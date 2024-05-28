«Самолеты ВСУ даже не успевают среагировать перед уничтожением»: в алжирской прессе оценили появление ракеты Р-37М на вооружении истребителя Су-30СМ2
На днях появились изображения истребителя Су-30СМ2 ВКС РФ, оснащенного ракетой Р-37М, которая ранее использовалась исключительно на Су-35 и МиГ-31.
Р-37М была разработана КБ «Вымпел» на базе Р-33, используемой МиГ-31. Эта ракета, принятая на вооружение в 2019 году, имеет очень большую дальность действия, поражая цели на расстоянии от 150 до 300 км со скоростью до 6 Махов.
- говорится в алжирском издании MENA Defense.
Радиус действия бортовой РЛС остается засекреченной информацией, но он намного больше, чем у Р-77 и Р-77-1, и, следовательно, превышает 30 км. Эта возможность позволяет самолетам запускать УРВВ и выполнять маневры уклонения без риска потери захвата ракеты.
- отмечается в издании.
Как указывается, по собственному признанию украинских летчиков, связка Су-35/МиГ-31 с Р-37М «оказалась губительной для их авиации». В связи с появлением Р-37М на вооружении Су-30СМ2 алжирский автор считает, что интерес к этой ракете проявят страны, использующие Су-30, в частности Индия и Алжир.
Алжирский автор поясняет, что его страна обладает третьим по численности парком истребителей Су-30, имея на вооружении более 70 Су-30МКИ, которые составляют основу ПВО страны.
- указывается в издании.
Как отмечается, для интеграции с ракетой можно провести модернизацию алжирских Су-30МКИ на месте, даже не перегоняя самолеты в Россию.
- делает вывод автор, высоко оценивая Р-37М.
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