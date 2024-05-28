Минобороны Великобритании планирует приобретение десантных кораблей следующего поколения

5
Минобороны Великобритании планирует приобретение десантных кораблей следующего поколения

Некогда бывшая «владычицей морей» Великобритания точно в обозримом будущем не вернет даже близко этот статус, но некоторые действия по восстановлению изрядно одряхлевшего и поредевшего военного флота Лондон предпринимает.

Международное военно-аналитическое онлайн-издание Naval News, посвященное военно-морской тематике, пишет, что Министерство обороны Великобритании планирует заключить с производителями контракты на приобретение десантных кораблей следующего поколения (CIC) для замены нынешних десантных кораблей личного состава Королевской морской пехоты LCVP MK 5 в рамках реализации программы Commando Force. О таких планах официально будет объявлено в начале июня, о чем 22 мая на Объединенном военно-морском мероприятии лидеров обороны (CNE) в Фарнборо сообщил программный директор специального подразделения британской армии капитан Ник Анвин.





Программа Commando Force предназначена для преобразования десантных войск Великобритании в более маневренные и боеспособные силы, оптимизированные для быстрого передового развертывания в различных боевых и небоевых целях. Ключом к этому является программа рекапитализации, направленная на ввод в эксплуатацию нового оборудования и судов для поддержки операций на побережье.

В рамках этого инвестиционного плана программа CIC предназначена для поставки нового высокоскоростного малозаметного судна, которое может доставлять десантные группы Королевской морской пехоты и их оборудование с кораблей, расположенных на некотором расстоянии от берега. В прошлогоднем документе Министерства обороны о закупках сообщалось о потребности примерно в 20 кораблях CIC с бюджетом чуть более 190 миллионов фунтов стерлингов, выделенных на проектирование, производство и поддержку.

В требованиях к новым десантным кораблям указано, что они должны обладать средней грузоподъемностью и доставлять ударную группу и небольшое транспортное средство к берегу с дистанции отвода (около 150 морских миль) на высокой скорости (более 25 узлов) с низкой вероятностью обнаружения. Одним из важных конструктивных соображений является возможность транспортировки морских пехотинцев в условиях, когда они высаживаются на берег в полном боевом снаряжении.

В планах Минобороны Великобритании перевести программу CIC из стадии разработки концепции в стадию реализации проекта, чтобы заменить LCVP MK 5 к 2028 году. Уже появились две концепции дизайна нового десантного корабля. Британский дизайнерский дом Steller Systems разработал концепцию морского десантного судна длиной 19 м метров. В свою очередь, подразделение морских услуг крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems продемонстрировало концепцию 18,5-метрового прибрежного ударного корабля, основанную на трехконтурном расположении корпуса и новой технологии управления движением, пишет Naval News.

5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 10:21
    Британский дизайнерский дом Steller Systems разработал концепцию морского десантного судна длиной 19 м метров.

    Ну, 2/3 дела сделано! Дизайн рулит. wassat
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 10:24
      Цитата: Васян1971
      Дизайн рулит.

      По современным меркам основной параметр это цена. Если они 5-6 раз дороже стандартного десантного корабли ,все это точно хороший корабль. laughing laughing
  2. Землекоп Звание
    Землекоп
    +1
    Сегодня, 10:23
    Новый обвес (антидроновый) на Т-90М со спойлером....
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:27
    Интересно ,куда это наш ледокол Илья Муромец пошёл за "угол " полным ходом АИС не отключено.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:32
    Вроде как сами сделают, загрузка судостроительная мощностей... платит бюджет, а это... в общем понятно, расходы без возврата.
    Впрочем, какие ещё у них есть варианты?