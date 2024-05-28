ОАЭ представили систему RASH для оснащения беспилотников экономичным оружием

Данное оружие сочетает в себе эффективность, простоту и экономичность. Эти три фактора, взятые вместе, несомненно, заинтересуют потенциальных покупателей

Оба упомянутых изделия состоят из корпуса с крыльями простой конструкции, на который благодаря несложной системе крепления устанавливается мина. Простого корпуса с крыльями и средств самонаведения достаточно для точной доставки минометного снаряда до цели

Это оружие представляется несколько менее экономичным, чем первые два, поскольку оно использует не существующую мину, а специально разработанный боеприпас