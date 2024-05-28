Украинский репортёр: Из примерно сотни новобранцев в 125-ю бригаду ВСУ смогли зачислить лишь троих, остальные к службе не пригодны

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Украинский репортёр: Из примерно сотни новобранцев в 125-ю бригаду ВСУ смогли зачислить лишь троих, остальные к службе не пригодны

Украинские активисты недовольны тем, как идёт процесс набора и подготовки военнослужащих. Основные претензии связаны с тем, что уровень подготовки новобранцев в значительной степени упал, что сказывается на ситуации вдоль линии фронта.

Одним из тех, кто выражает недовольство, является небезызвестный украинский репортёр Ю.Бутусов. По его словам, на передовую бросают пополнение, которое попросту не пригодно к службе.



Бутусов:

В 125-ю бригаду ВСУ, которая ведёт бои в Волчанске, прислали более сотни человек. Но они оказались не пригодны к службе. В итоге из более чем ста в штат бригады зачислили лишь троих.

При этом, по словам украинского репортёра, в отчётах, которые «ушли наверх», всё обставлено так, что «бригада пополнилась личным составом».

125-я бригада – та самая, в отношении командования и личного состава которой на Украине ведётся расследование. Личный состав бригады обвиняют в «самовольном оставлении позиций», в результате чего российские войска значительно продвинулись. В самой бригаде заявили, что от штатного личного состава на момент отступления оставалось не более трети и удержать позиции было невозможно.

Напомним, что ранее перед главкомом Сырским была поставлена задача «провести аудит» в ВСУ. Аудит был проведён. Причём Зеленскому доложили, что в войсках есть «сотни тысяч военнослужащих», которые могут участвовать в боях. Бутусов же утверждает, что всё это только на бумаге.
13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:50
    «На передовую бросают пополнение, которое попросту не пригодно к службе» —

    — А их не на "службу" туда послали ...
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 07:02
    И их ессно отпустили??К мамке домой... belay Так же и пойдут на фронт в какой нибудь ТрО
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 07:05
    Не, ну 97 из 100 не пригодны - это уже перебор в другую сторону. Пальцев нет на курок понажимать? Какие-то крайности в описании.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 07:08
      Ну,Вы же видите на кого ссылаются авторы статьи.Бутусов там давно "свою" игру ведет..
      1. seamen2 Звание
        seamen2
        +1
        Сегодня, 08:55
        *.Бутусов там давно "свою" игру ведет*..
        Вот кстати, а Бутусов от пригоден ли..Раз так уж переживает.
    2. Denis812 Звание
      Denis812
      +1
      Сегодня, 07:26
      ну разумеется это гипербола, но в принципе половина могла отказаться от службы вообще. И по факту они вроде есть, но от выхода на ЛБС отказываются, приказы не выполняют и т.п.
      А вторая половина - либо болезные мужички за 45-50 с артритами и прочими вещами. Которые в принципе-то воевать готовы, но по состоянию здоровья не могут.
      Либо аналогичного возраста алкаши-нарики, которые тоже не отказываются, но их как бы страшно куда-то отправлять на ЛБС, ибо нет вообще понимания, что они там будут делать - перестреляют друг друга или барбитуратом обдолбаются.

      Так что вроде пополнение прибыло, а по сути никого и не поставить в строй.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 07:25
    Есть у них проблемы с пополнением ЛС.... что будет дальше, фиг её знает.
    Для нас важно одно, как они будут держатся на передовой, потому как именно они нам противостоять нашим воинам.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 07:30
    прислали более сотни человек. Но они оказались не пригодны к службе.
    Что-то слишком привередливы командиры при том, что постоянно жалуются на нехватку л/с. Куда отправили 97 из 100? Как-то не срастается с тем, что гребут всех подряд лишь бы засунуть в окопы, а тут вдруг забраковывают.
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 07:41
      В бригаде не нужны "все подряд". Иначе будет ситуация, когда сверху требуют выполнения задач, как с полной бригады, а по факту половина личного состава небоеспособна.
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        +2
        Сегодня, 07:54
        В бригаде не нужны "все подряд"
        Вы это серьезно? Наверное очереди из здоровых мужиков стоят у ТЦК, а на место в бригаде конкурс? Зачем тогда принудительная повальная мобилизация на украине?
        1. solar Звание
          solar
          +1
          Сегодня, 08:02
          Поставьте себя на место командира любого боевого подразделения. Сверху смотрят- штаты укомплектованы? Значит, ставим задачи как полностью укомплектованому подразделению. А если по факту личный состав наполовину небоеспособен и не может выполнить поставленную задачу? Поэтому и не хотят брать в часть непригодных.
          А у военкоматов свой подход. Их интересует количество.
          1. Nastia Makarova Звание
            Nastia Makarova
            +1
            Сегодня, 08:23
            все верно, а потом с командира жестко спросят почему не выполнил задачу, после прихода сырского много командиров были сняты что тоже сказалось на боеспособность
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 09:23
      Да бригада просто не хочет попоняться, чтобы вновь не оказаться на передовой