«В борьбе с Китаем ставка сделана на маневренность»: Япония списала танки Type 74

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«В борьбе с Китаем ставка сделана на маневренность»: Япония списала танки Type 74

Сухопутные силы Японии сняли с вооружения ОБТ Type 74, производившийся местным концерном Mitsubishi Heavy Industries в 1975-1988 годах. Он являлся основой бронированных боевых порядков до появления танка Type 90, выпускавшегося с 1990 года.

На конец 2023 года в войсках числилось около 90 единиц Type 74. В связи с принятым решением о списании танка подразделения, имевшие его на вооружении, подлежат расформированию. Личный состав направляется главным образом в части, эксплуатирующие колесные бронемашины Type 16 MCV 8x8, вооруженные 105-мм пушками. После принятия их на вооружение в 2017 году армия в общей сложности получила около 140 машин.



Type 16 пошел в войска в соответствии с концепцией военного строительства, принятой еще в начале прошлого десятилетия:

В 2011 году сухопутные силы решили сделать ставку на маневренность своих боевых порядков, чтобы эффективно бороться с предполагаемой угрозой со стороны Китая

- говорится на ресурсе AAG.

В рамках этой концепции Type 74 после насыщения армии Type 16 оказался невостребованным, в связи с чем в итоге и ушел «на покой». Данный 38-тонный танк оснащен 105-мм танковой пушкой L7. Всего было произведено около 850 единиц.

Зеленский уже обратился в Токио за партией Type 74?..

15 комментариев
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  1. anatolv Звание
    anatolv
    +8
    Сегодня, 07:27
    А чо Япония планировала десантные операции на материковую часть Китая? Или китайцы хотели коварно напасть на Японию?
    1. Попандос Звание
      Попандос
      +3
      Сегодня, 08:16
      Вообще-то у них такая "любовь" к друг другу, что готовы задушить на смерть.
      Скорее всего планы что у китайцев, что у жапанцев, при замесе в регионе, мочить друг друга везде где смогут. Наверное поэтому сделали ставку на маневренность войск.
    2. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      +1
      Сегодня, 08:16
      Цитата: anatolv
      А чо Япония планировала десантные операции на материковую часть Китая? Или китайцы хотели коварно напасть на Японию?

      Ответы на вопросы не знает никто... Просто велят вбухать деньги в ВПК, а здравый смысл, это ... к пингвинам наверно. request
  2. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +6
    Сегодня, 07:33
    Странно, что сей пепелац не будет передан Украине. Он не хуже Леопарда 1, как САУ.
    1. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      +2
      Сегодня, 08:20
      Цитата: Виктор Ленинградец
      Странно, что сей пепелац не будет передан Украине. Он не хуже Леопарда 1, как САУ.

      Dураков нет, такая корова нужна самому. Резерв, а может и лет через 10 сами переплавят 3500 тонн высоколегированной стали, так никаких денег не надо.
  3. abrakadabre Звание
    abrakadabre
    +2
    Сегодня, 07:38
    География японских островов и маневр крупных соединений бронетехники плохо сочетаются.
    Или по факту разбора БД на Украине решили, что разбегаться как тараканы при ударе китайских БПЛА важнее чем броня.
    Ну что ж, умрут уставшие.
  4. Наган Звание
    Наган
    +4
    Сегодня, 07:40
    Зеленский: "Выбрасываете танки на помойку? У меня есть отличная помойка!"
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 07:48
    В 2011 году сухопутные силы решили сделать ставку на маневренность своих боевых порядков, чтобы эффективно бороться с предполагаемой угрозой со стороны Китая
    Японцы планируют в случае "высадки китайского десанта" (китайцы попрут захватывать Японию?) маневрировать танковыми подразделениями? В этом случае для них самый лучший выход закапывать танки в землю создавая укрепрайоны на опасных участках побережья и использовать их, как огневые точки. Трудно верится в то, что ГШ НОАК планирует высадку своего десанта на японских островах.
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +1
      Сегодня, 08:27
      Трудно верится в то, что ГШ НОАК планирует высадку своего десанта на японских островах.

      Если не совсем ограниченные люди, то ДОЛЖНЫ планировать.
  6. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 08:13
    В 2011 году сухопутные силы решили сделать ставку на маневренность своих боевых порядков, чтобы эффективно бороться с предполагаемой угрозой со стороны Китая
    fool fool Великий самурай никогда не видел карт и не знает, что у него нет границы с Китаем. Если Китай вторгнется в Японию, то ее танки не спасут, запаришься прыгать с острова на остров. fool Т-72 нужно... feel
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +1
      Сегодня, 08:33
      Это у них исторически так сложилось с 16.08.1281 г. Главное - божественный ветер, который уничтожит флот противника и прекратит снабжение высаженного десанта. Последний станет лёгкой добычей обороняющихся.
  7. Single-n Звание
    Single-n
    +2
    Сегодня, 08:30
    Угадайте кому их теперь впарят?
  8. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 08:33
    Автор поленился нормально переписать текст из Википедии по этому танку. Из статьи понятно только одно, что танк списан. Дополню текст для понимания, сколько было выпущено танков указанного типа.
    :
    Т-74 74式戦車 (яп. Нанаёнсики сэнся) — основной боевой танк Сухопутных сил самообороны Японии 1970-х годов. Разработан КБ Мицубиси в 1962—1973 годах и принят на вооружение в 1975 году. Выпускался серийно с 1975 по 1988 год, общий выпуск составил 873 экземпляра. До начала серийного производства танка Т-90 в 1990 году, был самым совершенным танком Сухопутных сил самообороны Японии. По состоянию на 2010 год, в составе Сил самообороны Японии всё ещё числилось 560 Т-74.
    В 2012 году на вооружение СССО Японии был принят Т-10, призванный заменить морально устаревший Т-74 и дополнить танковый парк Т-90.
  9. алабурга Звание
    алабурга
    +1
    Сегодня, 08:33
    Идет подготовка к СВО на Тайване. Фашингтон готовит свое пушечное суши для войны с Китаем.
  10. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 08:40
    Сухопутные силы Японии сняли с вооружения ОБТ Type 74, производившийся местным концерном Mitsubishi Heavy Industries в 1975-1988 годах.

    Первая мысль - украине отдадут.
    Конец статьи - именно эта мысль