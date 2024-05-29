Как можно быстро вспомнить русский язык





Ведь если бы было ядерное оружие у Украины, разве напала бы на нас Россия? Нет. Так а зачем говорить про баланс между нашими странами? Это несправедливо. Китай должен защищать Украину». «А Китай – один из больших игроков, который обещал независимой Украине безопасность в Будапештском меморандуме, базируясь на том, что Украина отдавала ядерное оружие взамен на свою безопасность. Где теперь все эти гаранты, все эти страны, которые должны защищать нашу независимость?Ведь если бы было ядерное оружие у Украины, разве напала бы на нас Россия? Нет. Так а зачем говорить про баланс между нашими странами? Это несправедливо. Китай должен защищать Украину».

Американцы не оправдали его надежд, да и европейцы тоже

«Я просил Байдена и ЕС ввести санкции против Кремля, Путина и его окружения, энергетики России до вторжения, чтобы он знал, что будет больно. Но нас никто не слышал. Говорили, что сначала шаг должны сделать россияне, а потом мы сделаем ответные шаги. И что в конце концов? Мы понесли большие человеческие потери, невосполнимые».

«Из десяти пунктов есть три пункта, которые мы выносим на обсуждение сейчас. Это вообще конкретные вещи – все 10 пунктов. Не потому, что нравится цифра 10, можно 20, можно 30, нет-нет. Важно. Были и есть кризисы, они у нас на территории. Именно из-за того, что Россия это всё к нам принесла. Я считаю, что фундамент к любому миру должна строить страна, которая оказалась жертвой. Жертва – это Украина».

А может, в Киеве сидит новый Чингисхан?

«Обо всём можно договориться. Когда должен договариваться человек умный? До войны. Кто договаривается во время войны? Тот, кто сильнее. Договаривается путём чего? Ультиматумов. Вот что происходит, почему он не хотел до войны найти формат, как закончить всё это. Но ведь же не выходил ни с какими рациональными вещами, только «нет, признайте территорию», «нет, это моя земля».

«Я не хочу никого пугать, я думаю, тот, кто информирован, предупреждён, тот более сильный. И поэтому я считаю, что всё, что они делают и говорят, что, например, «мы дружим с Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, это наши братья»... это всё ложь. Поверьте, что это будет за одну секунду... Сначала будет оккупация чего-то, особенно если там есть русские... Где есть за что зацепиться! Я не говорю, что должны быть гонения на те или иные меньшинства или сообщества, которые есть на территории ваших стран. Но всё закончится тем, что им нужна просто причина».

«А конец понятен. Если вы, ваши люди, будете сопротивляться стать частью России, неминуемо вас ждут полномасштабное вторжение, смерти и война».

«У нас был зерновой коридор, мы показали, как можно договариваться. Но без возможности для русских блокировать. Мы договорились с ООН и с Турцией, и вот формат был обговорён, как это можно делать в Чёрном море. И после этого они показали этот документ русским, они что-то там смотрели, говорили, на что идут, на что не идут.

Тем не менее мы вышли на два разных документа одной группой людей, и коридор начал работать. К сожалению, русские поняли, что у нас получается, и стали нас блокировать. А оно всё равно получалось, потому что был документ. И поэтому они выбрали другой путь – они выскочили из этого коридора, выскочили из этой договорённости».

Почему-то не жалко жалкого

Читал с удовольствием… Именно так могу сказать об интервью Зеленского журналистам Киргизстана, Узбекистана и Казахстана. Убожество, которое даже не понимает того, что выглядит как минимум невеждой. Уверен, что вопросы, как это бывает во время таких интервью, были согласованы заранее.Т. е. у этого двоечника было время хотя бы ознакомиться с какими-то материалами по проблемам. Чтобы вообще говорить по теме, хотя бы представляя, о чем вещаешь миру. Понятно, украинский псевдопрезидент уже понимает, что лавры российского президента для него – недостижимая высота. Но и пяток журналистов – не полторы сотни миллионов населения России.Нет, мне понятно, что в том же Пекине давно поняли уровень IQ этого человека. Напомню, ещё в начале президентской карьеры, в сентябре 2019 года, на Украине появилась петиция с требованием проверить интеллект Зеленского. Только этим я могу объяснить слепоту МИДа Китая, который пока игнорировал оскорбление Китая со стороны Зеленского. Цитирую:Я представил лица достаточно многих украинских экспертов и специалистов после этих слов. Ну как можно было выбрать этого… неуча в президенты? Где Китай и где этот самый меморандум? Обвинять страну в проступках, которые она не совершала, да ещё и на таком уровне…Кстати, а когда Зеленский (или кто-то из его предшественников, т. е. Украина как страна) этот самый меморандум ратифицировал? Не зная значения слова «меморандум», не ведая того, кто участвовал в его разработке и подписании, каковы судьба этого документа в странах-подписантах, но… требовать выполнения придуманных Киевом обязательств!Как же предсказуемо все это. Сразу всплыли воспоминания о Минских соглашениях. Там тоже Россия должна, а вот другие подписанты нет... Украинство в самой активной фазе. Все говорят, значит это так и должно быть. При этом просто необходимо везде говорить и писать о трагической судьбе Украины. Необходимо вызывать жалость.Кстати, в интервью множество раз подчеркнута мысль о том, что Украина – жертва, Украину надо пожалеть и помочь ей всеми возможными способами. И в то же время именно жалкая и слабая Украина должна стать стратегическим союзником, именно союзником, а не партнером, азиатских стран. Логика, просто сводящая с ума…Так я озаглавил ещё одну важную мысль из интервью Зеленского. Особенно значимую потому, что это интервью нацелено не только на народы Центрально-Азиатского региона, но и на всех тех, чьи делегации примут участие в предстоящем «саммите мира». Опять, кстати, встреча эта, если в ней не участвуют первые лица государств, на самом деле не будет саммитом, то есть встречей на высшем уровне (summit , пер. с англ.). Это вопрос к Зеленскому и его команде.Но для начала о том, почему президент Байден, по версии Зеленского, бяка. Причем уже давно, ещё с начала 2022 года. Не выполняет гениальные задумки украинца и вот результат:Так вот почему ВСУ сейчас просто заливает украинскую землю кровью своих солдат. Это просто потому, что американский президент не выполнил просьбу-требование тогда ещё украинского президента. Вот в чем все дело. Ввели бы санкции в начале 2022 года, и все. Украина бы быстро выиграла войну. А за что? Да неважно! Сейчас же придумывают причины и тогда бы могли.На самом деле все просто. Американский президент, мягко выражаясь, на чистом английском языке послал Зеленского с его «саммитом» подальше. Просто потому, что выборы в США важнее какой-то там Украины. Думаю, что вслед за американцем важные дела дома найдутся ещё у кого-либо из руководителей стран.Из чего это стало видно? Опять же, из выступления псевдопрезидента Украины. Процитирую:Интересно, а остальные семь пунктов когда обсуждать будете?По-моему, Зеленский даже не понял, что этим заявлением опустил свой саммит до уровня ярмарочного балагана. Это не слет серьезных политиков, это убогая имитация дипломатии. Настолько блеклая, что следующая встреча, видимо, вообще не состоится без согласия России.Не думаю, что высказывание о трех пунктах – это плод, рожденный только в голове Зеленского. Приложили руку, вероятно, и «ближайшие друзья» из Европы. Прекрасно понимая, что те самые десять пунктов, которые неоднократно озвучивал Киев, никто всерьез не воспринимает, тогда Берлин, Париж, Варшава, Брюссель предложили «купировать хвост» частями…Как бы то ни было, в Киеве тоже догадались, что интерес к Украине падает. Все устали и не видят способа как-то совместить амбиции Зеленского и реальную ситуацию на земле. Ощущение такое, что Запад действует по принципу «да пошло оно всё, путь будет так, как будет». Лучше потерять Украину, чем собственные страны…Европа и Америка не оправдала надежд Украины. Восток тоже. Китай вообще прямо издевается над Киевом. Индия ведет непонятную игру. Вроде бы и нашим и вашим, а на деле ни нашим, ни вашим. Тут еще Израиль со своей войной. Запад вынужден был прямо указать, кто для него важнее. И это не Киев…Остаются только те, кто когда-то был в одной стране с Украиной. Республики Центральной Азии. Те самые, откуда и приехали журналисты для общения с Зеленским. Не секрет, что именно там сейчас накопилось достаточно много проблем. Именно там сегодня активно действуют дестабилизирующие ситуацию силы. Именно там находятся те регионы, которые интересны Западу.Вот тут-то Зеленский показал себя. Столько вранья, столько ненависти к России и президенту Путину, столько призывов к союзу с Украиной, столько пророчеств...Удивительно то, что если смотреть интервью, появляется ощущение, что даже тогда, когда вранье очевидно, он выглядит убежденным в своей правоте. Этакий правитель из иного мира, пространства иллюзий…Вот пример высказывания «государственного деятеля» о российском президенте:У меня создалось впечатление, что рассказывая о будущем стран Центральной Азии, о том, как Россия с помощью войны будет усмирять местное национально-освободительное движение, Зеленский подбрасывает журналистам идею о том, что именно Киев и он лично могут возглавить борьбу с русскими. Просто потому, что имеют опыт такой борьбы.В Азии не может родиться новый Чингиз, он уже родился на Украине. В целом всеми правдами и неправдами украинский псевдопрезидент хочет перетянуть на свою сторону бывшие советские республики, а ныне независимые государства. Но с аргументацией у него полный швах. Зато финал для стран он определил очень конкретно:Мы часто противопоставляем холодильник и телевизор при оценке влияния на человека. В случае с Зеленским холодильник не упоминается вообще. Единственное место, где упоминается экономика – это «зерновая сделка». Упоминается достаточно интересно. Как попытка обмануть Путина. Которая вначале удалась, но потом была раскрыта Москвой…Как и положено в таких случаях, по версии артиста-комика Зеленского, интервью было проведено на фоне каких-то разрушенных декораций. Вроде бы в какой-то типографии. Вот смотрите, в Киеве все разрушено! Даже интервью «вродепрезидент» вынужден был давать не в собственном кабинете на Банковой, а вот в таких «спартанских» условиях: мы все на войне…Но знаете, почему мне не стало жалко этого жалкого человека? Мне стало жалко тех, кого прямо сейчас отлавливают на улицах, на работе, дома, чтобы послать в последний бой. Жалко народ, который превратили в бесправных рабов.Как же страшно этому человеку сегодня. Ведь понимает, что собственный народ при первой же возможности повесит на первом же суку…Ну и последнее наблюдение.Помнится, совсем недавно Зеленский требовал переводчика с русского на украинский. Якобы так сильно забыл русский язык, что «прямо кушать не может». Но случилось чудо! Интервью «нелох» давал на чистейшем русском! Выглядело даже не забавно.Интересно, в Киеве понимают, что когда нечто подобное появляется в мировых СМИ, имидж страны, и без того подпорченный ранее, опускается ниже ватерлинии. Какой руководитель страны после этого захочет мараться об эту гнусно воняющую кучку...