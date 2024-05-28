Родственники израильских заложников - Нетаньяху: Как неизбирательные бомбардировки Рафаха помогут вернуть наших близких домой?

Те, кто говорит, что они там измотаны, что они не готовы или не могут выдержать давления, должны размахивать белым флагом. Но я буду бороться. Белый флаг поднимать не собираюсь. Зато в итоге мы поднимем знамя победы.

Немедленно верните их домой!

Посмотрите им в глаза.

Господин Нетаньяху, почему вы ещё здесь? Почему вы не написали заявление об отставке?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал нанесённый ВВС ЦАХАЛ удар по густонаселённому палестинскому городу Рафах. Напомним, что в результате удара жертвами стали по меньшей мере 45 палестинцев, большая часть которых – старики, женщины и дети. За нанесение такого удара Нетаньяху подвергся критике со стороны лидеров ряда глав государств, особенно в связи с тем, что в ООН предостерегали правительство Израиля от бомбардировок Рафаха.Нетаньяху в ходе своего выступления назвал гибель гражданских лиц «трагической ошибкой» и тут же всю ответственность переложил на ХАМАС.При этом претензии в адрес Нетаньяху всё активнее высказывают родственники израильских заложников, не понимая, как неизбирательные бомбардировки могут поспособствовать тому, чтобы их родственники из плена вернулись домой.Израильский премьер в Кнессете:Это на фоне того, что в самом Израиле растёт число тех, кто считает, что победить ХАМАС военным путём не представляется возможным.По словам Нетаньяху, борьба будет продолжаться, пока ХАМАС не будет уничтожен полностью.Выступление израильского премьера несколько раз прерывалось громкими криками родственников 125-ти заложников:Лидер израильской оппозиции Яир Лапид призвал Нетаньяху уйти в отставку.Лапид:Нетаньяху заявил, что капитулировать не собирается.