ОАЭ представили систему RASH для оснащения беспилотников экономичным оружием

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ОАЭ представили систему RASH для оснащения беспилотников экономичным оружием

Компания Edge из ОАЭ разработала семейство средств поражения RASH, представленное на выставке DSA (6-9 мая, Куала-Лумпур, Малайзия).

Данное оружие сочетает в себе эффективность, простоту и экономичность. Эти три фактора, взятые вместе, несомненно, заинтересуют потенциальных покупателей

- говорится в издании Defensa.



Как указывается, это оружие можно устанавливать на различные ударные беспилотники.

Самым компактным из этого семейства является RASH 1M, который представляет собой боеприпас (60-мм минометная мина), прикрепленный к модулю планирования. Общий вес составляет 2,5 кг, он может быть установлен на платформах, летающих со скоростью почти 300 км/ч. Комплекс оснащен системой GPS-наведения и ИНС, которой предварительно задаются точные координаты, чтобы боеприпас мог направиться к цели самостоятельно.

Аналогичную компоновку и начинку имеет RASH 2M, отличаясь только габаритами и массой в 14,5 кг. В качестве боеприпаса выступает 120-мм мина.



Оба упомянутых изделия состоят из корпуса с крыльями простой конструкции, на который благодаря несложной системе крепления устанавливается мина. Простого корпуса с крыльями и средств самонаведения достаточно для точной доставки минометного снаряда до цели

- отмечается в издании.

Несколько более развитой является концепция RASH 2H, которая имеет тот же вес, что и 2M, но обладает более сложной конструкцией. Она включает в себя корпус с крыльями, оборудование наведения и расположенную внутри взрывчатку.



Это оружие представляется несколько менее экономичным, чем первые два, поскольку оно использует не существующую мину, а специально разработанный боеприпас

- полагает автор.

Почти идентичную концепцию имеет более крупный RASH 3H. Размах крыла составляет 1,4 метра, позволяя летать со скоростью 685 км/ч, масса 33 кг, максимальная дальность полета 23 км при запуске на высоте 7,6 тыс. м и система детонации, вызывающая подрыв при ударе или при активации неконтактного взрывателя.
8 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 10:51
    Ну всё - сейчас все кому не лень начнут лепить модули УМПК на серийные боеприпасы....
    1. SergLv Звание
      SergLv
      0
      Сегодня, 10:58
      Ну и правильно, если это работает и дёшево. Зачем делать дорогое и менее эффективное.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 10:59
        У нас всё-равно: и проще и без всяких обкрасивливаний - на хомутах, дешево и сердито. И работает.
    2. Canecat Звание
      Canecat
      +1
      Сегодня, 11:00
      сейчас все кому не лень начнут лепить

      Вот арабы слепили... а толку? Поднимать 82 мину на самолете? К тому же блоки УМПК несколько великоваты
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 11:00
        Там даже 60 мм мину прилепили... ИМХО нет смысла, слишком слабый боеприпас.
        1. Nikolaevich I Звание
          Nikolaevich I
          0
          Сегодня, 11:18
          Цитата: Nexcom
          Там даже 60 мм мину прилепили... нет смысла, слишком слабый боеприпас

          Дык,это же для малых БПЛА ! По Сеньке шапка...его размера !
          1. Canecat Звание
            Canecat
            0
            Сегодня, 11:29
            По Сеньке шапка...его размера !

            Для Байрактара может и подойдет... для остальных великовато.
            Осталось в настройки коптера прогу прицеливания прописать
  2. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 11:29
    чепуха, а не концепция и боеприпасы, только как наработка опыта, а так и слабее наших планирующих корректируемых авиабомб и по силе взрыва и по дальности