Всю ночь артиллерия и ВВС Израиля наносили удары по Рафаху на юге сектора Газа
Руководство Израиля ожидаемо проигнорировало недавнее решение Международного уголовного суда ООН, предписывающее ЦАХАЛ прекратить военные действия на юге сектора Газа, открыть единственный ранее периодически действовавший пропускной пункт на границе с Египтом для пропуска в анклав гуманитарных грузов и допустить следователей. Именно в расположенный здесь город Рафах в ходе военного конфликта, начавшегося 7 октября прошлого года, переселились почти миллион палестинцев из других районов, уже вроде как зачищенных израильскими военными от боевиков ХАМАС.
Даже Белый дом призвал Нетаньяху воздержаться от боевых действий в Рафахе. Выполнить предписание МУС ООН потребовал и Евросоюз, о чем накануне заявил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
— заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.
Весьма циничное заявление с учетом того, что США продолжают оказывать военную помощь еврейскому государству. При этом Кирби подчеркнул, что израильская сторона, с точки зрения США, имеет полное право и дальше проводить операции против военизированных группировок в секторе Газа.
Как сообщает ряд арабских СМИ, минувшей ночью Военно-воздушные силы Израиля непрерывно наносили ракетно-бомбовые удары по западной и центральной частям Рафаха. Била по палестинскому городу и израильская артиллерия. В четыре утра началось расширение наземной операции ЦАХАЛ, в это время вглубь Рафаха вошли израильские танки.
Израильское командование утверждает, что удары наносятся исключительно по местам расположения боевиков ХАМАС, включая командные пункты. Однако только за последние несколько дней в Рафахе погибли как минимум 45 мирных граждан, о чем сообщает Министерство здравоохранения Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал эту атаку «трагическим инцидентом» и пообещал, что по данному факту «будет проведено расследование». Командование армии обороны Израиля также пообещало провести разбирательство.
В ЦАХАЛ в понедельник сообщили, что в ходе операций в анклаве израильские силы уничтожили подземный туннель длиной 800 метров, который использовала группировка ХАМАС. Военнослужащие провели операции в городе Джебалия на севере сектора Газа, обнаружили тайники с оружием и ликвидировали несколько хамасовцев.
Западные СМИ вчера сообщили со ссылкой на источники в Египте, что как минимум 123 грузовика с гуманитарной помощью и топливом пересекли КПП «Керем-Шалом» со вчерашнего дня, но к текущему моменту жителям сектора Газа так и не раздали ее. Неназванный сотрудник ООН заявил журналистам, что помощь раздать невозможно из-за ракетных ударов, которые наносит ЦАХАЛ.
Всего с начала войны в секторе Газа только по официальным данным погибшими числятся более 36 000 человек, из них более половины — это дети, старики и женщины. Деваться палестинцам из анклава фактически некуда, сектор находится в полной блокаде, теперь и последний более-менее безопасный район Рафаха таковым быть перестал.
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