Пресса США: министры Евросоюза возмутились отказом Венгрии одобрить выделение военной помощи Украине

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Пресса США: министры Евросоюза возмутились отказом Венгрии одобрить выделение военной помощи Украине

По информации американской прессы, министры Европейского союза (ЕС) возмущены решением властей Венгрии заблокировать выделение Киеву очередного пакета военной помощи.

В частности, издание Politico отмечает, что европейские дипломаты рассчитывали, что выделение нового пакета военной помощи в размере 6,6 миллиарда евро, из которых 860 миллионов евро предполагалось направить на закупки вооружений для ВСУ, будет одобрено к встрече министров объединения, однако эта инициатива была заблокирована Будапештом.



Представители Венгрии заявили, что блокируют возмещение расходов на вооружения, закупленные на средства Европейского фонда мира (EPF) и отправленные украинской армии. Свой отказ Венгрия объяснила тем, что один из ее банков, OTP, входит в неофициальный украинский список "спонсоров войны". Глава венгерского МИД Петер Сийярто также указал коллегам-министрам, что Киев продолжает дискриминировать венгерские компании, поэтому Будапешт не намерен одобрять финансирование Украины.

Американское издание утверждает, что некоторые европейские дипломаты обеспокоены, что блокирование Венгрией выделения денег на ВСУ может продлиться до саммита лидеров ЕС и опасаются, что Будапешт может использовать свои рычаги влияния, чтобы попытаться разблокировать свои замороженные средства.

Ранее сообщалось, что Греция и Кипр также призвали к ограничению закупок иностранных вооружений для Украины на средства EPF.
10 комментариев
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  1. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +6
    Сегодня, 10:19
    А Орбан молодец. Сейчас им ещё деньжат отсыпят, за слово "да" laughing
    Пользуется моментом
  2. AlexGa Звание
    AlexGa
    +4
    Сегодня, 10:20
    Представители Венгрии заявили, что блокируют возмещение расходов на вооружения, закупленные на средства Европейского фонда мира (EPF) и отправленные украинской армии. Свой отказ Венгрия объяснила тем, что один из ее банков, OTP, входит в неофициальный украинский список "спонсоров войны". Глава венгерского МИД Петер Сийярто также указал коллегам-министрам, что Киев продолжает дискриминировать венгерские компании, поэтому Будапешт не намерен одобрять финансирование Украины.

    Все честно, какие могут быть вопросы?!
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 10:36
      Действительно! Обозвали земляным червяком... lol
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 10:23
    Орбан - мужик! Теперь ему надо серьезно задуматься над своей безопасностью, чтобы не получилось как со словаком.....
    1. Алекс_1973 Звание
      Алекс_1973
      +3
      Сегодня, 10:40
      Орбан мужик конечно с яйцами и действует в интересах Венгрии в первую очередь, пусть и немного хитропопо, но действует. Фицо за свои интересы уже поплатился, хорошо хоть жив остался. Но вот то, что в Европе будут появляться политики национально ориентированные, это нам на руку. Всё таки проще иметь дела с отдельными странами, чем с коллективным свинарником под названием ЕС.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 10:28
    Украина использует Евросоюз ,что бы нагнуть венгров. Венгры используют Украину ,что бы нагнуть Евросоюз .
    Все чисто стильно,благородно
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:51
      Украина использует Евросоюз ,что бы нагнуть венгров
      По-моему Украину все используют и нагибают wink
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 10:29
    У всех/каждого свои собственные интересы... никто ничего нового не придумал, все как обычно.
  6. Electrical Звание
    Electrical
    +2
    Сегодня, 10:36
    указал коллегам-министрам, что Киев продолжает дискриминировать венгерские компании, поэтому Будапешт не намерен одобрять финансирование Украины.
    Что то венгры постеснялись. Надо было заявить, вот компенсируете потери нашего бизнеса, ну скажем в размере 100 миллиардов евро, тогда и одобрим выделение украине 6ти. А так то мы только за! Но деньги вперед.laughing
  7. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 10:44
    Ну да,а если ОТП не будут прессовать то они вроде и непротив будут. Так чтоли?