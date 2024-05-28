Army Recognition: замечен российский танк Т-90М с новым типом противодроновой защиты
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Российская армия стала первопроходцем в плане массового дооборудования бронетехники для противодействия атакам вражеских дронов, хотя первые «мангалы» появились в подразделениях ЮВО до начала проведения спецоперации в качестве средства защиты от ударов ПТУР в верхнюю полусферу.
К настоящему времени решетчатые «скворечники» стали типовой формой дооборудования бронемашин. Они получили относительно устоявшуюся форму, выпускаются в промышленных масштабах и обязательно прилагаются к отгружаемой армии технике.
Однако на днях в сети появилось изображение Т-90М, обладающего совершенно новым типом противодроновой защиты. Вместо знакомых «скворечников» на танке, на небольшом расстоянии от башни установлены прикрывающие её бронелисты. Также защитная конструкция возвышается над МТО.
Козырек, вероятно, оказывает противодействие беспилотникам, в то время как дополнительная броня вокруг критических зон, таких как задняя часть корпуса, повышает устойчивость танка к точным атакам БПЛА
- указывается в издании Army Recognition.
Ряд обозревателей отмечают, что новый тип защиты представляет собой аккуратно сделанную конструкцию и мог быть изготовлен не в порядке местной инициативы, а на промышленных мощностях.
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