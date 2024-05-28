«Можем справиться с любым типом травм»: армия США переходит на новые санитарные машины AMPV

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«Можем справиться с любым типом травм»: армия США переходит на новые санитарные машины AMPV

M1285 (MEV)


После создания в США новой гусеничной бронированной платформы AMPV постепенно разворачиваются поставки в американскую армию специализированных машин, созданных на её базе. Так, медики 1-й бронетанковой бригады переходят с М113 на новую санитарную технику.



Самым большим преимуществом AMPV является пространство, которое он предоставляет медикам во время передвижения с пациентами

- отметил сержант медицинского взвода Бенджамин Проктор.

У AMPV внутренний объем увеличен на 78% по сравнению с M113, а также улучшена броня, скорость и связь. В итоге в машине (версии XM1284) могут разместиться уже 4 пациента на носилках или 6 сидячих.

AMPV имеет две санитарные модификации – XM1284 (MEV) и XM1285 (MTV), которые оснащены комплектами медицинского оборудования и системой охлаждения окружающей среды, а MTV также оборудован холодильником для хранения крови.



Мы можем справиться с любым типом травм, даже самыми тяжелыми. Они [новые машины] намного лучше, чем M113, и я рад, что они у нас есть

- отметил Проктор.

XM1285 является мобильным пунктом оказания первичной медицинской помощи и может принять на борт только одного лежачего пациента. В её задачи входят сортировка раненых, их реанимация и стабилизация. Из нескольких машин, оснащенных раскладывающейся палаткой и брезентом, можно за короткое время развернуть батальонный стационарный пункт. В отличие от неё XM1284 отвечает за эвакуацию раненых с поля боя до пункта оказания помощи.

6 комментариев
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  1. Пленник Звание
    Пленник
    -3
    Сегодня, 11:02
    А из кусков и кусочков после бомб сшить бедолагу сможете?
    1. Tenebrosi Звание
      Tenebrosi
      -2
      Сегодня, 11:04
      Это жиалтворящая техника, она рядом проедет а у солдат хп растет
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 11:07
        Щаз какелы выпрашивать начнут, скажут 300х много, дайте.

        зы а амеры ответят - ничего, походные крематории у вас уже есть, старайтесь в этом направлении...
  2. ветеран-танкист Звание
    ветеран-танкист
    -2
    Сегодня, 11:19
    XM1285 является мобильным пунктом оказания первичной медицинской помощи и может принять на борт только одного лежачего пациента. В её задачи входят сортировка раненых, их реанимация и стабилизация. Из нескольких машин, оснащенных раскладывающейся палаткой и брезентом, можно за короткое время развернуть батальонный стационарный пункт.

    Батальонный медпункт размещается в 3 - 5 км от переднего рубежа обороны. То есть в пределах обзора БПЛА и дальности стрельбы артиллерии. Прекрасная цель. Все это для старой тактики. Сейчас так нельзя. Надо учитывать опыт СВО искать другие методы, позволяющие рассредоточить пункты оказания первой помощи. Для этого нужны другие средства и методы оказания помощи раненым.
    1. Ratmir_Ryazan Звание
      Ratmir_Ryazan
      +1
      Сегодня, 12:01
      В 5 км от ЛБС сейчас не медпункт, а убитая Буханка которая ждёт когда раненого притащат на руках или в лучшем случае на тележке и она его отвезет в медбат который находиться в тылу.

      AMPV - отличная санитарная машина, лучшая на сегодня в мире. Наш аналог на сегодня в 99% это УАЗ Буханка.

      Жаль, что у нас подобного нет. Есть конечно Линза, но их количество ничтожно, а всякие там МТЛБ и Буханки - картонные самоходные гробы, в которых перевозка раненых создаёт дополнительные риски и проблемы.
  3. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 13:07
    готовятся к большим потерям. это правильно. ждите они уже едут.