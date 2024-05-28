ВСУ нанесли удар по Луганску снарядами РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью

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ВСУ нанесли удар по Луганску снарядами РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью

Украинские вооруженные формирования нанесли удар по столице ЛНР боеприпасами с кассетной боевой частью. Об этом сообщили власти региона.

ВСУ произвели обстрел мирных городов ЛНР, накануне удар был нанесен по Луганску. Причем украинские боевики использовали тактику двойного удара, применяемую уже довольно длительное время. Это когда второй удар по тем же координатам наносится через какое-то время, чтобы было больше жертв.



Первый удар по Луганску был нанесен накануне вечером, обстрел велся РСЗО HIMARS, применялись снаряды с кассетной боевой частью. ПВО перехватила часть снарядов, тем не менее в городе возникло возгорание, куда прибыли экстренные службы. Когда работы по тушению пожара были в самом разгаре, ВСУ нанесли второй удар, также ракетами с кассетной боевой частью, но хорошо сработала ПВО. Предварительно, жертв удалось избежать.

Украинские националисты нанесли очередной ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами. В результате атаки началось возгорание. На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

- написал в своем ТГ-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

Как уточнили местные жители, в вечернее время в городе были слышны громкие взрывы, а также наблюдался пожар.
16 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 07:33
    Бьют туда, куда достанут и к сожалению им дают боеприпасы, с помощью которых можно бить далеко...
    Как отразить все угрозы??? Да никто этого не умеет, не может, ударные системы угроза серьёзная, куда бить, враг не ограничивает себя никакими рамками!
    1. мазута Звание
      мазута
      +4
      Сегодня, 08:02
      Может надо применять старую мысль:"Враг моего врага,мой друг?"И "поделиться"соответствующими средствами с дружественными странами и организациями ?Уже наносят удары не то что по городам,территориям "старым,новым",уже лупят по системе СПРН.Нас относительно не "трогают"пока есть ядерная триада,первый щит уже пробивают.Следующее что?Видимо будут топить подводный флот,по стратегам и аэродромам уже пытаются наносить удары,лишают "глаз"поражая системы о запусках ракет.Остаются еще шахты.Но скоро и до них дойдет такими темпами.Линии,черточки не помогают как их не разукрашивай.Готов ли коллективный Запад сгинуть вместе с нами?Европа считает видно что находится от России где то на расстоянии от Земли до Солнца и при любом раскладе не пострадает.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 08:09
        ядрёная триада дело такое, не для войны, а как раз до того, что б она не случилась...
        Пробили один из щитов.... КАКОЙ?
        Исходя из своих знаний, предпочтений и всего остального прочего, можем смотреть на тему/проблему под разными, своими углами и это не то, что нормально, это так есть.
        На мой взгляд единственное что сложно рассматривать, много непонятного при рассмотрении с разных сторон, это тема... в общем, много вопросам к нашим руководящим!!!
    2. hammerite Звание
      hammerite
      +5
      Сегодня, 08:10
      Цитата: rocket757
      Как отразить все угрозы???


      Лучшая ПВО - танки на аэродромах противника.

      Морская блокада, безполётная зона, полное разрушение железных и автомобильных путей с запада.
      Избирательное уничтожение главарей хунты.
      И, в порядке бреда: 30 километровая полоса сплошных разрушений и радиационного заражения в результате ядерных ударов.
    3. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 08:12
      Цитата: rocket757
      Как отразить все угрозы??? Да никто этого не умеет

      Только наземная операция.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 08:41
        свои танки на аэродромах противника, это понятно, но .... как понять про какую то "санитарную зону"???
        Вроде как слова, слова, но тот кто такое говорит ... таких лиц, их слова, приходится воспринимать серьёзно.
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +8
    Сегодня, 07:41
    Цитата: rocket757

    Как отразить все угрозы??? Да никто этого не умеет, не может, ударные системы угроза серьёзная, куда бить, враг не ограничивает себя никак!

    Клин клином вышибают...где то по раскиданным по всему миру базам США должно прилететь высокоточное оружие с кассетный боевой частью...от местных борцов за свободу.
    1. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      +6
      Сегодня, 07:46
      Цитата: Леха с Андроида.
      Клин клином вышибают...где то по раскиданным по всему миру базам США должно прилететь высокоточное оружие с кассетный частью...от местных борцов за свободу.

      Давно пора, раз самим мундир не позволяет... feel
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 08:45
      "прикольно" было слышать разговоры о "западных партнерах", особенно тогда, когда ... в общем понятно и очень неприятно... хотя совсем другое, конкретное определение этому есть!!!
  3. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +3
    Сегодня, 07:44
    ВСУ нанесли второй удар, также ракетами с кассетной боевой частью, но хорошо сработала ПВО.
    soldier Молодцы! За ПВО! hi
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 08:03
    Украинские националисты нанесли очередной ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами.
    К сожалению пока у них есть такая возможность будут продолжать кошмарить именно мирное население. Только уничтожение этой нечисти может исправить ситуацию. Все же показательный удар по Банковой и др. административным центрам в городах украины необходим (хотя бы разовый).
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 08:14
      Цитата: rotmistr60
      Украинские националисты нанесли очередной ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами.
      К сожалению пока у них есть такая возможность будут продолжать кошмарить именно мирное население. Только уничтожение этой нечисти может исправить ситуацию. Все же показательный удар по Банковой и др. административным центрам в городах украины необходим (хотя бы разовый).

      Морально- психологическое и информационное напряжение, это один из важнейших факторов войны. Англосаксы это понимают очень хорошо.
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 09:03
      Как ни крути, основная проблема в голове верховного горбачевца и его приближенных. Они не рушат инфраструктуру "по гуманитарным соображениям", "по политическим соображениям" не сбивают разведывательные беспилотники штатов, в результате вся без проблем завезенная гадость летит сюда, рушит нашу инфраструктуру, убивает наших людей, к ним гуманитарные соображения видимо не относятся. Главное, что не доходит до кремлевских - затянутый конфликт множит потери и ободряет врага, а значит приближает вероятность ядерной войны.
  5. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    +2
    Сегодня, 08:04
    Идет по нарастающей. .. И не факт что влупят по Ро тову на Дону..Может уже пора Укре поставить ультиматум..
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +4
      Сегодня, 08:17
      Цитата: Turbuta Dave
      Идет по нарастающей. .. И не факт что влупят по Ро тову на Дону..Может уже пора Укре поставить ультиматум..

      Ультиматумы ставят воюющие генералы, а не занимающиеся бизнесом, собственными усадьбами и ежегодной сменой машин жёнам.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 09:07
        Ультиматумы ставят крепкие, цельные политики. Горбачевцы ставить ультиматумов не могут/не хотят по своим горбачевским заморочкам. "Удары возмездия" вполне эффективны, они не превращаются в удары превентивные только по политическим мотивам.