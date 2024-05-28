«В борьбе с Китаем ставка сделана на маневренность»: Япония списала танки Type 74
15
Сухопутные силы Японии сняли с вооружения ОБТ Type 74, производившийся местным концерном Mitsubishi Heavy Industries в 1975-1988 годах. Он являлся основой бронированных боевых порядков до появления танка Type 90, выпускавшегося с 1990 года.
На конец 2023 года в войсках числилось около 90 единиц Type 74. В связи с принятым решением о списании танка подразделения, имевшие его на вооружении, подлежат расформированию. Личный состав направляется главным образом в части, эксплуатирующие колесные бронемашины Type 16 MCV 8x8, вооруженные 105-мм пушками. После принятия их на вооружение в 2017 году армия в общей сложности получила около 140 машин.
Type 16 пошел в войска в соответствии с концепцией военного строительства, принятой еще в начале прошлого десятилетия:
В 2011 году сухопутные силы решили сделать ставку на маневренность своих боевых порядков, чтобы эффективно бороться с предполагаемой угрозой со стороны Китая
- говорится на ресурсе AAG.
В рамках этой концепции Type 74 после насыщения армии Type 16 оказался невостребованным, в связи с чем в итоге и ушел «на покой». Данный 38-тонный танк оснащен 105-мм танковой пушкой L7. Всего было произведено около 850 единиц.
Зеленский уже обратился в Токио за партией Type 74?..
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация