этого делался следующий вывод: уже на запредельной глубине внутри шахт произошел взрыв ракетного топлива, что привело к разрушению шахт и кормовой части ограждения боевой рубки.
Также отмечалось, что шахта № 1, хоть и имела повреждения от взрывов в шахтах № 2 и 3, но ее крышка оставалась в закрытом положении, что свидетельствовало о нахождении боеголовки ракеты внутри шахты.
В результате Центральное разведывательное управление (ЦРУ) приняло решение о дорогостоящем подъеме части корпуса длиной 42 м. В этой части была баллистическая ракета, две торпеды 53–56 с атомным специальным боевым зарядным отделением (АСБЗО), две торпеды СЭТ-53М, секретная аппарата связи и секретная документация.
USS Halibut (SSGN-587) – американская атомная подводная лодка, единственный корабль этого типа для выполнения специальных операций
«Гломар Эксплорер»
Советский корабль затонул на большой глубине, поэтому в 1971–1972 году было построено специальное судоподъемное судно «Гломар Эксплорер» (Hughes Glomar Explorer). Это было однопалубное двухвинтовое судно с «центральной прорезью», над которой размещались стабилизированная вышка и две подвижные колонны.
Почти треть этого судна занимала «центральная прорезь» размерами 60,65 × 22,5 × 19,8 м. Снизу эта прорезь закрывалась днищевыми щитами с резиновыми уплотнителями. Это помещение служило в качестве дока для размещения захвата, а затем и частей поднятой подводной лодки. Судно было оборудовано сверхмощным подъёмным устройством, размещённым на стабилизированном портале, обеспечивающем спуск и подъём со скоростью 1,8 м/мин объектов массой до 4 250 т.
Проект создания «Гломар Эксплорер» был связан с именем эксцентричного миллиардера, изобретателя и киномагната Говарда Хьюза, который, по слухам, был тесно связан с американскими спецслужбами. В рамках этого проекта ЦРУ перевело на счета корпорации Хьюза около 350 млн долларов. Корабль официально строили для геологоразведочных работ на морском дне.
4 июля «Эксплорер» достиг места назначения, но из-за технических проблем операция задерживалась. Тайная операция была проведена 12 августа 1974 года. Американцы не смогли поднять весь блок (по другой версии – и не собирались), субмарина развалилась в ходе операции. Большая часть снова затонула и была полностью разрушена.
Поднять удалось только часть корпуса К-129. Информация была засекречена, но исследователи считают, что американцы подняли торпеды с ядерной боевой частью и другое оборудование, которое представляло интерес для разведки. Баллистические ракеты остались на дне.
В ЦРУ планировали продолжить миссию «Эксплорера», однако из-за огласки операцию в итоге свернули. Операция стала достоянием мировой общественности в феврале 1975, когда Los Angeles Times опубликовала статью о проекте «Дженнифер», подлинное название операции стало известно в 2010 году.
По официальному заявлению, тела шести советских моряков, обнаруженных в поднятых отсеках, были с воинскими почестями погребены 4 сентября 1974 года в море. В октябре 1992 года директор ЦРУ Роберт Гейтс на встрече в Москве передал президенту России Борису Ельцину видеоплёнку с записью ритуала захоронения тел советских подводников из экипажа K-129.
«Гломар Эксплорер» – американское судно для судоподъёмных работ.
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