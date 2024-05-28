Министр обороны Германии: Обязательный призыв на военную службу возвращать не планируем

Такими стимулами может быть списание или как минимум частичное списание кредитов на обучение, бесплатная выдача водительских удостоверений после соответствующего обучения, другие варианты.

Падение рейтингов правящей в ФРГ коалиции диктует свои правила для Шольца и Ко. При этом есть вопросы, по которым коалиция оказывается разделена, расколота. Одним из таких вопросов стал вопрос, связанный с возвращением обязательного призыва на военную службу. Такой вариант «воинской повинности» действовал в Германии вплоть до 2011 года, после чего был отменён. Теперь разговоры о возвращении призыва в армию в ФРГ идут крайне активно.По этому поводу высказался министр обороны Борис Писториус, который, как считают некоторые немецкие эксперты, метит в канцлеры.По словам Писториуса, возвращаться к обязательному призыву Берлин не планирует. Однако перед властями Германии стоит задача наращивания численности вооружённых сил. Решать эту задачу Писториус и правительство в целом планируют «стимулированием добровольцев для подписания контракта».Писториус, который ранее называл ошибкой отмену обязательного призыва, на заседании СДПГ заявил:В целом Германия явно хочет использовать российский опыт, чтобы нарастить число военнослужащих, готовых подписать контракт. Но для Германии проблема в том, что всё меньше мужчин готовы идти на военную службу, так как доходы в гражданском секторе в большинстве случаев значительно выше, мало того, отправляться воевать за пределы Германии подавляющее большинство немцев не хотят – откровенно опасаются последствий для себя. Поэтому заявления Писториуса носят явный политический подтекст. Как только в Германии политик говорит о возвращении призыва в армию, его рейтинги тут же летят вниз.