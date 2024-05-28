Родственники израильских заложников - Нетаньяху: Как неизбирательные бомбардировки Рафаха помогут вернуть наших близких домой?

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Родственники израильских заложников - Нетаньяху: Как неизбирательные бомбардировки Рафаха помогут вернуть наших близких домой?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал нанесённый ВВС ЦАХАЛ удар по густонаселённому палестинскому городу Рафах. Напомним, что в результате удара жертвами стали по меньшей мере 45 палестинцев, большая часть которых – старики, женщины и дети. За нанесение такого удара Нетаньяху подвергся критике со стороны лидеров ряда глав государств, особенно в связи с тем, что в ООН предостерегали правительство Израиля от бомбардировок Рафаха.

Нетаньяху в ходе своего выступления назвал гибель гражданских лиц «трагической ошибкой» и тут же всю ответственность переложил на ХАМАС.



При этом претензии в адрес Нетаньяху всё активнее высказывают родственники израильских заложников, не понимая, как неизбирательные бомбардировки могут поспособствовать тому, чтобы их родственники из плена вернулись домой.

Израильский премьер в Кнессете:

Те, кто говорит, что они там измотаны, что они не готовы или не могут выдержать давления, должны размахивать белым флагом. Но я буду бороться. Белый флаг поднимать не собираюсь. Зато в итоге мы поднимем знамя победы.

Это на фоне того, что в самом Израиле растёт число тех, кто считает, что победить ХАМАС военным путём не представляется возможным.

По словам Нетаньяху, борьба будет продолжаться, пока ХАМАС не будет уничтожен полностью.

Выступление израильского премьера несколько раз прерывалось громкими криками родственников 125-ти заложников:

Немедленно верните их домой!

Посмотрите им в глаза.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид призвал Нетаньяху уйти в отставку.

Лапид:

Господин Нетаньяху, почему вы ещё здесь? Почему вы не написали заявление об отставке?

Нетаньяху заявил, что капитулировать не собирается.
5 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:19
    «Нетаньяху в ходе своего выступления назвал гибель гражданских лиц "трагической ошибкой"» —

    — «Это больше, чем преступление, это ошибка» ...
    1. ada Звание
      ada
      0
      Сегодня, 06:30
      Не-не, там ошибок нет, там борьба за плацдарм на БВ, за Американский плацдарм. Там не то, что палестинцев не жалко, там и израильтян не сильно оберегают, самое главное, чтоб всегда оставался потенциал, ну то есть - по расчету, Шоба хватило на первое время wassat
  2. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 06:25
    Ваши близкие стали инструментом в его грязных политических играх, пытайтесь связываться и договариваться с хамас сами, может за какой выкуп сможете выторговать, властям на вас класть с прибором...
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:29
    Зато в итоге мы поднимем знамя победы.
    Над чем будет поднято это знамя? Над десятками тысяч убитых мирных палестинцев и развалинами их домов? Над убитыми израильскими военными заложниками, которых шли "освобождать"? А может все таки над политическим трупом Нетаньяху?
  4. Freddy
    Freddy
    0
    Сегодня, 06:33
    Думаю,что после таких бомбардировок, вряд-ли заложники целы.Нетаньяху об этом догадывается.