Глава Погранслужбы ФСБ России сообщил об активизации украинских спецслужб на границе
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Украинские спецслужбы наращивают разведывательную активность у российских границ. Об этом рассказал первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
Украинские спецслужбы целиком и полностью подчинены западным, в частности США и Великобритании. При их содействии Киев планирует операции на границе России и в ближней приграничной зоне. Кроме действий различных разведывательных групп, забрасываемых на российскую территорию, ведется активная работа по вербовке жителей приграничных районов с целью получения интересующей информации. Обстановка на границе с Украиной остается напряженной.
При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность.
Активизация украинских спецслужб произошла после начала российской спецоперации, за время проведения СВО пресечено 29 попыток проникновения на территорию России вооруженных формирований и различных диверсионно-разведывательных групп. Пограничники вместе с силами прикрытия границы неоднократно вступали в бой, останавливая прорывы ВСУ.
Отметим, что операции на границе и в приграничных районах России планирует и проводит военная разведка Украины, возглавляемая Кириллом Будановым* (внесен в список экстремистов и террористов в России), хотя активность проявляет и СБУ.
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