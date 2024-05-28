Посетив с визитом Испанию, Зеленский собрался в Бельгию подписывать «соглашение о безопасности»

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Посетив с визитом Испанию, Зеленский собрался в Бельгию подписывать «соглашение о безопасности»

Зеленский отправился в турне по странам Европы, намереваясь подписать как можно больше соглашений в сфере безопасности и тем самым «защитить» Украину от России. После визита в Испанию он направился в Бельгию.

По данным бельгийской прессы, Зеленский прибудет в страну 28 мая, после чего в Брюсселе состоятся переговоры премьер-министра Бельгии Александра де Кроо и нелегитимного президента Украины. Далее должно пройти подписание двустороннего соглашения о безопасности, в рамках которого Бельгия будет обязана в течение 10 лет поддерживать Украину, предоставляя ей всестороннюю помощь. Это следует из уже подписанных соглашений с другими странами, все они одинаковы.



Далее Зеленского отвезут на военный аэродром Мельсбрук, где покажут процесс подготовки украинских пилотов на истребители F-16. «Экскурсию» для клоуна организует министр обороны Бельгии Людивин Дедондер. Другие подробности визита Зеленского в Бельгию не сообщаются, хотя, возможно, что он примет участие в качестве приглашенного гостя на встрече министров обороны государств — членов НАТО, которая пройдет в Брюсселе. Темой обсуждения, как всегда, будет Украина.

Накануне главарь киевской хунты побывал в Испании, где провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом и подписал соглашение о безопасности. Испания стала десятой страной, сделавшей это. До этого Киев подписал соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.
18 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:59
    «Зеленский отправился в турне по странам Европы, намереваясь подписать как можно больше соглашений в сфере безопасности» —

    — Новая "идея фикс" у просроченного ...
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +3
      Сегодня, 08:05
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Зеленский отправился в турне по странам Европы, намереваясь подписать как можно больше соглашений в сфере безопасности» —

      — Новая "идея фикс" у просроченного ...

      Никак до чубатых не дойдет, что Янукович уже наподписывался и соглашений и гарантий... с Европой. Только где сейчас этот персонаж и обещания гейропы...
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +3
        Сегодня, 08:29
        Цитата: Ясная
        Никак до чубатых не дойдет, что Янукович уже наподписывался и соглашений и гарантий... с Европой. Только где сейчас этот персонаж и обещания гейропы...

        А Зеле то что с того? Парнишка идёт к успеху - недвижимость по всему миру покупает, в том числе на тёщу))), заначки во всех оффшорах, родственники за бугром, сам вон в турне по Европе рассекает... Кокса нюхнёт и кастрюлеголовых на мясобойню отправляет... Жизнь удалась! good
        1. владимир 290 Звание
          владимир 290
          +1
          Сегодня, 08:46
          Одна только беда, если не будет президентом, то сразу военкомы загребут как артистов из Черниговского театра, вот и держится за место руками и ногами ... (нехороший человек). На очереди договор о взаимной защите с Гаити wink
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            +1
            Сегодня, 08:59
            Цитата: владимир 290
            Одна только беда, если не будет президентом, то сразу военкомы загребут как артистов из Черниговского театра

            Вы считаете, что после президентства он будет на Украине жить? Его уже вилла в Майами ждёт! Клал он на эту Украину то чем на рояле играл! laughing Как только президентство накроется - чемодан, аэропорт, Майами! А чубатые, кастрюлеголовые свидомиты пусть сами расхлёбывают, кто в живых останется...
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 08:00
    О да.... самое главное - с Латвией подписал соглашение о безопасности..... laughing
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 08:09
      Цитата: Nexcom
      О да.... самое главное - с Латвией подписал соглашение о безопасности..... laughing

      Вот результат майдана - свободное путешествие украинцев по Европе и обратно с ... котомкой выпрашивать, пробираться и продавать свои услуги за гроши.
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 08:31
      самое главное - с Латвией подписал соглашение о безопасности.....
      А Эстонией все же главнее wink
  3. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +2
    Сегодня, 08:08
    До этого Киев подписал соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.
    recourse Это сколько же тысяч папуасов из ЕС готовы сгинуть за Великую неньку.. request
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 08:09
    должно пройти подписание двустороннего соглашения о безопасности, в рамках которого Бельгия будет обязана в течение 10 лет поддерживать Украину, предоставляя ей всестороннюю помощь.
    Почему бы не подписать Бельгии ни к чему не обязывающую бумажку да еще с тем у кого срок полномочий истек. Потуги Зеленского понятны. С одной стороны вроде, как заручился поддержкой, а с другой - подписание документа чем не признание его как бы легитимности на данный момент.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 09:06
      Цитата: rotmistr60
      а с другой - подписание документа чем не признание его как бы легитимности на данный момент.

      Так вв Европе давно сказали, что он легитимный, думаю, что до той поры как капитуляцию подписывать будут
    2. seamen2 Звание
      seamen2
      0
      Сегодня, 09:07
      *Почему бы не подписать Бельгии ни к чему не обязывающую бумажку да еще с тем у кого срок полномочий истек*.
      Для Запада он легитимен. О чем они не так давно заявили во множественном числе.
      Поэтому бумажка эта свидетельствует о том, что юкрейн будут накачивать оружием и Бельгия, и остальной Запад, ведь не только Бельгия эти *гарантии* подписывала.
      Смысл в том, что если от юкрейн останется хоть несколько областей, то эту территорию будут вооружать весь запад десятилетиями, ведь такие сроки у этих *гарантий*. Об этом не раз писали комменты на ВО.
      А Лавроф может и дальше вещать о нелегитимности Зе. Там отношение к его словам: *собака лает, караван идет*. После всех красных линий на другое отношение рассчитывать не приходится.
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 08:22
    Накануне главарь киевской хунты побывал в Испании, где провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом и подписал соглашение о безопасности. Испания стала десятой страной

    Так Гитлер создавал, сою коалицию.
  6. Отшельница Звание
    Отшельница
    +1
    Сегодня, 08:23
    Беспризорный сын Запада плевать хотел на этикеты и протоколы, так же поступит и со всякими подписаниями, соглашениями когда его обвинят в неисполнении - а я теперь пересидент, я фольклорный элемент.
  7. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +3
    Сегодня, 08:27
    Как неуважительно предстать перед королем в такой одежде. Он просто шут.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 09:10
      Цитата: Carlos Sala
      Как неуважительно предстать перед королем в такой одежде. Он просто шут.

      Вполне соответствует давно написанному Робертом Бернсоном
      "Как жалок шут на троне короля,
      Как глуп народ, который то позволил"
  8. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 09:12
    Краинский шулер хочет облапошить профессиональных шулеров,с опытом во многие века....
    Обещать можно и на 10 лет, и на 100,как островитяне...вот только все они скажут потом :" А царь то не настоящий!!".....зато Зелю распирает от важности....
    Хотя "пэтриот" у Испании,вроде,выклянчил.....
  9. Дес Звание
    Дес
    -1
    Сегодня, 09:13
    Из статьи (новости) без автора - не понятно, что Украине конкретно будет в течении 10 (!) лет от Бельгии по программе "всесторонней помощи"( ну там бюджет королевства уже спланирован ли на это). Ещё больше не понятны комментарии уничижительные по теме. Ибо всё таки 10 стран. У нас ведь ни одной такой страны с таким договором нет.