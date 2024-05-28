Итоги визита Владимира Путина в Узбекистан - 27 соглашений

26-27 мая российский президент с официальным визитом находился в бывшей советской среднеазиатской республике Узбекистан, ставшей третьей страной, которую Путин посетил после вступления в должность президента. До этого он побывал в Китае и Белоруссии.Визит оказался довольно плодотворным, о чем говорят и обе стороны. Президенты двух стран Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели переговоры и приняли участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана.Итогом визита стало подписание Москвой и Ташкентом 27 соглашений, меморандумов и протоколов в самых различных сферах. Так, в Узбекистане Россия будет строить атомную станцию малой мощности. Стороны договорились о сотрудничестве в культурной, научной и туристической сферах. Планируется также наращивание поставок газа по трубопроводу «Средняя Азия — Центр».На территории Узбекистана будут открыты филиалы двух ведущих российских вузов – МГТУ им. Баумана и Всероссийской академии внешней торговли.Москва и Ташкент продолжат сотрудничество и в миграционной сфере, включая и предоставление «достойных условий» приезжающим на заработки в Россию гражданам Узбекистана. Они также будут работать над увеличением товарооборота между странами. Стороны договорились обмениваться опытом в машино- и авиастроении. Был заключен и ряд других соглашений.

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