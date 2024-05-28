Российский МИД раскритиковал заявление Байдена о том, что США в одиночку «победили фашизм»

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Российский МИД раскритиковал заявление Байдена о том, что США в одиночку «победили фашизм»

Соединенные Штаты в одиночку спасли мир от фашизма и освободили Европу. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

Пока еще хозяин Белого дома выступил на Арлингтонском кладбище в честь Дня памяти, где заявил, что американские солдаты в годы Второй мировой войны, высадившись в Европе, освободили ее, уничтожив фашизм. Да и вообще американские войска являются «освободителями», они много раз за свою историю «защищали независимость», освобождали различные страны и «победили фашизм».



Представители величайшего поколения, через неделю будет 80 лет с того дня, высадились на пляжах Нормандии, освободили континент и буквально спасли мир

— заявил Байден.

В российском МИДе раскритиковали заявление президента США об «единоличной победе» американцев над фашизмом, заявив, что американские лидеры через одного страдают «историческим ревизионизмом». Также отмечается, что США и другие западные страны давно пытаются принизить роль Советского Союза, записав победу на свой счет.

Современные президенты США через одного страдают синдромом исторического ревизионизма. Да и странно было бы ожидать от тех, кто финансирует неонацистский режим в Киеве и поставляет ему оружие, благодарности народам Советского Союза за победу над нацизмом. Сегодня американская исключительность — это предательство собственного антифашистского прошлого

— говорится в сообщении.
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:15
    «Да и вообще американские войска являются "освободителями", они много раз за свою историю "защищали независимость", освобождали различные страны» —

    — Вьетнам,Гренаду,Афганистан,Югославию,Ирак,Ливию,Сирию ...
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 06:18
    Действительно, вот как только амеры высадились в Европе - так сразу гитлеровцы и сдались. laughing
    Прям вот как нашим предкам было без амеров воевать.....
    Реально они там высадились чтобы не опоздать к разделу Европы - и только.

    зы А мир то весь амеры постоянно спасают. Весь мир наверно уже задолбался от их спасательства.
  3. Землекоп Звание
    Землекоп
    +1
    Сегодня, 06:20
    Высадились на пляжах ......этим все сказано. С кем они на этих пляжах воевали он подзабыл раскрыть. Одни кастраты больные раненые отбросы никчемные из всего фашистского войска которые были переведены с восточного фронта.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 06:23
      В целом общие потери союзников в День "Д" составили около 10 000 человек (6 603 — американцы, 2 700 — британцы, 946 — канадцы).

      Всего то.... Хотя один амер-инженер ещё в 2010 году мне втюхивал на голубом глазу что амеры там потеряли аж 50 000 бойцов, типа вот как пострадали за мир без гитлеровцев. На что я ему сказал - что, неужели так хреново операция была подготовлена, если такие большие потери были реально?
      И ещё - без ковровых бомбардировок Германии американской авиацией (!, то есть бритосы там не бомбили получалось, во как!) говорил что вы русские никогда бы не взяли Берлин ! wassat Благодетели.... laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 06:33
        Ну это так же как и поляки втюхивают - если бы не их эмигрантский полк пилотов, то никогда бы Бритосия не отбилась бы от налётов Люфтваффе и ФАУ-1. Типа бритосы то и вообще летать толком не умели. Только на бомберах своих. wassat
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:23
    Соединенные Штаты в одиночку спасли мир от фашизма и освободили Европу.
    Эта мысль десятки лет навязывается западному обывателю и, что характерно, молодое поколение верит в это уже безоговорочно. Планомерно история переписывается в угоду "гегемону" и его союзникам вычеркивая вклад СССР в победу над фашистской Германией. Гитлер со своими соратниками бурно аплодирует из Ада - Запад активно продвигает его идеи по уничтожению СССР (России) и исчезновению страны с политической карты мира.
  5. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 06:25
    Пока еще хозяин Белого дома выступил на Арлингтонском кладбище в честь Дня памяти, где заявил, что американские солдаты в годы Второй мировой войны, высадившись в Европе, освободили ее, уничтожив фашизм.

    В старые Советские времена был такой фильм "Неизвестная война", снятый тогда ещё американцами, а не нынешними пин дос сами. Там более-менее правдиво было изложено о Второй Мировой войне и роли Советского Союза в ней.
    Надо выложить в инет, дублировать его там почаще, чтобы люди в других странах увидели "сермяжную правду" о тех событиях, а не заявления нынешних политиков, расставшихся с умом и не понявшим этого.
  6. жарофф Звание
    жарофф
    +3
    Сегодня, 06:27
    Пока каждое выступление лидера или нашего представителя в ООН или главы МИДа не будет начинаться с перечисления стран воевавших за Гитлера и не будет озвучиваться тезис именно о нашей Победе, всё так и будет продолжаться. Подчёркиваю,каждое выступление