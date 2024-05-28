Глава Погранслужбы ФСБ России сообщил об активизации украинских спецслужб на границе

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Глава Погранслужбы ФСБ России сообщил об активизации украинских спецслужб на границе

Украинские спецслужбы наращивают разведывательную активность у российских границ. Об этом рассказал первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

Украинские спецслужбы целиком и полностью подчинены западным, в частности США и Великобритании. При их содействии Киев планирует операции на границе России и в ближней приграничной зоне. Кроме действий различных разведывательных групп, забрасываемых на российскую территорию, ведется активная работа по вербовке жителей приграничных районов с целью получения интересующей информации. Обстановка на границе с Украиной остается напряженной.



При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность.

- приводит РИА Новости слова Кулишова.

Активизация украинских спецслужб произошла после начала российской спецоперации, за время проведения СВО пресечено 29 попыток проникновения на территорию России вооруженных формирований и различных диверсионно-разведывательных групп. Пограничники вместе с силами прикрытия границы неоднократно вступали в бой, останавливая прорывы ВСУ.

Отметим, что операции на границе и в приграничных районах России планирует и проводит военная разведка Украины, возглавляемая Кириллом Будановым* (внесен в список экстремистов и террористов в России), хотя активность проявляет и СБУ.
12 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 07:05
    Конечно,активизировались.Причем давно.В чем новость?Надеюсь что и наши там шерстят.За ленточкой
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +4
      Сегодня, 07:47
      Цитата: dmi.pris1
      Конечно,активизировались.Причем давно.В чем новость?Надеюсь что и наши там шерстят.За ленточкой

      Наши пограничники - молодцы! «За тех, кто после 20.00!» С праздником вас! drinks
  2. НСВ Звание
    НСВ
    +2
    Сегодня, 07:06
    Только полное уничтожение ведроголовых может обеспечить безопасность госграницы!!!
  3. Владимир Михалев Звание
    Владимир Михалев
    0
    Сегодня, 07:11
    Там простая история. "Придут в Белгород и еще ряд регионов и власть местные снесут". Старая песня о главном. Что сказать........................
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:13
    ВРАГ У ВОРОТ!
    Вроде как ничего нового, просто по мере того, чем хуже у них обстановка, чем хуже у них дела, тем жесче и коварные они будут действовать там, где мы плохо за ними следим и не готовы дать жёсткий отпор.
    Создать локальное преимущество и нанести какой то вред, гораздо легче, чем осуществить, что то важное на передовой, где у них нет преимуществ.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 07:16
    «Глава Погранслужбы ФСБ России сообщил об активизации украинских спецслужб на границе» —

    — Сегодня будьте особенно бдительны.С Праздником,пограничники! ...
  6. Юлиан_Б Звание
    Юлиан_Б
    +1
    Сегодня, 07:33
    Цитата: dmi.pris1
    Конечно,активизировались.Причем давно.В чем новость?Надеюсь что и наши там шерстят.За ленточкой

    Подготавливают может к "ДРГ" с танками и пехотой под 100 человек.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 07:39
    Глава Погранслужбы ФСБ России сообщил об активизации украинских спецслужб на границе
    Наверное было бы странно если спецслужбы противника не активизировали свою деятельность. Активизацию необходимо было учитывать еще при планировании начала СВО.
  8. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 08:37
    Тут российские генералы МО эффективно работали (и работают) на врага. Что уж говорить про жителей приграничных районов.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 08:45
      Цитата: алабурга
      Тут российские генералы МО эффективно работали (и работают) на врага.

      У Вас есть данные об этом? Приёмная ФСБ открыта. Если честно, имея на руках ТАКИЕ сведения, не обращаться в соответствующие структуры, не публиковать... ничего не делать с ними, граничит с... ну... с очень нехорошим поступком, скажем так.
      1. алабурга Звание
        алабурга
        +1
        Сегодня, 08:51
        А Вы, наивный, полагаете что тимурку и его команду за коррупцию взяли что ли ? Так другие воруют в больших масштабах и тишина, вертикаль не парится. А в случае с тимуркой, генеральская государственная измена вынудила вертикаль вмешаться, а коррупция это прикрытие, и не более.
  9. Radikal Звание
    Radikal
    0
    Сегодня, 09:41
    Цитата: Ясная
    Цитата: dmi.pris1
    Конечно,активизировались.Причем давно.В чем новость?Надеюсь что и наши там шерстят.За ленточкой

    Наши пограничники - молодцы! «За тех, кто после 20.00!» С праздником вас! drinks

    После 20.00 уже вчера друг-друга поздравляли, так как пограничные сутки начинаются в это время. hi soldier