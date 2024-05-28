Глава Минюста Украины заявил о создании в составе ВСУ специальных штурмовых отрядов из мобилизованных заключенных

23
Глава Минюста Украины заявил о создании в составе ВСУ специальных штурмовых отрядов из мобилизованных заключенных

Заключенных украинских тюрем и лагерей, мобилизованных в рамках нового закона, не будут отправлять в обычные подразделения украинской армии, из них сформируют специальные штурмовые отряды. Об этом заявил глава Минюста Украины Денис Малюська.

В составе ВСУ появятся специальные штурмовые подразделения, сформированные исключительно из заключенных, согласившихся воевать в обмен на условно-досрочное освобождение. По крайней мере на начальном этапе, поскольку Минобороны Украины не рискует сразу создавать смешанные отряды, где вместе с заключенными будут воевать простые мобилизованные.



По состоянию на сейчас, это будут штурмовые подразделения. Это будут подразделения, которые пока что состоят исключительно из лиц, которые отбывали наказание. То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими.
— заявил министр, добавив, что на сегодняшний день заключенные в боевых действиях не участвуют, их отправили на подготовку.

Ранее появилась информация, что заключенных в свои подразделения начали набирать националисты из штурмового батальона «Да Винчи», входящего в состав «Правого сектора»*. (Террористическая организация, запрещена в России.) Также в места не столь отдаленные за пополнением собрались рекрутеры понесшего большие потери штурмового полка «Кракен»*, также признанного террористической организацией и запрещенного в России.

Согласно ранее опубликованной информации, Киев хочет мобилизовать от 10 до 20 тысяч заключенных, но только порядка 5 тысяч из них готовы воевать.
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +9
    Сегодня, 08:56
    Был срок. А теперь "вышка".
    Так себе выбор...
    1. Anarchist Звание
      Anarchist
      +4
      Сегодня, 09:06
      Их сажают из-за откоса от мобилизации, а затем снова мобилизуют.
      "Всё будет так. Исхода нет."
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 09:14
        Цитата: Anarchist
        Их сажают из-за откоса от мобилизации, а затем снова мобилизуют.

        Получат УДО и опять выжившие пойдут в окопы.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 09:11
      У них выхода нет.Украинское командование хочет частично увести за Днепр оставшиеся профессиональные подразделения, частично обучить и вооружить новые войска, чтобы получить новую резервную армию в 200-300 тысяч человек.

      Со всех направлений, где у ВС РФ намечались прорывы, сейчас поступают сообщения, что к ВСУ толпами идут подкрепления. В основном это не профессиональные войска, а военнослужащие, которых мобилизовали совсем недавно, рассказал эксперт.

      "Три-пять дней, и он (мобилизованный ВСУ. ) на фронте. Шесть-семь дней, и он погиб. Это то, что мы в свое время видели в Артемовске. Вы же помните, сколько мы брали этот город, который киевский режим просто заваливал трупами. Сейчас противник пытается повторить тот же самый фокус", - отметил обозреватель.
      Сейчас украинское командование хочет сделать следующее. Оно хочет частично увести за Днепр оставшиеся профессиональные части, частично обучить и вооружить новые войска, чтобы получить новую резервную армию в 200-300 тысяч человек, отметил Ищенко.Также они хотят убедить Запад прислать на Украину экспедиционный корпус и дополнить все это за счет 300-400 тысяч мобилизованных. И после того, как части ВСУ будут уничтожены на Левобережье, выстраивать оборонительную линию по Днепру, указал он.
      Пятая бригада ВС Украины, которая воюет вблизи Часова Яра в ДНР, за два года потеряла 40% от своей первоначальной численности, сообщила газета Times. Авторы уточнили, что подразделение опустошено потерями, болезнями и дезертирством. Теперь оно состоит на 90% из мобилизованных.После более двух лет боев бригада потеряла 40% от своей первоначальной численности, — сказали в издании.Эксперты отметили, что в бригаде наблюдается очень быстрый карьерный рост. Это свидетельствует об одном: об огромных потерях среди профессиональных украинских военных. Кроме того, недостает и боеприпасов. Большая часть того, что отправили США, было доставлено на Харьковское направление.Агентство Associated Press ранее информировало, что подразделения 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ потеряли костяк формирования в боях у города Часова Яра. Неназванный украинский боец поведал изданию, что на этом направлении позициями солдатам служили ямы, которые едва позволяли спрятаться при артобстрелах.
    3. akropin Звание
      akropin
      0
      Сегодня, 09:32
      Да собственно да, билет в один конец.
    4. Венд Звание
      Венд
      +1
      Сегодня, 09:45
      Раньше такие бригады засылали на Донбасс, там они такое творили. Теперь начнут кошмарить свое население. Умирать им не особо захочется. Это не амёбы схваченные ТЦК на улице и отправленные в окопы, зекам палец в рот не клади. С оружием они своих конвоиров порешат быстро и рванут по украинской территории обогащаться, чтобы потом свалить из страны
  2. Ив762 Звание
    Ив762
    +1
    Сегодня, 08:56
    fellow Так глядишь и свой "Пригожин" появится...
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +4
      Сегодня, 09:06
      А вдруг он потом на Куев пойдет маршем?
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 08:58
    Что получится ... да понять никто не успеет, как всё это закончится. И тогда очевидно будет произнесено - ДАВАЙТЕ СЛЕДУЮЩИХ!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:28
      Цитата: rocket757
      Что получится ... да понять никто не успеет, как всё это закончится.

      Как сказал мне, один сбежавший во время западный украинец -"Сегодня ТЦК забрал, а через неделю, без вести пропал и мама не знает, где его могилка."
  4. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 09:00
    Не живётся людям спокойно, сиди себе вдали от войны, жуй макароны.
    1. Taskhyl
      Taskhyl
      -2
      Сегодня, 09:03
      Ты про тех, кто у Пригожина воевал?
      1. lukash66 Звание
        lukash66
        +1
        Сегодня, 09:04
        Нет, про наших небратьев.
        1. Taskhyl
          Taskhyl
          -2
          Сегодня, 09:05
          А-а. Так они ничем не отличаются). Те же зеки, та же участь
  5. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +1
    Сегодня, 09:05
    Ну вот теперь Резун пусть и графоманит про "черные корпуса".
  6. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 09:10
    ну у кого сроки небольшие, тех УДОм не заманишь, стало быть будут ЗК с серьёзными сроками. с серьёзными статьями...и по большей части индивидуалисты...как бы не перестреляли заградуру и не разбежались с оружием
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 09:18
      Цитата: Крымский партизан 1974
      как бы не перестреляли заградуру и не разбежались с оружием

      Скорее всего так и будет. С гражданскими им воевать привычнее, да и угроза для тех, кто ждет русских.
  7. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 09:11
    А платить им будут как в Вагнере или опять, штыком в спину и в окоп затолкают ?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 09:30
      Цитата: APASUS
      А платить им будут как в Вагнере или опять штыком в зад и в окоп ?

      Последнее, более вероятно. Наци платить ЗК не будут.
  8. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    +4
    Сегодня, 09:13
    Из них Вагнера не получится, а банда Махно легко.. Айдар уже был у них собранный из урок
  9. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 09:16
    Штрафбаты...............................................................
  10. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 09:25
    Об этом заявил глава Минюста Украины Денис Малюська: По состоянию на сейчас, это будут штурмовые подразделения. Это будут подразделения, которые пока что состоят исключительно из лиц, которые отбывали наказание. То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими.
    Надеюсь арестанты придержатся собственного кодекса поведения и примут верное решение. До практики ЧВК "Вагнер" представителям ВСУ очень далеко. Такое впечатление что Малюська себе дачу строит. Монолит, смешивание вот только вопрос из кого и из чего ...
  11. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 09:44
    Тормоза.
    У нас то зэков давно уже привлекают, и именно в штурмовики, по СМИ.