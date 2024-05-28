Итоги визита Владимира Путина в Узбекистан - 27 соглашений

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Итоги визита Владимира Путина в Узбекистан - 27 соглашений

26-27 мая российский президент с официальным визитом находился в бывшей советской среднеазиатской республике Узбекистан, ставшей третьей страной, которую Путин посетил после вступления в должность президента. До этого он побывал в Китае и Белоруссии.

Визит оказался довольно плодотворным, о чем говорят и обе стороны. Президенты двух стран Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели переговоры и приняли участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана.

Итогом визита стало подписание Москвой и Ташкентом 27 соглашений, меморандумов и протоколов в самых различных сферах. Так, в Узбекистане Россия будет строить атомную станцию малой мощности. Стороны договорились о сотрудничестве в культурной, научной и туристической сферах. Планируется также наращивание поставок газа по трубопроводу «Средняя Азия — Центр».

На территории Узбекистана будут открыты филиалы двух ведущих российских вузов – МГТУ им. Баумана и Всероссийской академии внешней торговли.

Москва и Ташкент продолжат сотрудничество и в миграционной сфере, включая и предоставление «достойных условий» приезжающим на заработки в Россию гражданам Узбекистана. Они также будут работать над увеличением товарооборота между странами. Стороны договорились обмениваться опытом в машино- и авиастроении. Был заключен и ряд других соглашений.
35 комментариев
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  1. AdAstra Звание
    AdAstra
    +8
    Сегодня, 09:25
    "Итогом визита стало подписание Москвой и Ташкентом 27 соглашений, меморандумов и протоколов в самых различных сферах."
    Подумать только 27(!), ну теперь заживём, однако.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      -11
      Сегодня, 09:32
      Не надо было заключать соглашения из-за того, что лично вам не отстегнули?))
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        +7
        Сегодня, 09:52
        Я готов сам отстегнуть, чтобы этих "незаменимых специалистов" в товарные вагоны и обратно в свою солнечную республику строить своё счастливое завтра там.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 09:45
      России очень нужны поставки узбекского хлопка для производства порохов.
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        +2
        Сегодня, 10:00
        России очень нужны поставки узбекского хлопка для производства порохов.

        наверное вы правы, помнится я полтора года назад написал, что кто-то гениальный и незаменимый полез в драку в дырявых штанах...хотя возможно ему приказали...
      2. antiaircrafter Звание
        antiaircrafter
        +3
        Сегодня, 10:01
        Есть метод использования льна для производства порохов.
        Необходимо возродить и развивать льноводство в России, а не поддерживать узбекский хлопководов.
      3. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 10:05
        России очень нужны поставки узбекского хлопка для производства порохов.

        В СССР рассматривался вопрос - и достаточно серьёзно - развивать хлопководство на территории Астраханской и других южных областей РСФСР, там все условия для его выращивания были и есть до сих пор.
        Но на тот момент разделение республик по развитию отдельных отраслей было в приоритете и вложились в Среднюю Азию, а после развала СССР вся лёгкая промышленность Прибалтики, Белоруссии, Украины и РСФСР, которая использовала хлопок из Средней Азии, либо накрылась медным тазом либо получает хлопок плохого качества из других стран.
        Настала пора возродить в России заброшенный проект. hi
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 09:59
      Цитата: AdAstra
      27 соглашений, меморандумов и протоколов в самых различных сферах."
      Подумать только 27(!), ну теперь заживём, однако.

      Н у если не Россия, то туда влезут англосаксы.
  2. Болторез Звание
    Болторез
    +6
    Сегодня, 09:28
    предоставление «достойных условий» приезжающим на заработки в Россию гражданам Узбекистана
    А список условий не обнародован?
    1. Мой адрес Звание
      Мой адрес
      +11
      Сегодня, 09:35
      Не иначе как будут подселять в коттеджи на Рублёвке
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +3
        Сегодня, 09:41
        А что, было бы зачётным шагом. Прочувствовать вживую "добрососедство". Рублевцы быстро бы оценили.))
      2. Владимир80 Звание
        Владимир80
        +4
        Сегодня, 09:43
        Не иначе как будут подселять в коттеджи на Рублёвке

        рано еще, не вся новая Москва заполнена, в Котельниках еще коренные жители остались, да и Балашиху можно расширить до Электростали! (п.с. для не москвичей поясняю - это всё подмосковные города с населением 200+ тысяч жителей....)
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -2
      Сегодня, 09:43
      Болторез у любителя свинных голов спрашивай об итогах его вояжа по среднеазиатским государствам.К Президенту Узбекистана его не пустили ,рожей не вышел.
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +13
    Сегодня, 09:35
    Москва и Ташкент продолжат сотрудничество и в миграционной сфере, включая и предоставление «достойных условий» приезжающим на заработки в Россию гражданам Узбекистана.
    Пока одни в СВО воюют за Родину другие из Узбекистана улучшают свои "достойные условия". Красота. А по прошествии времени удивляемся что что-то не так с русским этносом. Лишь бы граждане типа Хуснулина прибыль получали на теме "как один" и прочее ... request
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +6
      Сегодня, 09:38
      Это да, кремлевские господа плохо обучаемы и почти неисправимы.
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        +6
        Сегодня, 09:46
        господа плохо обучаемы

        зря вы так, они крайне умны - и следуют своим (!) целям, к сожалению не совпадающими с целями обычных граждан
        1. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          +2
          Сегодня, 09:49
          Скачки на граблях, топтание на месте - не признак ума, но признак внутренних конфликтов, в лучшем случае.
          1. Владимир80 Звание
            Владимир80
            0
            Сегодня, 09:53
            но признак внутренних конфликтов, в лучшем случае.

            нет внутренних конфликтов, все персоналии разыгрывают свои роли, недалекие тв-зрители этому верят (в перерывах между песенно-танцевальными шоу), сценарий будущей трагедии написан за океаном, народ преимущественно не проснулся!
            (это не троллинг и не провокация, а мое мнение по поводу темы статьи)
      2. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +1
        Сегодня, 09:53
        И как всегда заботятся о русском народе путем замещения на узбекский социум под предлогом трудовой миграции. Да ещё к тому же на территории Узбекистана:

        На территории Узбекистана будут открыты филиалы двух ведущих российских вузов – МГТУ им.Баумана и Всероссийской академии внешней торговли.
        Неужто для того чтобы качественно замещать мобилизованных в СВО коренных русских высокоподготовоенными узбекскими мужчинами с тем чтобы те русских девушек любили и понимали, а после появляются вопросы к почитанию традиций предков русского этноса который узбеки ( и не только) с успехом копируют, а копия это ребенок который стал результатом смешанного брака . И граждане типа Мединского учебники с новой историей для школ издают. Сперва историю сотворят, а после по ней (истории) учебники издают. А что такое правда и кривда чай небось забыли лишь бы в ИзраИле как всегда звезда горела. Ох не зря в Москве испугались марша ЧВК Вагнер и бизнесджеты стали улетать в разные стороны в основном в Израиль.
      3. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 10:02
        Ох не зря в Москве испугались марша ЧВК Вагнер и бизнесджеты стали улетать в разные стороны в основном в Израиль. И дурака ПВОшника с "Панцирем" в аэропорту Шереметьево или Внуково не оказалось с тем чтобы качественно отработать по целям. Отсолютовать по случаю вылета на многие и наилучшими напутственными пожеланиями по словарю Даля. good drinks
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:36
    «На территории Узбекистана будут открыты филиалы двух ведущих российских вузов – МГТУ им. Баумана и Всероссийской академии внешней торговли» —

    — Дворники в Москве будут только дипломированные,а то и со степенями ...
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +3
      Сегодня, 09:48
      Дворники в Москве будут только дипломированные,а то и со степенями

      не дворники, а врачи и учителя! вы не знали, что в подмосковье уже давно значительная часть учителей, врачей, представителей власти - некоренные жители России, для которых русский - неродной язык?!
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 10:05
        Так пускай у себя в УзбекистОне поднимают уровень своих знаний на кой ляд узбекские учителя копируют образы с наших детей. Учителя не русской национальности сами же у наших детей учатся !!! А после наших же детей всякими плохими словами обзывают, а также отпрыски тех учителей !!!
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 09:36
    Ну, если всё так хорошо... (это я под впечатлением вчерашнего вечера у Вовы)
    Стесняюсь спросить...
    А желает ли Узбекистан "сообразить на троих"?
    Этот вопрос прямо таки витает... но все, почему-то стесняются озвучить.
  6. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +3
    Сегодня, 09:37
    Москва и Ташкент продолжат сотрудничество и в миграционной сфере, включая и предоставление «достойных условий» приезжающим на заработки в Россию гражданам Узбекистана.

    А следовало бы, с учетом недавних событий, обсудить правила завоза/вывоза граждан узбекистана исключительно под проекты. Следовало бы обсудить культурно-образовательную среду, чтобы "незаменимые специалисты" не создавали здесь этно-культурного напряжения. Отдельный вопрос, который видимо не ставится - чем будет занято собственное население в условиях подобной трудовой конкуренции. Но верховный горбачевец в своем постсоветском репертуаре.
  7. Cartograf Звание
    Cartograf
    +5
    Сегодня, 09:37
    С таджиками проблему не решили, теперь узбеки нам новые проблемы создавать будут. А русские мужики на войне гибнут. Вот это политика Путина. Супер.
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      +3
      Сегодня, 09:51
      как раз решает проблему русские мужики воюют а их места замещают узбекские так сказать брат озбек подставил брату орысу плечо в трудную минуту
  8. Бускан
    Бускан
    +3
    Сегодня, 09:38
    Цитата: AdAstra
    "Итогом визита стало подписание Москвой и Ташкентом 27 соглашений, меморандумов и протоколов в самых различных сферах."
    Подумать только 27(!), ну теперь заживём, однако.

    Жить стало лучше, жить стало веселей
    wassat
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 09:39
    Запад крайне не доволен итогами визита Президента РФ в Узбекистан.Очень не доволен.
  10. Azim77 Звание
    Azim77
    0
    Сегодня, 09:43
    На территории Узбекистана будут открыты филиалы двух ведущих российских вузов – МГТУ им. Баумана и Всероссийской академии внешней торговли.

    Для информации: в Узбекистане действует более 12 филиалов российских ВУЗ. Среди крупнейших: РЭУ Плеханова, МГУ Ломоносова, МГИМО, РГПУ Герцена и тд
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +1
      Сегодня, 09:50
      Ага, это их выпускники к нам потом приезжают, а то ж.
  11. Тима Звание
    Тима
    +4
    Сегодня, 09:45
    Лощений обслуживает интересы дружков олигархов и западных партнёров! Мне лично плевать что в Узбекистане построят и запустят. Эти Солнечные республики ведут открытую враждебную политику против моей страны России!
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:55
    Для особо одарённых ,в Великую Отечественную Войну Ташкент всё делал для Победы,сейчас он всё делает для Нашей Победы продавая сырьё для наших средств поражения,без Узбекского хлопка даже АК не выстрелит.Вам среднеазиаты создают конкуренцию на рынке Труда? laughing
  13. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +1
    Сегодня, 09:55
    В угоду дружбы с "братским" узбекским народом, и в соответствии текущей политической повесткой предлагаю г. Москва переименовать в город Мосшхабад, а также всем жителям Узбекистана автоматически выдать гражданства РФ.
  14. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 10:03
    И много много мигрантов.