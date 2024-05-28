Украинский эксперт: готовящееся резкое повышение налогов катастрофично для экономики Украины

Три основных пункта, и все они ужасные. Первый – увеличение военного сбора, второй – введение военного сбора для ФОП, третий – увеличение НДС

Готовящееся правительством резкое повышение налогов катастрофично для экономики Украины. Речь идет о планах украинского кабмина троекратно увеличить так называемый «военный» налог и поднять НДС на 2-3 процента.Такое мнение высказал в интервью одесскому телеканалу «Град» экономист Алексей Кущ из Киева.Как отмечает украинский эксперт, помимо этих двух налоговых изменений, готовится также введение военного налога в размере 5% для индивидуальных предпринимателей, которых на Украине называют ФОП (физическое лицо – предприниматель).- отмечает Кущ, заявляя, что каждый из пунктов грозит экономике Украины катастрофой.По его мнению, киевскому руководству следовало бы смягчить предполагаемые налоговые изменения и сделать их более «щадящими». Он надеется, что правительство так и собирается поступить, но предварительно «пугает» граждан.Стоит немного более подробно остановиться на «ужасных мерах», которые украинский кабмин готовится предпринять. 5-процентный военный сбор для ФОП уже упоминался. Этот налог для остальных предпринимателей собираются установить в том же размере, а ранее он составлял 1,5 процента. Помимо этого, НДС, который раньше на Украине был на отметке 20 процентов (за исключением некоторых видов товаров), теперь хотят поднять примерно на 2-5%.