Army Recognition: замечен российский танк Т-90М с новым типом противодроновой защиты

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Army Recognition: замечен российский танк Т-90М с новым типом противодроновой защиты

Российская армия стала первопроходцем в плане массового дооборудования бронетехники для противодействия атакам вражеских дронов, хотя первые «мангалы» появились в подразделениях ЮВО до начала проведения спецоперации в качестве средства защиты от ударов ПТУР в верхнюю полусферу.

К настоящему времени решетчатые «скворечники» стали типовой формой дооборудования бронемашин. Они получили относительно устоявшуюся форму, выпускаются в промышленных масштабах и обязательно прилагаются к отгружаемой армии технике.



Однако на днях в сети появилось изображение Т-90М, обладающего совершенно новым типом противодроновой защиты. Вместо знакомых «скворечников» на танке, на небольшом расстоянии от башни установлены прикрывающие её бронелисты. Также защитная конструкция возвышается над МТО.



Козырек, вероятно, оказывает противодействие беспилотникам, в то время как дополнительная броня вокруг критических зон, таких как задняя часть корпуса, повышает устойчивость танка к точным атакам БПЛА

- указывается в издании Army Recognition.

Ряд обозревателей отмечают, что новый тип защиты представляет собой аккуратно сделанную конструкцию и мог быть изготовлен не в порядке местной инициативы, а на промышленных мощностях.
26 комментариев
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  1. Single-n Звание
    Single-n
    +9
    Сегодня, 08:28
    Ух ты. Танк с антикрылом laughing
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +5
      Сегодня, 08:33
      Это уже похоже на что то путнее...
    2. gig334 Звание
      gig334
      +8
      Сегодня, 08:34
      это для защиты двигателя от дронов, неплохое решение кстати.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +9
        Сегодня, 08:45
        выглядит уже как нормальное заводское решение по сравнению с мангалом.
        главное чтобы было эффективным.
        1. Егоза Звание
          Егоза
          0
          Сегодня, 09:12
          Цитата: Nexcom
          выглядит уже как нормальное заводское решение по сравнению с мангалом.

          Да уж. Это вам не сетки, которые сейчас ученики плетут "для защиты танков"
          1. Bad_gr Звание
            Bad_gr
            0
            Сегодня, 09:49
            Не мешает обзору панораме командира, работе пулемёта
  2. BAI Звание
    BAI
    +4
    Сегодня, 08:34
    Что сказать? Промышленность - молодцы
  3. Октиллион Звание
    Октиллион
    +3
    Сегодня, 08:42
    На первый взгляд, слабовато выглядит по сравнению с "бронесараем" (он же "царь-мангал", он же "танк-черепаха"). Бронесарай отодвигает кумулятивную струю намного дальше и почти не оставляет слабых мест для FPV-дронов.
  4. Ив762 Звание
    Ив762
    +1
    Сегодня, 08:45
    what
    Весь этот "обвес" неизбежно поставит вопрос о возможностях двигателя и ходовой. А там и до шасси рукой подать...
  5. Владимир Михалев Звание
    Владимир Михалев
    +1
    Сегодня, 08:51
    Вес танка конечно увеличился.
  6. Серж9901 Звание
    Серж9901
    0
    Сегодня, 08:52
    На военной кафедре советского вуза : в современной войне время жизни танка - 4 минуты . Больше 30 лет прошло , какие танки ? Может , про корабли мне еще что расскажете , про ранги кораблей, какие они бывают красивые и грозные на парадах . Это все к тому, что в заголовках 80 % должно быть про дроны и РЭБ . Этот танк вокруг себя имеет рой интегрированных дронов на земле и в воздухе ? Что с РЭБ ? Нет ? Досвидос, несите эту шляпу на 1-й канал к ёпрсту ( та ещё змея ).
  7. Юрий77 Звание
    Юрий77
    +5
    Сегодня, 08:52
    Идёт поиск решения защиты. Пока проглядывается только пассивный её компонент. Нужен активный самонастраивающийся РЭБ, сканирующий частоты дронов на подлёте и подавляющий их без участия экипажа.
    1. Alexior_Brante Звание
      Alexior_Brante
      +3
      Сегодня, 08:58
      Уже есть концепция активной защиты от дронов - скоро опубликую здесь, если статья пройдет модерацию.
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 09:17
      Нужен активный самонастраивающийся РЭБ,

      Кстати да, интересно, почему до сих пор не создан, идея вроде бы на поверхности
    3. военком Котёнок Звание
      военком Котёнок
      0
      Сегодня, 09:18
      РЭБ прямо сейчас теряет актуальность против дронов, по мере появления на дронах автономных систем распознавания целей.
    4. stelltok Звание
      stelltok
      0
      Сегодня, 09:51
      Нужен активный самонастраивающийся РЭБ, сканирующий частоты дронов на подлёте и подавляющий их без участия экипажа.

      Дроны меняют частоты. Поэтому РЭБ "сейчас" эффективна, а потом уже нет.
      Вариант 2- Создать для танка мини турель с автозахватом цели.
  8. Alexior_Brante Звание
    Alexior_Brante
    +2
    Сегодня, 08:57
    Весьма эффективен такой радикальный вариант, только в "решетчатом, а не сплошном" исполнении (ничего же не видно) + "Зонтик" на ствол! - все забывают о зонтиках...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 09:13
      Следующий уровень защиты - остаётся всё залить бетоном.... И тогда точно не подобьют....
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 09:01
    Никаких обвесов и "мангалов",думаю я, не нужно,нужно просто запретить дроны как негуманный вид оружия,ведь хим.оружие запретили,что мешает запретить дрон.оружие. . . hi
    1. art266 Звание
      art266
      0
      Сегодня, 09:53
      Это утопия, в свое время пытались запретить арбалеты, пистолеты, противопехотные мины и т.д.
  10. юрий Л Звание
    юрий Л
    +4
    Сегодня, 09:02
    Путь понятен,аналогичен истории .Туника-Кольчуга( сетка)-латы( листы)Потом опять Гимнастёрка и..все по новой.
  11. Sergey39 Звание
    Sergey39
    +2
    Сегодня, 09:11
    Надеюсь, эксперименты и наше ноу хау, приведет к правильной комбинированной защите от дронов.
  12. maiman61 Звание
    maiman61
    0
    Сегодня, 09:12
    Красавец! Наша армия с каждым днём становится всё сильнее и опытнее! А вот когда будет массированный удар, запад вздрогнет и диарея на многие годы им обеспечена!
  13. Dave36 Звание
    Dave36
    -1
    Сегодня, 09:14
    Любой дрон с бутылкой зажигательной смеси гарантированно сожжет любой танк, бтр, бмп...Только мощный РЭБ и уничтожение операторов...
  14. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +2
    Сегодня, 09:36
    Логично.
    Интересно, что в фантастике идея раздельных сменяемых дополнительных бронеплит существует уже давно
  15. JcVai Звание
    JcVai
    0
    Сегодня, 10:02
    Плитами-решетками на близком расстоянии все уязвимые закрыть сложно, РЭБ бесполезен против автономных...
    Теоретически, решать нужно либо на уровне бронирования (проблемно: новые материалы, стоимость, производство), либо на уровне индивидуального пво (свой патрульный рой дронов-истребителей, благо с автономностью проблем нет - можно по кабелю от генератора штук 5 постоянно в воздухе держать и вражеский рэб не страшен, а заодно будет внешний источник разведки-наблюдения; и/или бюджетный отстрел на подлете чем-то вроде зенитного пулемета с автонаведением)
    А по факту - пересматривать концепцию использования танков и бронеавто: бронированная мобильная артиллерия - одно, поддержка пехоты на ЛБС - другое. Навешивать все возможное на ОБТ и идти в универсальность - это проигрыш в специализациях и значительное удорожание.
    Если же рассматривать конкретнее и приземленнее (надо здесь и сейчас): прямо сейчас оснастить дробовиками экипажи и смежников, пока внедряется/навешивается система направленной радиочастотной энергии. Жечь импульсами электронику - это дешево и практично: не нужен боекомплект, не требуется точное прицеливание, а защитить бюджетный(!) дрон от эми весьма проблематично...