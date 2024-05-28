«Сырский поторопился»: В Минобороны Франции опровергли слова главкома ВСУ об отправке французских военных на Украину

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«Сырский поторопился»: В Минобороны Франции опровергли слова главкома ВСУ об отправке французских военных на Украину

Франция пока не принимала решения об отправке военных инструкторов на Украину, вопрос все еще прорабатывается. Об этом сообщил телеканал BFM Business со ссылкой на Министерство обороны республики.

Главком ВСУ Сырский «поторопился», разместив на своей странице в соцсети информацию о якобы принятом Парижем решении об отправке французских военных. Да и Минобороны Украины «включило заднюю», заявив, что никаких французов на украинской территории нет, а фраза о «подписанных документах» говорит о том, что в Киеве просто хотят избежать бюрократических проволочек в будущем, готовя их заранее.



Согласно сообщению украинского МО, переговоры с Францией ведутся с февраля этого года, в Киеве очень хотят видеть французов на территории Украины, поскольку за ними могут последовать и другие страны.

Минобороны совместно с генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение.

— заявили в Минобороны Украины.

Ранее Сырский заявил, что Франция уже приняла решение отправить военных инструкторов на Украину для организации обучения украинских солдат, а он лично готов встречать первых французов. Сообщение такого рода генерал разместил в Сети после переговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.
9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:40
    «Сырский поторопился» —

    — «Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь» ...
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 07:12
      Прыжки - национальная забава, не до " Гоп' тут
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 06:49
    Сырский «поторопился», разместив на своей странице в соцсети информацию о якобы принятом Парижем решении об отправке французских военных
    "Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет". При аховом положении ВСУ остается только самоуспокаиваться вбрасывая в инфополе то о чем мечтаешь. А по поводу французов - они там есть, правда не в том количестве, как бы хотелось Сырскому.
    1. Denis812 Звание
      Denis812
      +1
      Сегодня, 07:35
      Те французы, что есть не являются официально военными государства Франция.
      Просто наёмники.

      А та хотелка, что написал Сырский это именно присутствие официальных военных.
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 06:50
    Главком ВСУ Сырский «поторопился», разместив на своей странице в соцсети информацию о якобы принятом Парижем решении об отправке французских военных.

    Сырский не поторопился, а проговорился, а еще точнее похвастался об участии французского иностранного легиона на стороне ВСУ. Недавно в СМИ была инфа об обнаружении трупа француза на донецком направлении.
    p.s. Слово "шаромыжник" появилось в 1812 году от французского Cher ami (шер ами, милый друг) - словами, с которыми голодные французские солдаты сдавались в плен русским.
  4. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 06:59
    Главком ВСУ Сырский «поторопился», разместив на своей странице в соцсети информацию о якобы принятом Парижем решении об отправке французских военных. Да и Минобороны Украины «включило заднюю», заявив, что никаких французов на украинской территории нет, а фраза о «подписанных документах» говорит о том, что в Киеве просто хотят избежать бюрократических проволочек в будущем, готовя их заранее.

    Заврались вконец как одни, так и другие. Уже сами мало понимают, что плетут и где реальность, а где их фантазия. Ляпнул с вечера "по пьяни", а утром в отказ, типа не правильно поняли
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 07:28
    Болтают, много, причём все...
    Язык без костей, а за берет, который несут, отвечать никому не придётся, лишь бы говорили/врали в правильном русле.
  6. hammerite Звание
    hammerite
    0
    Сегодня, 07:54
    Рустэм Умеров - справжний украинец ?
    laughing
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 09:21
    Вчера видео уже крутили по ящику . Как в окопе нашли француза (200) , КОТОРОГО НЕТ