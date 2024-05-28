«Сырский поторопился»: В Минобороны Франции опровергли слова главкома ВСУ об отправке французских военных на Украину
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Франция пока не принимала решения об отправке военных инструкторов на Украину, вопрос все еще прорабатывается. Об этом сообщил телеканал BFM Business со ссылкой на Министерство обороны республики.
Главком ВСУ Сырский «поторопился», разместив на своей странице в соцсети информацию о якобы принятом Парижем решении об отправке французских военных. Да и Минобороны Украины «включило заднюю», заявив, что никаких французов на украинской территории нет, а фраза о «подписанных документах» говорит о том, что в Киеве просто хотят избежать бюрократических проволочек в будущем, готовя их заранее.
Согласно сообщению украинского МО, переговоры с Францией ведутся с февраля этого года, в Киеве очень хотят видеть французов на территории Украины, поскольку за ними могут последовать и другие страны.
Минобороны совместно с генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение.
— заявили в Минобороны Украины.
Ранее Сырский заявил, что Франция уже приняла решение отправить военных инструкторов на Украину для организации обучения украинских солдат, а он лично готов встречать первых французов. Сообщение такого рода генерал разместил в Сети после переговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.
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