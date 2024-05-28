Французский разработчик представил макет подлодки SMX 31

Французский концерн Naval Group представил макет 1:50 разрабатываемой им субмарины SMX 31. В рамках этого проекта планируется создать цифровой корабль на электрическом ходу, в котором будет объединен ряд особенно инновационных технологий. Как утверждается, новая ПЛ расстанется со многими устоявшимися концепциями.Субмарина, по форме, как считают разработчики, напоминающая кашалота, лишилась классической рубки; главный гидролокатор был перемещен в сторону носовой части (снизу), что приводит к меньшему сопротивлению при движении, вспомогательный сонар находится на корме; крыльчатки водометных движителей облачены в кожух и прикрыты двумя трубчатыми выступами по бокам ПЛ; материалы и внешнее покрытие спроектированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную скрытность.Водоизмещение подлодки составит 2700 т в надводном положении и 3200 т в подводном, она будет иметь длину 80 м и диаметр корпуса 11.2 м, за счет высокой автоматизации потребуется экипаж всего из 15 человек, к которым для решения определенных задач могут быть добавлены еще 12. Электроприводная установка позволит преодолевать не менее 7700 морских миль при скорости хода 5 узлов. ПЛ сможет находиться под водой в течение 30 дней, не всплывая на поверхность.В кормовой части расположены ПУ для запуска средств поражения. Предусмотрен специальный шлюз для водолазов и помещение для автономных подводных аппаратов.

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