Французский разработчик представил макет подлодки SMX 31

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Французский разработчик представил макет подлодки SMX 31

Французский концерн Naval Group представил макет 1:50 разрабатываемой им субмарины SMX 31. В рамках этого проекта планируется создать цифровой корабль на электрическом ходу, в котором будет объединен ряд особенно инновационных технологий. Как утверждается, новая ПЛ расстанется со многими устоявшимися концепциями.

Субмарина, по форме, как считают разработчики, напоминающая кашалота, лишилась классической рубки; главный гидролокатор был перемещен в сторону носовой части (снизу), что приводит к меньшему сопротивлению при движении, вспомогательный сонар находится на корме; крыльчатки водометных движителей облачены в кожух и прикрыты двумя трубчатыми выступами по бокам ПЛ; материалы и внешнее покрытие спроектированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную скрытность.





Водоизмещение подлодки составит 2700 т в надводном положении и 3200 т в подводном, она будет иметь длину 80 м и диаметр корпуса 11.2 м, за счет высокой автоматизации потребуется экипаж всего из 15 человек, к которым для решения определенных задач могут быть добавлены еще 12. Электроприводная установка позволит преодолевать не менее 7700 морских миль при скорости хода 5 узлов. ПЛ сможет находиться под водой в течение 30 дней, не всплывая на поверхность.

В кормовой части расположены ПУ для запуска средств поражения. Предусмотрен специальный шлюз для водолазов и помещение для автономных подводных аппаратов.

4 комментария
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  1. Zlat070 Звание
    Zlat070
    +5
    Сегодня, 09:09
    Ну над мультиками Путина смеялись! А у самих Дисней еще как работает! Особенно огоньки по бортам и реактивные двигатели понравились! ))
  2. Невский_ЗУ Звание
    Невский_ЗУ
    -1
    Сегодня, 09:15
    Ну, если с инженерной школой США всё понятно, но есть печатный станок, и даже ресурсы, то как обстоят дела у Франции с научными КБ, инженерами, ресурсами, энергией? На фоне деиндустриализации Европы, это очень интересно, как и с частичными потерями ресурсной базы Франции в Африке.
  3. Alien From Звание
    Alien From
    +1
    Сегодня, 09:36
    Французы прямо по Жулю Верну, Наутилус во всей красе. И ведь наверняка смогут.
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 09:54
    Францы могут, технологии у них есть, денег наверное хватит только на одну, но сделать точно смогут!