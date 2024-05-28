ВСУ нанесли удар по Луганску снарядами РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью
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Украинские вооруженные формирования нанесли удар по столице ЛНР боеприпасами с кассетной боевой частью. Об этом сообщили власти региона.
ВСУ произвели обстрел мирных городов ЛНР, накануне удар был нанесен по Луганску. Причем украинские боевики использовали тактику двойного удара, применяемую уже довольно длительное время. Это когда второй удар по тем же координатам наносится через какое-то время, чтобы было больше жертв.
Первый удар по Луганску был нанесен накануне вечером, обстрел велся РСЗО HIMARS, применялись снаряды с кассетной боевой частью. ПВО перехватила часть снарядов, тем не менее в городе возникло возгорание, куда прибыли экстренные службы. Когда работы по тушению пожара были в самом разгаре, ВСУ нанесли второй удар, также ракетами с кассетной боевой частью, но хорошо сработала ПВО. Предварительно, жертв удалось избежать.
Украинские националисты нанесли очередной ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами. В результате атаки началось возгорание. На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
- написал в своем ТГ-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.
Как уточнили местные жители, в вечернее время в городе были слышны громкие взрывы, а также наблюдался пожар.
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