Глава Минюста Украины заявил о создании в составе ВСУ специальных штурмовых отрядов из мобилизованных заключенных
Заключенных украинских тюрем и лагерей, мобилизованных в рамках нового закона, не будут отправлять в обычные подразделения украинской армии, из них сформируют специальные штурмовые отряды. Об этом заявил глава Минюста Украины Денис Малюська.
В составе ВСУ появятся специальные штурмовые подразделения, сформированные исключительно из заключенных, согласившихся воевать в обмен на условно-досрочное освобождение. По крайней мере на начальном этапе, поскольку Минобороны Украины не рискует сразу создавать смешанные отряды, где вместе с заключенными будут воевать простые мобилизованные.
Ранее появилась информация, что заключенных в свои подразделения начали набирать националисты из штурмового батальона «Да Винчи», входящего в состав «Правого сектора»*. (Террористическая организация, запрещена в России.) Также в места не столь отдаленные за пополнением собрались рекрутеры понесшего большие потери штурмового полка «Кракен»*, также признанного террористической организацией и запрещенного в России.
Согласно ранее опубликованной информации, Киев хочет мобилизовать от 10 до 20 тысяч заключенных, но только порядка 5 тысяч из них готовы воевать.
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