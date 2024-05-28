Посетив с визитом Испанию, Зеленский собрался в Бельгию подписывать «соглашение о безопасности»
Зеленский отправился в турне по странам Европы, намереваясь подписать как можно больше соглашений в сфере безопасности и тем самым «защитить» Украину от России. После визита в Испанию он направился в Бельгию.
По данным бельгийской прессы, Зеленский прибудет в страну 28 мая, после чего в Брюсселе состоятся переговоры премьер-министра Бельгии Александра де Кроо и нелегитимного президента Украины. Далее должно пройти подписание двустороннего соглашения о безопасности, в рамках которого Бельгия будет обязана в течение 10 лет поддерживать Украину, предоставляя ей всестороннюю помощь. Это следует из уже подписанных соглашений с другими странами, все они одинаковы.
Далее Зеленского отвезут на военный аэродром Мельсбрук, где покажут процесс подготовки украинских пилотов на истребители F-16. «Экскурсию» для клоуна организует министр обороны Бельгии Людивин Дедондер. Другие подробности визита Зеленского в Бельгию не сообщаются, хотя, возможно, что он примет участие в качестве приглашенного гостя на встрече министров обороны государств — членов НАТО, которая пройдет в Брюсселе. Темой обсуждения, как всегда, будет Украина.
Накануне главарь киевской хунты побывал в Испании, где провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом и подписал соглашение о безопасности. Испания стала десятой страной, сделавшей это. До этого Киев подписал соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.
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