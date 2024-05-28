Украинский эксперт: готовящееся резкое повышение налогов катастрофично для экономики Украины

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Украинский эксперт: готовящееся резкое повышение налогов катастрофично для экономики Украины

Готовящееся правительством резкое повышение налогов катастрофично для экономики Украины. Речь идет о планах украинского кабмина троекратно увеличить так называемый «военный» налог и поднять НДС на 2-3 процента.

Такое мнение высказал в интервью одесскому телеканалу «Град» экономист Алексей Кущ из Киева.

Как отмечает украинский эксперт, помимо этих двух налоговых изменений, готовится также введение военного налога в размере 5% для индивидуальных предпринимателей, которых на Украине называют ФОП (физическое лицо – предприниматель).

Три основных пункта, и все они ужасные. Первый – увеличение военного сбора, второй – введение военного сбора для ФОП, третий – увеличение НДС

- отмечает Кущ, заявляя, что каждый из пунктов грозит экономике Украины катастрофой.

По его мнению, киевскому руководству следовало бы смягчить предполагаемые налоговые изменения и сделать их более «щадящими». Он надеется, что правительство так и собирается поступить, но предварительно «пугает» граждан.

Стоит немного более подробно остановиться на «ужасных мерах», которые украинский кабмин готовится предпринять. 5-процентный военный сбор для ФОП уже упоминался. Этот налог для остальных предпринимателей собираются установить в том же размере, а ранее он составлял 1,5 процента. Помимо этого, НДС, который раньше на Украине был на отметке 20 процентов (за исключением некоторых видов товаров), теперь хотят поднять примерно на 2-5%.
18 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +2
    Сегодня, 09:20
    Там и без налоговых изменений катастрофа.В докладе Джеймстаунского фонда под названием «Обеспеченность Украины необходимыми человеческими ресурсами оказалась в критическом положении», отмечается, что, хотя военный конфликт на Украине вошёл в стагнационную фазу, обеспеченность страны человеческими ресурсами уже на исходе.

    «По различным открытым и частично засекреченным данным, численность населения Украины уже на 1 января 2022 года составляла всего 31 миллион человек. Сама же официальная служба статистики Украины утверждает, что численность населения страны на начало конфликта составляла 34 миллиона человек, но даже такое преувеличение больше похоже на попытку выдать желаемое за действительное.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 09:25
      Это еще не упоминали про повышение тарифов на свет и газ. "Все для вас, потребители, будем ремонтировать сети, чтобы быть со светом зимой"
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 09:42
        Свет и тепло зимой на Украине будет не у всех. Вернее мало у кого он будет. good
        Надеюсь, что мы к зиме полностью уничтожим топливно-энергетический комплекс Украины. good
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 09:30
      В продолжении поста.

      Возьмём официальные украинские данные от официальной службы статистики Украины про 34 млн. человек населения Украины до начала конфликта и вычтем из этого числа украинские же данные о 12,6 млн. беженцев получим цифру 21,4 млн. человек населения Украины на 2023 год. Примерно 400 тыс. погибших вычтем из полученной цифры.Итого 21 млн. человек остался на Украине согласно данным самих же статистических служб Украины.
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        0
        Сегодня, 10:01
        21 млн. человек остался на Украине согласно данным самих же статистических служб Украины.

        Похоже на правду.
        Из 21 млн. около 17 млн. инвалидов, стариков и т.д. Что в итоге получается?
  2. SS68SS Звание
    SS68SS
    +3
    Сегодня, 09:21
    Три основных пункта, и все они ужасные.

    Интересно, где та планка ниже которой народ восстанет против власти краины. Не все же они там майданутые и упоротые, надеемся
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 09:25
      А нет этой планки похоже... Им походу что угодно, лишь бы не с москалями (с).....
      Иначе давно бы уже Зелю и его банду сами бы повесили на фонарях.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 09:47
        Цитата: Nexcom
        Иначе давно бы уже Зелю и его банду сами бы повесили на фонарях.

        Нет вожака, который бы повел против этой банды.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 09:35
      Цитата: SS68SS
      Не все же они там майданутые и упоротые, надеемся

      А вот тут большие сомнения. Может и остались, но им уже всем за 60 лет и более.
    3. Алт22 Звание
      Алт22
      +1
      Сегодня, 09:59
      Читаю посты про "восстать" - и каждый раз ржу, насколько же люди бывают тупыми.
      Знаете, что может сделать озверевшая многотысячная толпа против мотострелковой роты при поддержке взвода бронетехники, с выданным им разрешением безнаказанно открывать огонь на поражение, и желанием это сделать?
      Ничего.

      Много восстаний было в Чечне, во время геноцида русских? Вот лично вы - ХОТЬ ОДИН случай организованного сопротивления гражданских там привести можете? Я ни о одном таком не слышал. Так и на Украине - люди, даже с сотнями охотничьих или десятками боевых стволов на руках, просто не в состоянии сопротивлятся армии. У них нет возможностей противостоять даже полиции, не говоря уже о противодействии авиации, бронетехнике, артиллерии - которую, если что, против восставших применят не задумываясь!
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:26
    «Первый – увеличение военного сбора, второй – введение военного сбора для ФОП, третий – увеличение НДС» —

    — С нищих по нитке ...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 09:27
      Туда надо дописать ещё - Дай Пэтриот, хоть одну установку!
      1. Егоза Звание
        Егоза
        -1
        Сегодня, 09:46
        Зато хвастаемся!!! "Установили рекорд. ГУР ночью атаковало загоризонтную РЛС на расстоянии более 1800 км, - источник" . Слов нет, одни выражения!
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 09:47
          И что - сильные повреждения? Серьёзно попали?
          1. Егоза Звание
            Егоза
            0
            Сегодня, 09:54
            Цитата: Nexcom
            И что - сильные повреждения? Серьёзно попали?

            Это про "Воронеж" писали, что повредили - "уточняется"". Но скорее, чтоб людей "порадовать" . Воздушные тревоги по 4-5 раз за день. Правда, некоторые минут через 15 отменяют. Спрашивается, зачем объявлять надо было.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 09:56
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — С нищих по нитке ...


      «Гоп, куме, не журися, в Махна гроші завелися»
  4. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 09:36
    what Звучит как "увеличение дозы лекарства катастрофично для покойника".
  5. Gpn27 Звание
    Gpn27
    0
    Сегодня, 09:48
    Там экономика, платящая налог не большая, те кто мог уйти в тень- ушли. Остальные проглотят все.