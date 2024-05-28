Российский МИД раскритиковал заявление Байдена о том, что США в одиночку «победили фашизм»
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Соединенные Штаты в одиночку спасли мир от фашизма и освободили Европу. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.
Пока еще хозяин Белого дома выступил на Арлингтонском кладбище в честь Дня памяти, где заявил, что американские солдаты в годы Второй мировой войны, высадившись в Европе, освободили ее, уничтожив фашизм. Да и вообще американские войска являются «освободителями», они много раз за свою историю «защищали независимость», освобождали различные страны и «победили фашизм».
Представители величайшего поколения, через неделю будет 80 лет с того дня, высадились на пляжах Нормандии, освободили континент и буквально спасли мир
— заявил Байден.
В российском МИДе раскритиковали заявление президента США об «единоличной победе» американцев над фашизмом, заявив, что американские лидеры через одного страдают «историческим ревизионизмом». Также отмечается, что США и другие западные страны давно пытаются принизить роль Советского Союза, записав победу на свой счет.
Современные президенты США через одного страдают синдромом исторического ревизионизма. Да и странно было бы ожидать от тех, кто финансирует неонацистский режим в Киеве и поставляет ему оружие, благодарности народам Советского Союза за победу над нацизмом. Сегодня американская исключительность — это предательство собственного антифашистского прошлого
— говорится в сообщении.
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