«Позволит повысить кучность и эффективность применения»: Ростех сообщил о модернизации российских миномётов

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«Позволит повысить кучность и эффективность применения»: Ростех сообщил о модернизации российских миномётов

Ростех повысил кучность стрельбы и эффективность применения миномета, модернизировав это оружие. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, изменения коснулись опорной плиты.

Согласно сообщению, Ростех модернизировал опорную плиту миномета, тем самым повысив кучность стрельбы и общую эффективность применения оружия. Новая плита еще лучше поглощает импульс выстрела, сохраняя устойчивость ствола оружия, поскольку усовершенствованная конструкция позволяет ей плотнее прилегать к грунту. Как отметили в госкорпорации, новая плита позволяет вести точную стрельбу с неподготовленных позиций.



Помимо разработки нового вооружения, Ростех постоянно модернизирует существующие образцы. Минометы — не исключение. Несмотря на простую и функциональную конструкцию, это эффективное и надежное оружие, зарекомендовавшее себя в реальных условиях.

— говорится в сообщении.

Со своей стороны отметим, что разработкой и производством минометов занимается Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», входящий в состав «Уралвагонзавода». Накануне предприятие отгрузило военным новую партию минометов 2Б24 калибра 82 мм.

Конструкция опорной плиты позволяет вести круговую стрельбу из миномета с грунтов любого типа.

 —  добавил исполняющий обязанности директора по производству ЦНИИ «Буревестник» Игорь Масленников.
4 комментария
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 09:20
    Это хорошо, это молодцы. Но тут на форуме есть мнение некоторых форумчан что пора делать минометы на легких шасси, самодвижущиеся, с более продвинутой системой прицеливания. Это позволит и сократить время прицеливания, и время эвакуации после отстрела боекомплекта. Чтобы не накрыл противник.

    зы По факту если картинка не просто иллюстративная - ну там плита то эта модернизированная - ну тазик и тазик....
    1. Thumbs Звание
      Thumbs
      0
      Сегодня, 09:52
      если картинка не просто иллюстративная

      иллюстративная, изображение огневой позиции полковых миномётов 120мм - Сани.
  2. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +4
    Сегодня, 09:34
    Конструкция опорной плиты позволяет вести круговую стрельбу из миномета с грунтов любого типа.///
    Она все это и раньше позволяла , разве что на сильно каменистых грунтах нужен был усадочных выстрел . Вот если плита хоть малёк полегчала , то это был бы реальный подарок (у 120мм-го это 95 ,мать их ,килограммов) . Без подробностей важность усовершенствования неочевидно .
  3. Владимир М Звание
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 09:37
    "Как отметили в госкорпорации, новая плита позволяет вести точную стрельбу с неподготовленных позиций" - не очень понятно, что имела ввиду этим заявлением госкорпорациия. Разве только то, что новая плита не требует предварительного отрывания "ямки (углубления)" под опорную плиту. Ну тут по-моему больше зависит от грунтов. Раньше вполне обходились без этого - устанавливали опорную плиту, вставляли ствол, наводили миномёт и производили выстрел. Миномёт как правило после первого выстрела падал (так как плита "уходила" в землю), поднимали миномёт, восстанавливали наводку и продолжали стрелять. Точность первого выстрела от второго практически и не отличалась.