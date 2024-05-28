«Самолеты ВСУ даже не успевают среагировать перед уничтожением»: в алжирской прессе оценили появление ракеты Р-37М на вооружении истребителя Су-30СМ2

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«Самолеты ВСУ даже не успевают среагировать перед уничтожением»: в алжирской прессе оценили появление ракеты Р-37М на вооружении истребителя Су-30СМ2

Су-30СМ2 с Р-37М


На днях появились изображения истребителя Су-30СМ2 ВКС РФ, оснащенного ракетой Р-37М, которая ранее использовалась исключительно на Су-35 и МиГ-31.



Р-37М была разработана КБ «Вымпел» на базе Р-33, используемой МиГ-31. Эта ракета, принятая на вооружение в 2019 году, имеет очень большую дальность действия, поражая цели на расстоянии от 150 до 300 км со скоростью до 6 Махов.

Р-37М относится к типу Fox-3 [УРВВ с активным радиолокационным наведением], «выстрелил и забыл», благодаря встроенной в неё РЛС, которая активируется на расстоянии

- говорится в алжирском издании MENA Defense.

Радиус действия бортовой РЛС остается засекреченной информацией, но он намного больше, чем у Р-77 и Р-77-1, и, следовательно, превышает 30 км. Эта возможность позволяет самолетам запускать УРВВ и выполнять маневры уклонения без риска потери захвата ракеты.

Р-37М, массово применяясь во время войны на Украине, позволила ВВС России уничтожить несколько украинских истребителей на очень больших дистанциях: самолеты ВСУ даже не успели среагировать

- отмечается в издании.


МиГ-31 с Р-37М


Как указывается, по собственному признанию украинских летчиков, связка Су-35/МиГ-31 с Р-37М «оказалась губительной для их авиации». В связи с появлением Р-37М на вооружении Су-30СМ2 алжирский автор считает, что интерес к этой ракете проявят страны, использующие Су-30, в частности Индия и Алжир.

Алжирский автор поясняет, что его страна обладает третьим по численности парком истребителей Су-30, имея на вооружении более 70 Су-30МКИ, которые составляют основу ПВО страны.

Государства, оснащенные комбинацией Су-30МКИ/Р-37М, смогут установить беспрецедентное господство в воздухе за пределами своих границ, что русские и делают, используя Су-57, Су-35 и МиГ-31, которые поражают украинские самолеты, даже не пересекая кордон

- указывается в издании.

Как отмечается, для интеграции с ракетой можно провести модернизацию алжирских Су-30МКИ на месте, даже не перегоняя самолеты в Россию.

Появление Р-37М на вооружении Су-30 – это очень значимое событие. Теперь в ближайшие несколько лет нужно дождаться модернизации [Су-30] за счет установки РЛС «Ирбис» из программы Су-35 или даже РЛС с АФАР из программы Су-57

- делает вывод автор, высоко оценивая Р-37М.

7 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 07:20
    Очевидный вопрос... будут ли самолеты ВСУ стремится приближается к передовой линии, что б устраивать воздушные бои???
    Попытки бомбить наши войска, объекты далёкие от передовой, можно дальнобойные ракетами, а лезть под удары нашего ПВО, что б метать вУмные бомбы, которые попадают не так уж часто... в общем, все как будет, увидим несколько позже.
    1. Msi Звание
      Msi
      +1
      Сегодня, 07:38
      Очевидный вопрос... будут ли самолеты ВСУ стремится приближается к передовой линии, что б устраивать воздушные бои???

      Будут. Пытаются бомбить. Что-то сбиваем, что-то нет. Кто-то ускользает.
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -2
      Сегодня, 08:23
      будут ли самолеты ВСУ стремится приближается к передовой линии, что б устраивать воздушные бои

      конечно нет - сейчас не вторая мировая война и даже не война в Корее, когда нужно было на 200м сблизиться с противником чтоб подбить его... у них целеуказание с дрло и спутников, запустят ракету и полетят обратно на аэродром...
  2. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -3
    Сегодня, 07:21
    в алжирской прессе оценили появление ракеты


    а алжирская пресса откуда знает? у них много военных корреспондентов на "передовой"?
    1. Denis812 Звание
      Denis812
      0
      Сегодня, 07:33
      Также как и весь мир - смотрят телевизор, читают интернет.
    2. Старец Фугас
      Старец Фугас
      +2
      Сегодня, 08:16
      Арабы любят воевать, поэтому за всеми военными наработками следят
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        -2
        Сегодня, 08:20
        Арабы любят воевать, поэтому за всеми военными наработками следят

        как-то это незаметно по успехам в ираке, йемене, сирии....