В ночь на 28 мая ВС РФ нанесли удары по позициям и объектам противника в Боровой, в южной части Волчанска, а также в Киевской и Черкасской областях
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В ночное время суток российские Вооружённые силы нанесли новые удары по объектам и позициям противника в различных регионах.
Громко было в южной части Волчанска Харьковской области и его пригородах. Для уничтожения живой силы и техники противника ВКС РФ использовали, в том числе, авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции. Такие ударные средства на самой Украине стали называть «большой головной болью» для войск на передовой.
По последним данным, поражены скопления живой силы к югу от реки Волчья, откуда противник вёл обстрелы северной, освобождённой нашими войсками, части Волчанска. ФАБ-500 с УМПК превратили позиции ВСУ на ряде территорий в груду обломков бетона, арматуры, перемешанных с землёй.
Осуществлено уничтожение резервных подразделений ВСУ в районе Боровой Харьковской области.
Взрывы в ночь на 28 мая прогремели и в сотнях километров от линии фронта – на объектах киевского режима. Использовались БПЛА-«камикадзе» типа «Герань».
Украинская сторона заявляет о взрывах в районе города Белая Церковь Киевской области, а также в Черкасской области. Огневое поражение нанесено складам с оружием, а также предприятиям, используемым киевским режимом в военных целях – для производства и ремонта военной техники и оружия.
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