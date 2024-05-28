В 125-ю бригаду ВСУ, которая ведёт бои в Волчанске, прислали более сотни человек. Но они оказались не пригодны к службе. В итоге из более чем ста в штат бригады зачислили лишь троих.

Украинские активисты недовольны тем, как идёт процесс набора и подготовки военнослужащих. Основные претензии связаны с тем, что уровень подготовки новобранцев в значительной степени упал, что сказывается на ситуации вдоль линии фронта.Одним из тех, кто выражает недовольство, является небезызвестный украинский репортёр Ю.Бутусов. По его словам, на передовую бросают пополнение, которое попросту не пригодно к службе.Бутусов:При этом, по словам украинского репортёра, в отчётах, которые «ушли наверх», всё обставлено так, что «бригада пополнилась личным составом».125-я бригада – та самая, в отношении командования и личного состава которой на Украине ведётся расследование. Личный состав бригады обвиняют в «самовольном оставлении позиций», в результате чего российские войска значительно продвинулись. В самой бригаде заявили, что от штатного личного состава на момент отступления оставалось не более трети и удержать позиции было невозможно.Напомним, что ранее перед главкомом Сырским была поставлена задача «провести аудит» в ВСУ. Аудит был проведён. Причём Зеленскому доложили, что в войсках есть «сотни тысяч военнослужащих», которые могут участвовать в боях. Бутусов же утверждает, что всё это только на бумаге.