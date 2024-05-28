В ночь на 28 мая ВС РФ нанесли удары по позициям и объектам противника в Боровой, в южной части Волчанска, а также в Киевской и Черкасской областях

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В ночь на 28 мая ВС РФ нанесли удары по позициям и объектам противника в Боровой, в южной части Волчанска, а также в Киевской и Черкасской областях

В ночное время суток российские Вооружённые силы нанесли новые удары по объектам и позициям противника в различных регионах.

Громко было в южной части Волчанска Харьковской области и его пригородах. Для уничтожения живой силы и техники противника ВКС РФ использовали, в том числе, авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции. Такие ударные средства на самой Украине стали называть «большой головной болью» для войск на передовой.



По последним данным, поражены скопления живой силы к югу от реки Волчья, откуда противник вёл обстрелы северной, освобождённой нашими войсками, части Волчанска. ФАБ-500 с УМПК превратили позиции ВСУ на ряде территорий в груду обломков бетона, арматуры, перемешанных с землёй.

Осуществлено уничтожение резервных подразделений ВСУ в районе Боровой Харьковской области.

Взрывы в ночь на 28 мая прогремели и в сотнях километров от линии фронта – на объектах киевского режима. Использовались БПЛА-«камикадзе» типа «Герань».

Украинская сторона заявляет о взрывах в районе города Белая Церковь Киевской области, а также в Черкасской области. Огневое поражение нанесено складам с оружием, а также предприятиям, используемым киевским режимом в военных целях – для производства и ремонта военной техники и оружия.
6 комментариев
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  1. Ясная Звание
    Ясная
    +2
    Сегодня, 07:51
    В ночь на 28 мая ВС РФ нанесли удары по позициям и объектам противника в Боровой, в южной части Волчанска, а также в Киевской и Черкасской областях

    Надеюсь, что это в рамках подготовки в летнему наступлению России.
    1. Single-n Звание
      Single-n
      +2
      Сегодня, 08:26
      Скорее это срыв контрнаступа ВСУ.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 08:55
        Что-то слабо верится в контрнахрюк. no
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 07:55
    Утроить, удесятерить. Атаки ВСУ на две наши РЛС в Армавире и Орске требуют адекватного ответа.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 08:17
    Осуществлено уничтожение резервных подразделений ВСУ в районе Боровой Харьковской области.
    Головная боль для Сырского, который снимает резервы с других участков, а часть их даже не доезжает до места назначения, а другая методично перемалывается на ЛБС. И это хорошо.
  4. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    0
    Сегодня, 09:24
    Очень мало серьезных ракетных ударов Россия наносит. Эти герани, это как рогаткой против Шмайссера наступать.

    Нету тяжёлых атак на противника, они так химарсами ещё годами Россию убивать будут, если по игрушечному вести войну.

    И ведь терроризм идёт исключительно по городам.

    Не по военным или военным обьектам.