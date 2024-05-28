Пресса США: министры Евросоюза возмутились отказом Венгрии одобрить выделение военной помощи Украине
По информации американской прессы, министры Европейского союза (ЕС) возмущены решением властей Венгрии заблокировать выделение Киеву очередного пакета военной помощи.
В частности, издание Politico отмечает, что европейские дипломаты рассчитывали, что выделение нового пакета военной помощи в размере 6,6 миллиарда евро, из которых 860 миллионов евро предполагалось направить на закупки вооружений для ВСУ, будет одобрено к встрече министров объединения, однако эта инициатива была заблокирована Будапештом.
Представители Венгрии заявили, что блокируют возмещение расходов на вооружения, закупленные на средства Европейского фонда мира (EPF) и отправленные украинской армии. Свой отказ Венгрия объяснила тем, что один из ее банков, OTP, входит в неофициальный украинский список "спонсоров войны". Глава венгерского МИД Петер Сийярто также указал коллегам-министрам, что Киев продолжает дискриминировать венгерские компании, поэтому Будапешт не намерен одобрять финансирование Украины.
Американское издание утверждает, что некоторые европейские дипломаты обеспокоены, что блокирование Венгрией выделения денег на ВСУ может продлиться до саммита лидеров ЕС и опасаются, что Будапешт может использовать свои рычаги влияния, чтобы попытаться разблокировать свои замороженные средства.
Ранее сообщалось, что Греция и Кипр также призвали к ограничению закупок иностранных вооружений для Украины на средства EPF.
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