Глава Минюста Украины заявил о создании в составе ВСУ специальных штурмовых отрядов из мобилизованных заключенных

По состоянию на сейчас, это будут штурмовые подразделения. Это будут подразделения, которые пока что состоят исключительно из лиц, которые отбывали наказание. То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими.

Заключенных украинских тюрем и лагерей, мобилизованных в рамках нового закона, не будут отправлять в обычные подразделения украинской армии, из них сформируют специальные штурмовые отряды. Об этом заявил глава Минюста Украины Денис Малюська.В составе ВСУ появятся специальные штурмовые подразделения, сформированные исключительно из заключенных, согласившихся воевать в обмен на условно-досрочное освобождение. По крайней мере на начальном этапе, поскольку Минобороны Украины не рискует сразу создавать смешанные отряды, где вместе с заключенными будут воевать простые мобилизованные.— заявил министр, добавив, что на сегодняшний день заключенные в боевых действиях не участвуют, их отправили на подготовку.Ранее появилась информация, что заключенных в свои подразделения начали набирать националисты из штурмового батальона «Да Винчи», входящего в состав «Правого сектора»*. (Террористическая организация, запрещена в России.) Также в места не столь отдаленные за пополнением собрались рекрутеры понесшего большие потери штурмового полка «Кракен»*, также признанного террористической организацией и запрещенного в России.Согласно ранее опубликованной информации, Киев хочет мобилизовать от 10 до 20 тысяч заключенных, но только порядка 5 тысяч из них готовы воевать.