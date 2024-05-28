«Самолеты ВСУ даже не успевают среагировать перед уничтожением»: в алжирской прессе оценили появление ракеты Р-37М на вооружении истребителя Су-30СМ2

Су-30СМ2 с Р-37М

Р-37М относится к типу Fox-3 [УРВВ с активным радиолокационным наведением], «выстрелил и забыл», благодаря встроенной в неё РЛС, которая активируется на расстоянии

Р-37М, массово применяясь во время войны на Украине, позволила ВВС России уничтожить несколько украинских истребителей на очень больших дистанциях: самолеты ВСУ даже не успели среагировать

МиГ-31 с Р-37М

Государства, оснащенные комбинацией Су-30МКИ/Р-37М, смогут установить беспрецедентное господство в воздухе за пределами своих границ, что русские и делают, используя Су-57, Су-35 и МиГ-31, которые поражают украинские самолеты, даже не пересекая кордон

Появление Р-37М на вооружении Су-30 – это очень значимое событие. Теперь в ближайшие несколько лет нужно дождаться модернизации [Су-30] за счет установки РЛС «Ирбис» из программы Су-35 или даже РЛС с АФАР из программы Су-57