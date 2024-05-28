«Позволит повысить кучность и эффективность применения»: Ростех сообщил о модернизации российских миномётов
4
Ростех повысил кучность стрельбы и эффективность применения миномета, модернизировав это оружие. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, изменения коснулись опорной плиты.
Согласно сообщению, Ростех модернизировал опорную плиту миномета, тем самым повысив кучность стрельбы и общую эффективность применения оружия. Новая плита еще лучше поглощает импульс выстрела, сохраняя устойчивость ствола оружия, поскольку усовершенствованная конструкция позволяет ей плотнее прилегать к грунту. Как отметили в госкорпорации, новая плита позволяет вести точную стрельбу с неподготовленных позиций.
Помимо разработки нового вооружения, Ростех постоянно модернизирует существующие образцы. Минометы — не исключение. Несмотря на простую и функциональную конструкцию, это эффективное и надежное оружие, зарекомендовавшее себя в реальных условиях.
— говорится в сообщении.
Со своей стороны отметим, что разработкой и производством минометов занимается Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», входящий в состав «Уралвагонзавода». Накануне предприятие отгрузило военным новую партию минометов 2Б24 калибра 82 мм.
Конструкция опорной плиты позволяет вести круговую стрельбу из миномета с грунтов любого типа.
— добавил исполняющий обязанности директора по производству ЦНИИ «Буревестник» Игорь Масленников.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация